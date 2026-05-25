Топ HRD України 2026

Топ HRD України 2026: стартувало голосування

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та діловий портал delo.ua представляють щорічний рейтинг найкращих керівників з управляння персоналом

Війна, міграція та зміна очікувань працівників змушують бізнес конкурувати за кадри й переглядати підходи до роботи з командами. У цих умовах роль HR-директорів стала стратегічною. Йдеться вже не лише про закриття вакансій, а про системні рішення, як-от програми залучення талантів, розвиток employer brand, утримання співробітників і підвищення їхньої залученості. Компанії інвестують у навчання, рескілінг і внутрішні резерви, щоб компенсувати нестачу кадрів.

Окремий виклик — адаптація. Бізнес впроваджує нові підходи до онбордингу, інтегрує ветеранів, підтримує мобілізованих працівників і створює інклюзивне середовище на робочих місцях. Паралельно зростає увага до молоді — як до майбутнього кадрового ресурсу.

Delo.ua та журнал “ТОП-100. Рейтинги найбільших” представляють рейтинг HR-лідерів, які формують нову модель управління людьми в Україні.

Як ми обираємо найкращих

Учасниками рейтингування стали керівники підрозділів з управління кадрами провідних компаній. Редколегія журналу "ТОП-100" сформувала лонгліст HRD з понад 100 претендентів, які представляють бренди з усіх ключових галузей економіки України.

Голосування за найкращих буде проходити у кілька етапів: 

  1. Голосування аудиторії delo.ua за найкращих HRD. 
  2. Після загального голосування аудиторії delo.ua наступним етапом стане анонімне голосування експертного журі.

Експертне журі рейтингу оцінюватиме HRD за такими критеріями:

  • адаптивність та управління змінами
  • лідерство у побудові команд
  • оригінальність та інноваційність проєктів
  • авторитет та проактивність на ринку
  • рівень корпоративної культури та внутрішніх комунікацій.

До підсумкового ТОП-50 HRD увійдуть учасники, які отримали найбільшу кількість балів від експертного журі з урахуванням підсумків онлайн-голосування.

Онлайн голосування за найкращих HRD країни триватиме до 14 червня

Ви можете проголосувати за трьох номінантів

Запропонувати нового учасника
Склад експертного журі
  • Юрій Гусєв
    Юрій Гусєв

