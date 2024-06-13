Уроки фармацевтики от "ИнтерХима"

Как химические эксперименты и высокое образование стали мощным бизнесом

Поздней осенью 1992 года химик Анатолий Редер поступил нелогично: он покидал Великобританию и возвращался в Украину. Оставлял перспективы работать в лучших научных учреждениях мира, возможности для открытий и стабильное финансирование. Впереди была неизвестность, которая вихрем 90-х накрывала страну. Но в голове ученого уже вызревала идея его главного эксперимента — создать в Украине предприятие, которым будет гордиться он и вся страна. Этот эксперимент уже зарождался в лаборатории Физико-химического института НАН Украины и назывался "Интерхим".

Анатолий Редер

Теперь можно констатировать, что 32-летний эксперимент проходит успешно. За это время под брендом "ИнтерХим" на рынок вышли четыре оригинальных препарата и более 50 генериков. Оборудованием его лабораторий увлекаются величайшие ученые мира. А деятельность предприятия и вклад в науку почетного профессора Редера государство оценило престижными наградами. Каков был путь "ИнтерХима" от лаборатории в институте Академии наук до современного производства, далее в статье.

Любовь к химии родилась на кухне одесской коммуналки

Химия увлекла Анатолия Редера в школе, когда на кухне одесской коммуналки парень проводил эксперименты. Родители не поддерживали этот восторг, хотели, чтобы сын стал врачом. Но он избрал специализацию биохимия в Одесском государственном университете имени Мечникова.

"Я не знал точно, что делать в жизни. Но меня очень манила химия и эксперименты. Поэтому в самом простом варианте я был готов стать учителем, в лучшем - научным работником", - вспоминает Редер.

В начале 1980-х построить карьеру ученого казалось непростой задачей из-за "негативной" по советским меркам анкету Редера. В ней были еврейские корни, родственники за границей и родители служащие. Несмотря на красный диплом, эти факты стали препятствием для поступления в аспирантуру в Москве. Затем Анатолий избрал Физико-химический институт НАН Украины, где защитил кандидатскую диссертацию.

Анатолий Редер, 2016 год

Предприятие "777"

В последний день 1989 г., когда во многих домах СССР традиционно нарезали оливье, у аспиранта Редера был другой повод праздновать. Вместе с четырьмя коллегами он основал молодежное хозрасчетное предприятие "777". Такое название взяли по случаю открытия института — июль 1977-го. Под брендом этого предприятия молодые ученые производили редкие вещества для научных учреждений.

Первый заказ был от Казанского государственного университета. Тогда аспиранты изготовили 20 г соединения диаза-12-краун-4 за 2 тыс. советских рублей.

Открыть "777" пяти ученым удалось благодаря членству в комсомольской организации. Редер там был секретарем: с приближением перестройки его анкетные данные стали менее обременительными. А выполнять заказы они смогли, потому что разбирались в макрогетероциклической химии. В то время это было перспективное направление науки, поэтому на такие соединения был спрос в СССР. В конце концов, с открытием границ химическая научная школа в Одессе получала и мировое признание.

"В 1991 году в нашем институте состоялась международная конференция по макрогетероциклам. К нам приехали учёные со всего мира. Был и профессор Фрейзер Стоддарт, впоследствии ставший Нобелевским лауреатом по химии. Он сказал моему научному руководителю, профессору Лукьяненко, что хочет взять одного аспиранта на стажировку в Великобританию. Он порекомендовал меня. И хотя у нас с товарищами уже были новые заказы, я не мог не воспользоваться шансом, который выпадает раз в жизни", — объясняет Анатолий Редер.

Великобритания, Олимпиада и 5-катенан

В Великобритании Редер начал работать в Шеффилдском университете с макрогетероциклами.

"Меня поразило качество лабораторий, разнообразие реагентов, лабораторной посуды. В СССР такого я не видел. А вот в знаниях чувствовал преимущество: наша Одесская школа синтетической органической химии на несколько шагов опережала британцев. Следовательно, я получил грант на исследование", — отмечает Редер.

Упрощенно суть исследований с макрогетероциклами заключалась в том, чтобы создать новые молекулы, изменив их форму и соединив между собой. В перспективе это позволило бы, в частности, объединить молекулу с заряженным ионом внутри. Такой комплекс, маскируя электрический заряд, мог бы, например, проникнуть через барьер нервной клетки и занести туда нужный элемент. Впоследствии такая способность могла применяться в фармакологии.

Но это будет потом, а весной 1992-го у Стоддарта появилась идея: к открытию летней Олимпиады в Барселоне создать химическое соединение, похожее на олимпийские кольца. Ее молекулы должны были состоять из пяти циклов (закольцованных наборов атомов). Это называется 5-катенан. К тому времени в мире было известно о сочетании всего двух циклов атомов. Редер понимал механизм этого создания и через четыре месяца представил эти олимпийские кольца в пробирке. В честь этого открытия известный научный журнал Angewandte Chemie, всегда выходивший в черно-белом формате, опубликовал молекулу Редера в цветах Олимпиады.

Пока ученый проводил исследования и налаживал профессиональные контакты в Шеффилдских университетах и Бирмингеме, предприятие "777" развивалось в Одессе. Анатолий ни на миг не терял контакта с коллегами: каждый вечер звонил по телефону. В сентябре 1992-го тайно от Стоддарта, не желавшего отпускать ученого, взлетал домой, чтобы подписать документы с бельгийской компанией. Она впоследствии стала соучредительницей «ИнтерХима», что на время предоставило льготы по налогам в Украине.

