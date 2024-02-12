«Маємо великі плани на нові ринки» — Meest China

Міжнародна поштово-логістична компанія Meest China, яка входить до холдингу Meest, відома українцям як лідер доставки товарів з Китаю у форматі безмитних поштових посилок для особистого користування, а також доставки комерційних вантажів для бізнес-клієнтів.

Вже майже 10 років компанія зростає в цьому напрямку. Щодо стратегічних цілей, то з 2017 року Meest China націлена на міжнародну експансію і за минулий рік вдалось суттєво розширити пул країн-відправників та додати нові напрямки доставки.

Не Китаєм єдиним

Хоча переважна більшість обсягів доставки товарів відноситься до Китаю, за останній рік Meest China додала в свій портфель ще дві країни-відправники – Південну Корею та Японію. Наразі мова йде про замовлення товарів у форматі поштових відправлень вартістю до 150 євро з внутрішніх японських та корейських маркетплейсів, а також послуга викупу за посиланням, що здійснюється за допомогою фахівців компанії. Доставка з Японії та Кореї в Україну триває 14 днів та здійснюється двічі на тиждень. Клієнтам компанії доступні й додаткові послуги – післяплата за доставку, об’єднання посилок та фотофіксація на складі.

Вибір нових країн-відправників є результатом опитування клієнтів компанії, в яких учасники визначили обидві країни як перспективні, а також виявили бажання замовляти товари з певних локальних маркетплейсів. На запитання, з яких сайтів респонденти готові замовляти при можливості доставки з Японії, 93.7% опитуваних вказали RAKUTEN, 66.7% - ZOZOTOWN і 64.4% проголосували за Biccamera. Щодо Кореї, то 80.3% опитуваних вказали Gmarket, 76.3% згадали SweetCorea і 75.7% проголосували за BeautynetKorea. Власне, з цими маркетплейсами Meest China і розпочала співпрацю. В кожній з країн компанія має склад та локальну команду, яка займається оформленням та відправкою замовлень.

Куди прямують товари з Китаю?

Окрім України, Meest China здійснює доставку з Китаю до Узбекистану, Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та інших країн світу. З січня запустили доставку до Казахстану. Всього за майже 10-річний досвід роботи з Піднебесною компанії вдалось налагодити логістику до понад 30 країн, від тих, з якими межує Китай, і аж до Південної Америки.

З України – до Китаю

Минулого року компанія започаткувала надання послуги експорту товарів з України до Китаю, що включає повний супровід бізнесу на внутрішніх китайських маркетплейсах - від заявки та безкоштовного розміщення на онлайн-платформах до видачі товару клієнту. Це стало можливим завдяки власному складу в Гуанчжоу та локальної команди, яка вже роками задіяна у роботі компанії на території Китаю. Ця послуга є актуальною як для великих компаній-виробників, так і для дизайнерів одягу та прикрас, а також технологічних стартапів.

З метою полегшення експортних процесів з України в Китай, у січні розпочався партнерський проєкт між Meest China та Клубом Експортерів України, який допоможе українським експортерам більш впевнено себе почувати на китайському ринку.

Що далі?

Далі – подальше масштабування. Укріплення позицій на відкритих ринках та дослідження нових задля надання послуг доставки з Китаю, доступного на всіх обжитих континентах. Для цього потрібен час та потужна команда. Обидві складові у Meest China є, тому чекаємо новин.