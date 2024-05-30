ТОП товаров на время отключения электричества с максимальным комфортом: подборка от Meest China

Казалось бы, мы адаптировались и готовы к выключению света. Практически у каждого дома есть современный набор украинца – свечи, фонарик, павербанк, горелка. Следующий уровень подготовки – собственная зарядная станция, уже тоже ставшая вполне обычным явлением. Эти предметы – уже не роскошь, а вещи первой необходимости для приготовления пищи, освещения дома и просто чтобы быть на связи с внешним миром.

Мы настолько привыкли к таким испытаниям, что следующая ступень – это иметь комфорт и хороший внешний вид, несмотря на отключение электричества. Вот здесь будет полезен список портативных гаджетов, которые мы подготовили вместе со специалистами по выкупу товаров компании Meest China.

Выключение света застало с мокрой головой, а через час нужно быть на работе и проводить встречи? Иметь вид, как только из салона, позволят такие беспроводные гаджеты, как фен и выравниватель для волос. Могут иметь питание через USB, что позволяет подключить к павербанку или использовать через USB-порт в автомобиле, или аккумулятор, который имеет определенный запас времени работы без электросети. Также есть беспроводные утюги для одежды .

За уборку в авто или доме отвечает аккумуляторный пылесос. Пусть старый добрый веник подождет свое время в углу амбара.

А вот если на кухне захотелось дополнительного комфорта и не только яичницу, приготовленную с помощью газовой горелки, то вам пригодятся портативный блендер, аккумуляторная портативная капсульная кофеварка или дорожный электрочайник-термос, работающий от зарядной станции или инвертора.

Как вы поняли, вечера без света в 2024 году никак нельзя сравнивать с веерными отключениями по уровню комфорта. Гаджеты помогают адаптироваться к временным неудобствам.

И напоследок, чтобы дома еще меньше чувствовалось отсутствие электричества, можно приобрести лампочки с аккумулятором, которые вкручиваются в плафоны светильников, а также портативные увлажнители воздуха, чтобы даже без света дышалось комфортно, а кожа не пересыхала.

Кстати, все перечисленное можно использовать в путешествиях, когда времена блекаутов уйдут в прошлое.

А заказать их по самым приятным ценам можно на китайских маркетплейсах, таких как Таobao, 1688, Pinduoduo и POIZON и заказать через Meest China. Также компания предлагает услугу выкупа через сервис Meest China Shop, позволяющий выбрать товар на перечисленных площадках, а всю коммуникацию с продавцами, процесс заказа и доставки в руки клиента берет на себя Meest China. Больше деталей на сайтах https://meest.cn/ и https://meest-shop.com/