    Головний редактор "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

  • Олексій Мірошниченко
    Олексій Мірошниченко

    Президент Конфедерації роботодавців України

  • Марія Абдулліна
    Марія Абдулліна

    Керівниця напряму OLX Робота

  • Євгенія Близнюк
    Євгенія Близнюк

    Соціологиня, засновниця і CEO дослідницької компанії Gradus

  • Тетяна Гончар
    Тетяна Гончар

    Засновниця, керуюча партнерка DCT Consulting

  • Катерина Ковалевська
    Катерина Ковалевська

    Head of Ukrainian Assosiation HRPro

  • Анна Міщенко
    Анна Міщенко

    Керуюча партнерка КДШУ

  • Світлана Спінко
    Світлана Спінко

    Директорка департаменту персоналу KPMG

  • Лариса Онипко
    Лариса Онипко

    Лідерка Премії HR-бренд Україна

  • Наталія Лукаш
    Наталія Лукаш

    HR експертка, менторка, консультантка

  • Наталі Новгородська
    Наталі Новгородська

    Співзасновниця Inlino Group

  • Тетяна Смірнова
    Тетяна Смірнова

    Генеральна директорка Ekonomika+

Номінант
1
Олена Єфремова-Курсік
«Хенкель» в Україні
Олена Єфремова-Курсік
Президент «Хенкель» в Україні, Генеральний директор, Директор з управління персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
2
Роман Борисенко
ПриватБанк
Роман Борисенко
Керівник Дирекції з HR та корпоративного управління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
3
Жанна Суслонова
Сентравіс
Жанна Суслонова
Директорка з персоналу та корпоративної культури
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
4
Анна-Марія Сабов
Нова пошта
Анна-Марія Сабов
Директорка з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
5
Олексій Овчаренко
IDS Ukraine
Олексій Овчаренко
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
6
Олена Велика
Sense Bank
Олена Велика
Директорка з управління персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
7
Катерина Ямненко
Genesis Tech
Катерина Ямненко
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
8
Богдана Калитчук
Bolt
Богдана Калитчук
People Partnering & Workplace Experience Manager (UA & TH)
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
9
Віталій Пахомов
Інтерпайп
Віталій Пахомов
Директор з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
10
Ольга Цапро
Arterium
Ольга Цапро
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
11
Наталія Байдик
Мережа аптек "Подорожник"
Наталія Байдик
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
12
Руслана Харченко
Rozetka
Руслана Харченко
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
13
Лідія Гриценко
Укрзалізниця
Лідія Гриценко
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
14
Андрій Степаненко
Suziria Group
Андрій Степаненко
Group Chief Human Resources Officer (CHRO/HRD)
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
15
Віктор Марченко
Райффайзен Банк
Віктор Марченко
Директор з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
16
Катерина Кирєєва
Global Logic Ukraine
Катерина Кирєєва
Head of HR Operations
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
17
Катерина Губарєва
SoftServe
Катерина Губарєва
SVP of HR, Enterprise Leadership & People Strategy — Delivery & Technology
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
18
Ірина Цуркан
EDS Ukraine
Ірина Цуркан
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
19
Ольга Мусійко
1+1 media
Ольга Мусійко
HR-директорка
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
20
Олена Дмитерко
Kormotech
Олена Дмитерко
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
21
Тетяна Снітко
UPG
Тетяна Снітко
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
22
Яна Романенко
Нібулон
Яна Романенко
Директор з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
23
Ірина Козярик
SKELAR
Ірина Козярик
Head of HR
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
24
Лариса Брувер
Група компаній "АЛЛО"
Лариса Брувер
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
25
Ілона Пасечник
Alviva Group
Ілона Пасечник
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
26
Людмила Савюк
KNESS
Людмила Савюк
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
27
Людмила Горова
Агропросперіс
Людмила Горова
Директор з управління персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
28
Анастасія Громова
МХП
Анастасія Громова
МХП
HRD
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
29
Олена Артазей
Група "Нафтогаз України"
Олена Артазей
Член правління, директор з людського капіталу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
30
Альона Кавка
ROSHEN
Альона Кавка
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
31
Наталія Колядко
ЕPАМ Ukraine
Наталія Колядко
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
32
Світлана Кісельова
KOLO Market
Світлана Кісельова
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
33
Сабріна Гільдехаус
AWT Bavaria Ukraine
Сабріна Гільдехаус
Директор з управління персоналом (Chief People Officer)
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
34
Світлана Пильнєва
JTI Україна
Світлана Пильнєва
Заступник генерального директора по роботі з персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
35
Крістіна Фехер
ОТП Банк
Крістіна Фехер
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
36
Катерина Прокопенко
BAT Україна
Катерина Прокопенко
Керівниця відділу управління персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
37
Майор Марина
Comfy
Майор Марина
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
38
Тетяна Змієвська
Таскомбанк
Тетяна Змієвська
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
39
Віра Проценко
YASNO
Віра Проценко
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
40
Олена Гавура
KredoBank
Олена Гавура
Директор департаменту управління персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
41
Людмила Чорноморець-Лісовська
ЕКО Маркет
Людмила Чорноморець-Лісовська
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
42
Ірина Маковєєва
Ощадбанк
Ірина Маковєєва
Директор департаменту по роботі з персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
43
Юлія Хуриленко
ProCredit Bank
Юлія Хуриленко
Керівник відділу роботи з персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
44
Дмитро Товстолуг
Ашан Україна
Дмитро Товстолуг
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
45
Любов Українець
Сільпо
Любов Українець
Head of HR
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
46
Вюсал Талібов
Foundation Coffee Roasters
Вюсал Талібов
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
47
Лідія Клочан
Укрпромінвест-Агро
Лідія Клочан
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
48
Ольга Шилова
Серв'є Україна
Ольга Шилова
Керівниця відділу управління та розвитку персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
49
Наталія Бовтрук
Юрія-Фарм
Наталія Бовтрук
Директор із розвитку талантів
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
50
Тетяна Лоза
АГРОСЕМ
Тетяна Лоза
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
51
Олексій Петров
АГРОМАТ
Олексій Петров
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
52
Сергій Рудь
Winner Group
Сергій Рудь
Член правління, директор з персоналу та організаційного розвитку
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
53
Юлія Кузьменко
Аптека АНЦ
Юлія Кузьменко
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
54
Марина Заволока
Octava Capital
Марина Заволока
Group HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
55
Наталя Король
ТАС Агро
Наталя Король
