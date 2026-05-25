Топ HRD України 2026: стартувало голосування

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та діловий портал delo.ua представляють щорічний рейтинг найкращих керівників з управляння персоналом

Війна, міграція та зміна очікувань працівників змушують бізнес конкурувати за кадри й переглядати підходи до роботи з командами. У цих умовах роль HR-директорів стала стратегічною. Йдеться вже не лише про закриття вакансій, а про системні рішення, як-от програми залучення талантів, розвиток employer brand, утримання співробітників і підвищення їхньої залученості. Компанії інвестують у навчання, рескілінг і внутрішні резерви, щоб компенсувати нестачу кадрів.

Окремий виклик — адаптація. Бізнес впроваджує нові підходи до онбордингу, інтегрує ветеранів, підтримує мобілізованих працівників і створює інклюзивне середовище на робочих місцях. Паралельно зростає увага до молоді — як до майбутнього кадрового ресурсу.

Delo.ua та журнал “ТОП-100. Рейтинги найбільших” представляють рейтинг HR-лідерів, які формують нову модель управління людьми в Україні.

Як ми обираємо найкращих

Учасниками рейтингування стали керівники підрозділів з управління кадрами провідних компаній. Редколегія журналу "ТОП-100" сформувала лонгліст HRD з понад 100 претендентів, які представляють бренди з усіх ключових галузей економіки України.

Голосування за найкращих буде проходити у кілька етапів:

Голосування аудиторії delo.ua за найкращих HRD. Після загального голосування аудиторії delo.ua наступним етапом стане анонімне голосування експертного журі.

Експертне журі рейтингу оцінюватиме HRD за такими критеріями:

адаптивність та управління змінами ;

лідерство у побудові команд ;

оригінальність та інноваційність проєктів ;

авторитет та проактивність на ринку ;

р івень корпоративної культури та внутрішніх комунікацій.

До підсумкового ТОП-50 HRD увійдуть учасники, які отримали найбільшу кількість балів від експертного журі з урахуванням підсумків онлайн-голосування.

Онлайн голосування за найкращих HRD країни триватиме до 14 червня

