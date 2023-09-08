Третья волна: Об управленцах и дикарях

Эта война на годы. Чтобы там не говорили медийные шуты, эта война будет продолжаться долго и повлечет за собой катастрофические последствия для всей Европы. Поэтому мы должны научиться договариваться. Прежде всего, в частном и бизнесовом смысле. Договариваться и управлять, чтобы сохранить хоть что-то похожее на эффективную и прибыльную национальную экономику.

Есть два варианта реализации HR политики. Первый — это когда управление осуществляется на уровне интуиции, без усовершенствования и модернизма в этом вопросе. Это не всегда срабатывает. Скорее всегда не срабатывает. Это прямой путь к «ловушке владельца», когда владелец или мажоритарный акционер начинает думать, что он инкарнация бога торговли Меркурия, а потому точно умеет делать бизнес. Фактически остается шаг к гимну компании (каждое утро) и коллективному медитированию под полной луной (еженедельно).

Второй вариант – это когда HR становится началом известного бранного слова и вытесняет любой здравый смысл из логики управления людьми. Тот, кто заполнял огромные фолианты тестирования и проходил странные собеседования, знает, о чем я. Часто это напоминало разговор в психбольнице. Внешние приметы послов этого фуфломицина - беспредел англицизмов, непонятные посты в соцсетях и голубые линзы. Последнее – не точно.

Обычно выписанные кейсы (из когда-то приобретенных со скидкой в бориспольском Duty Free книг) в Украине не срабатывают. Причина этого – долгая традиция теневой занятости, тотальной коррупции на всех уровнях и негативного отбора. Это когда приверженность вождю (а не профессионализму) считается признаком профпригодности.

Но за тридцать лет драматических экспериментов украинский бизнес создал свой стиль управления людьми. В основном из-за псевдо-

визионерство и пафос, вектор которого меняется в зависимости от политической конъюнктуры. Мы все видели этих «продвинутых» управленцев от бога, хотя все их «инновационные» вещи испытали в мире чуть ли не столетие назад.

И вот, наконец, к нашему горизонту событий принесло третью волну отечественных топов. Обычно эти люди без бэкграунда безумных 90-х, но с достойным образованием в иностранных вузах. Кто-то жил в ЕС, кто-то стартапил в LA, а кто-то просто сделал правильные выводы из новейшей истории украинского бизнеса и стал лучшей версией себя. Они до сих пор здесь, и на них все наши надежды. Они не бросают свой персонал на произвол судьбы, а приютят релокантов в собственных офисах, выплачивают по несколько зарплат вперед, чтобы помочь людям не сломаться во время великой войны. В этом номере мы пишем именно о таких компаниях.

От этих компаний зависит наша жизнь. По сути это основа нашей независимости, потому что она начинается именно с экономики. А экономика начинается с людей. Именно поэтому этот номер о людях, управляющих людьми.

На страницах этого номера журнала вы найдете отраслевые обзоры с детальной аналитикой, рейтинги лучших работодателей и специальные номинации, которыми редколлегия наградила украинские компании. В первый рейтинговый список вошло 50 компаний, а в "специальный" еще 36 компаний. Причем некоторые из них смогли попасть и в первый и во второй перечень. Это неплохой ресурс для страны, которая сейчас соревнуется за жизнь с дикарями по ту сторону «переребника» и здравого смысла.