Директор департаменту управління персоналом та трансформації бізнесу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
56
Ксенія Фурманенко
LPP Group (Sinsay, Cropp, Mohito, House, Reserved)
Ксенія Фурманенко
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
57
Катерина Цибур
Novus
Катерина Цибур
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
58
Вікторія Кондрашихіна
Farmak
Вікторія Кондрашихіна
Директорка з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
59
Анастасія Артамонова
FRACTAL
Анастасія Артамонова
Head of People Solutions at Core Group
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
60
Юлія Клевова
Ferrexpo в Україні
Юлія Клевова
Директорка з управління персоналом та побуту
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
61
Лілія Дубас
Тева в Україні
Лілія Дубас
Директорка по роботі з талантами
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
62
Іванна Бараник
WOG
Іванна Бараник
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
63
Надія Чала
Ciklum
Надія Чала
Vice President, Human Resources
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
64
Вікторія Желдак
Biosphere Corporation
Вікторія Желдак
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
65
Євгенія Кузьминська
ОККО
Євгенія Кузьминська
ОККО
HRD
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
66
Тетяна Довжук
L’Oréal Україна
Тетяна Довжук
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
67
Олена Марінко
JYSK
Олена Марінко
HR Manager
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
68
Оксана Олійник
Київстар
Оксана Олійник
Chief Human Resources Officer
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
69
Тетяна Кононенко
Брокард-Україна
Тетяна Кононенко
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
70
Тетяна Попова
Uklon
Тетяна Попова
Chief Human Resources Officer
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
71
Тетяна Пейчева
PUMA Ukraine
Тетяна Пейчева
Head of People & Organization
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
72
Юлія Остроух
Sigma Software
Юлія Остроух
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
73
Олена Маслій-Шишова
IT-Інтегратор
Олена Маслій-Шишова
Head of HR department
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
74
Яна Якимович
Фокстрот
Яна Якимович
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
75
Галина Караваєва
VIDI
Галина Караваєва
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
76
Ольга Правда
Аврора
Ольга Правда
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
77
Наталія Теряхіна
Kernel
Наталія Теряхіна
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
78
Наталія Бабич
Ukrnafta
Наталія Бабич
Начальниця управління з рекрутингу та розвитку бренду роботодавця
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
79
Ірина Романенко
Контінентал Фармерз Груп
Ірина Романенко
Директорка департаменту по роботі з персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
80
Інна Мокровольська
Credit Agricole Ukraine
Інна Мокровольська
Директорка з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
81
Тетяна Петрук
Метінвест
Тетяна Петрук
Директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
82
Тетяна Костюченко
ПУМБ
Тетяна Костюченко
Заступниця голови правління по роботі з персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
83
Анна Мазуренко
BAYADERA GROUP
Анна Мазуренко
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
84
Світлана Мозгова
Астарта-Київ
Світлана Мозгова
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
85
Ольга Луштей
Добробут
Ольга Луштей
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
86
Тереза Трепачова
McDonald’s в Україні
Тереза Трепачова
Директорка по роботі з людьми McDonald’s в Україні, Чехії та Словаччині
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
87
Інна Печериця
Мережа магазинів EVA та EVA.UA
Інна Печериця
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
88
Лариса Наконечна
Філіп Морріс Україна
Лариса Наконечна
Директор напрямку "Люди і Культура"
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
89
Ірина Безлєпкіна
VARUS
Ірина Безлєпкіна
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
90
Олег Плахтій
Епіцентр К
Олег Плахтій
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
91
Тетяна Седнєва
MOYO
Тетяна Седнєва
Директор з управління персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
92
Єлизавета Тичинська
Укрексімбанк
Єлизавета Тичинська
Директор департаменту по роботі з персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
93
Мар’яна Кошарновська
AB InBev Efes Україна
Мар’яна Кошарновська
Старша менеджерка з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
94
Юлія Тітуренко
Банк Південний
Юлія Тітуренко
Директор департаменту розвитку людського капіталу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
95
Анна Заріпова
Imperial Tobacco (Imperial Brands)
Анна Заріпова
Старша менеджерка з персоналу – бізнес-партнер Україна
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
96
Софія Чучупак
Банк Кредит Дніпро
Софія Чучупак
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
97
Олена Cоболєва
Afina Group
Олена Cоболєва
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
98
Наталя Галунко
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Наталя Галунко
Начальник Департаменту менеджменту персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
99
Юлія Григор’єва
Ribas Hotels Group
Юлія Григор’єва
Керівник відділу рекрутингу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
100
Юлія Бєлова
Укргазбанк
Юлія Бєлова
Human Capital Director
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
101
Ганна Сива
Аптека Доброго Дня
Ганна Сива
Директорка департаменту з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
102
Ольга Волченко
Delta Medical
Ольга Волченко
Директор департаменту по роботі з персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
103
Катерина Залозних
АрселорМіттал Кривий Ріг
Катерина Залозних
Директорка з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
104
Ольга Правільєва
ВіЯр
Ольга Правільєва
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
105
Поліна Карєліна
Nestlé Україна
Поліна Карєліна
Директорка з управління персоналом Nestlé в Україні та Молдові
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
106
Олена Семич
ДТЕК
Олена Семич
Директорка з управління персоналом та директорка Академії ДТЕК
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
107
Олена Соколова
Дарниця
Олена Соколова
Директорка департаменту по роботі з людьми
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
108
Олена Самборська
Luxoft
Олена Самборська
Керівна директорка та директорка з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
109
Ольга Комар
Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК)
Ольга Комар
Член Правління, директор з адміністративної та правової діяльності і управління персоналом
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
110
Людмила Голинська
Carlsberg Ukraine
Людмила Голинська
Старша директорка з персоналу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
111
Ірина Проніна
Lantmännen АХА
Ірина Проніна
HR & Legal Director
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
112
Надія Сіренко
Vodafone Україна
Надія Сіренко
HRD
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
113
Олексій Сокол
Банк "Глобус"
Олексій Сокол
Директор з управління персоналом та загального адміністрування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0