Топ HRD України 2026: стартувало голосування
Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та діловий портал delo.ua представляють щорічний рейтинг найкращих керівників з управляння персоналом
Війна, міграція та зміна очікувань працівників змушують бізнес конкурувати за кадри й переглядати підходи до роботи з командами. У цих умовах роль HR-директорів стала стратегічною. Йдеться вже не лише про закриття вакансій, а про системні рішення, як-от програми залучення талантів, розвиток employer brand, утримання співробітників і підвищення їхньої залученості. Компанії інвестують у навчання, рескілінг і внутрішні резерви, щоб компенсувати нестачу кадрів.
Окремий виклик — адаптація. Бізнес впроваджує нові підходи до онбордингу, інтегрує ветеранів, підтримує мобілізованих працівників і створює інклюзивне середовище на робочих місцях. Паралельно зростає увага до молоді — як до майбутнього кадрового ресурсу.
Delo.ua та журнал “ТОП-100. Рейтинги найбільших” представляють рейтинг HR-лідерів, які формують нову модель управління людьми в Україні.
Як ми обираємо найкращих
Учасниками рейтингування стали керівники підрозділів з управління кадрами провідних компаній. Редколегія журналу "ТОП-100" сформувала лонгліст HRD з понад 100 претендентів, які представляють бренди з усіх ключових галузей економіки України.
Голосування за найкращих буде проходити у кілька етапів:
- Голосування аудиторії delo.ua за найкращих HRD.
- Після загального голосування аудиторії delo.ua наступним етапом стане анонімне голосування експертного журі.
Експертне журі рейтингу оцінюватиме HRD за такими критеріями:
- адаптивність та управління змінами;
- лідерство у побудові команд;
- оригінальність та інноваційність проєктів;
- авторитет та проактивність на ринку;
- рівень корпоративної культури та внутрішніх комунікацій.
До підсумкового ТОП-50 HRD увійдуть учасники, які отримали найбільшу кількість балів від експертного журі з урахуванням підсумків онлайн-голосування.
Онлайн голосування за найкращих HRD країни триватиме до 14 червня
Ви можете проголосувати за трьох номінантів
-
Юрій Гусєв
Головний редактор "ТОП-100. Рейтинги найбільших"
-
Олексій Мірошниченко
Президент Конфедерації роботодавців України
-
Марія Абдулліна
Керівниця напряму OLX Робота
-
Євгенія Близнюк
Соціологиня, засновниця і CEO дослідницької компанії Gradus
-
Тетяна Гончар
Засновниця, керуюча партнерка DCT Consulting
-
Катерина Ковалевська
Head of Ukrainian Assosiation HRPro
-
Анна Міщенко
Керуюча партнерка КДШУ
-
Світлана Спінко
Директорка департаменту персоналу KPMG
-
Лариса Онипко
Лідерка Премії HR-бренд Україна
-
Наталія Лукаш
HR експертка, менторка, консультантка
-
Наталі Новгородська
Співзасновниця Inlino Group
-
Тетяна Смірнова
Генеральна директорка Ekonomika+