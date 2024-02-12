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Тип
Новости компаний
Категория
Бизнес
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«У нас есть большие планы на новые рынки» — Meest China

«У нас есть большие планы на новые рынки» — Meest China

Международная почтово-логистическая компания Meest China, входящая в холдинг Meest, известна украинцам как лидер доставки товаров из Китая в формате беспошлинных почтовых посылок для личного пользования, а также доставки коммерческих грузов для бизнес-клиентов.

Уже около 10 лет компания растет в этом направлении. Что касается стратегических целей, то с 2017 года Meest China нацелена на международную экспансию и за прошлый год удалось существенно расширить пул стран-отправителей и добавить новые направления доставки.  

Не Китаем единым

Хотя подавляющее большинство объемов доставки товаров относится к Китаю, за последний год Meest China добавила в свой портфель еще две страны-отправители – Южную Корею и Японию. Речь идет о заказе товаров в формате почтовых отправлений стоимостью до 150 евро из внутренних японских и корейских маркетплейсов, а также услуга выкупа по ссылке, осуществляемой с помощью специалистов компании. Доставка из Японии и Кореи в Украину длится 14 дней и осуществляется дважды в неделю. Клиентам компании доступны и дополнительные услуги – наложенный платеж за доставку, объединение посылок и фотофиксацию на складе.

Выбор новых стран-отправителей является результатом опроса клиентов компании, где участники определили обе страны как перспективные, а также изъявили желание заказывать товары с определенных локальных маркетплейсов. На вопрос, с каких сайтов респонденты готовы заказывать при возможности доставки из Японии, 93.7% опрашиваемых указали RAKUTEN, 66.7% – ZOZOTOWN и 64.4% проголосовали за Biccamera. Что касается Кореи, то 80.3% опрашиваемых указали Gmarket, 76.3% упомянули SweetCorea и 75.7% проголосовали за BeautynetKorea. Собственно с этими маркетплейсами Meest China и начала сотрудничество. В каждой из стран компания имеет состав и локальную команду, которая занимается оформлением и отправкой заказов.

Куда направляются товары из Китая?

Кроме Украины, Meest China осуществляет доставку из Китая в Узбекистан, Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию и другие страны мира. С января запустили доставку в Казахстан. Всего за почти 10-летний опыт работы с Поднебесной компании удалось наладить логистику более чем в 30 странах, от тех, с которыми граничит Китай, и вплоть до Южной Америки.  

Из Украины – в Китай

В прошлом году компания начала предоставление услуги экспорта товаров из Украины в Китай, что включает в себя полное сопровождение бизнеса на внутренних китайских маркетплейсах - от заявки и бесплатного размещения на онлайн-платформах до выдачи товара клиенту. Это стало возможным благодаря собственному составу Гуанчжоу и локальной команды, которая уже годами задействована в работе компании на территории Китая. Эта услуга актуальна как для крупных компаний-производителей, так и для дизайнеров одежды и украшений, а также технологических стартапов.

В целях облегчения экспортных процессов из Украины в Китай, в январе начался партнерский проект между Meest China и Клубом Экспортеров Украины, который поможет украинским экспортерам более уверенно себя чувствовать на китайском рынке.

Что дальше?

Далее – дальнейшее масштабирование. Укрепление позиций на открытых рынках и исследование новых для предоставления услуг доставки из Китая, доступного на всех обжитых континентах. Для этого нужно время и мощная команда. Обе составляющие в Meest China есть, поэтому ждем новостей.