Благодаря знаниям и идеям по завершении контракта со Стоддартом Редер имел три предложения работы на Западе. Но вместо этих перспектив выбрал вернуться в Украину, где запустилась цепная реакция распада науки. Однако 11 декабря 1992 года в украинских реестрах появилась компания "ИнтерХим".

Несмотря на кризис, предприятие получало заказы от фармацевтических заводов. Выполнив контракт с бельгийской компанией, аспиранты получили первые большие деньги — $14 тыс. Редер с товарищами зарабатывали на синтезе химических реактивов для науки. В конце концов, это привело к сотрудничеству с еще одной бельгийской компанией Janssens Chimica, которая продавала их по всему миру. Тогда ученые прокладывали путь в фармакологию, заметив потребность в субстанции, из которой изготовляли таблетки феназепама.

Несмотря на кризис, предприятие получало заказы от фармацевтических заводов.

Первый препарат и шоурум лекарств

Зимой 1994 года Анатолий Редер шел по коридорам исследовательского производства Академии наук в Одессе. Он вспоминал, как студент приобщался к строительству этого комплекса, буквально заливая бетон в противорадиационное укрытие. Размышлял, какие возможности имело это производство. Теперь здесь гуляли ветер и мороз, вокруг были выбиты стекла, голые стены и безлюдность. Но, несмотря на это, Редер видел здесь потенциал для возобновления производства вещества феназепама.

"Мы арендовали это производство, возобновили его. Но одним из самых больших достижений в жизни я считаю, что нам тогда удалось вернуть людей. Более 90 талантливых ученых могли потерять свой талант за прилавками «7-го километра", но они вернулись в лаборатории, они мне поверили», — отмечает бизнесмен.

Работа кипела. Параллельно с этим компания работала над своим первым препаратом – гидазепамом. В 1995 году он вышел на украинский рынок, правда, об "Интерхиме" на упаковке не упоминали.

"Мы же производили только субстанции — вещества, из которых заводы производили таблетки, ампулы или капсулы. На упаковке нашего препарата стояла маркировка выпустившего его завода, а «ИнтерХим" оставался невидимкой для врачей и пациентов. Чтобы исправить это, мы не придумали ничего лучше, чем открыть аптеку», — смеется Редер.

Однако не только желание выйти из тени способствовало открытию. Середина 1990-х была эпохой бартера, потому что живых денег предприятию не хватало. По субстанции с "ИнтерХимом" часто рассчитывались лекарствами. Их компания продавала, в частности, в аптеке. На несколько лет этот бизнес стал дополнительным источником дохода, оставаясь сетью из шести аптек в Одессе.

"Эксперименты" с промхимией и воровство «амиксина»

"В 1995-м мы уперлись в потолок. Мы могли разработать препарат, масштабировать его, изготовить активное вещество. Был и большой опыт в маркетинге. Единственное, чего не хватало, это собственного производства. Конечно, мы поставили себе и эту амбициозную цель", — объясняет Анатолий.

Завод должен быть современным, с новейшими технологиями. Но денег на это не было. Чтобы заработать их, Редер и партнеры восстановили заброшенные, но тогда еще государственные северодонецкий Азот и Красноперекопский бромный завод. Они изготовляли редкие продукты – гексамин, органическое вещество для изготовления синтетических тканей, бромид лития.

"Пока в лабораториях работали над новым препаратом, мы взяли на ИнтерХим миллиардные кредиты в купонах и возобновили производство гексамина на Азоте. Это вещество достаточно редко и незаменимо при производстве ДСП-плит. Мы покупали его на заводе и продавали по всему миру. Так зарабатывали на строительство своего предприятия более года, пока нас не попросили оттуда уйти", — говорит Редер.

В то же время в 1998 году "ИнтерХим" вывел на рынок препарат «Амиксин». Запуск производства вместе с одесситами совместно финансировала более крупная московская компания. И пока Редер регистрировал торговый знак в Украине, она сделала это в России и других странах, не спросив разрешения в «ИнтерХиме». В 2001 году россияне всеми правдами и неправдами получили от одесситов технологический регламент и после этого прекратили сотрудничество с украинцами.

"Они украли технологию и все усилия, которые мы вложили в этот препарат. На этом наши отношения с РФ прекратились. Но «Амиксин ® ИС", который мы производим в Украине, на голову выше по качеству и действенности, чем первый вариант. Мы значительно изменили технологию, внедрив множество современных подходов к синтезу», — отмечает ученый.

Как строили "ИнтерХим"

В настоящее время в "ИнтерХими" работает около 1000 человек. Площадь завода – более 22 тыс. кв. м, еще 3 тыс. компания до сих пор арендует у Академии наук. Там находится администрация и ведутся несколько базовых процессов. «ИнтерХим» стала компанией полного цикла в фармацевтике: здесь проводят исследования, разрабатывают новые препараты, производят их, а затем маркируют и продают.

Современные лаборатории "ИнтерХима" в Одессе поражают приезжих ученых так же, как когда-то лаборатории Шеффилда захватывали Редера. Современные приборы позволяют увидеть даже состав таблетки и оценить ее способность присоединяться к рецептору человека. В конце концов, это позволило параллельно выпускать технологически сложные генерики.

Так же как технологиями и мощностями, Редер гордится условиями, созданными для работников. Здесь есть собственный ресторан, где за 45 грн можно пообедать на уровне респектабельного заведения Одессы. Кругом эстетика: разрисованный потолок, играет пианино, стоит огромный аквариум, у здания – зеленый парк и фонтан. Чтобы посреди поля построить всю эту экосистему, компании понадобилось 17 лет.

Первое строительство было начато в 2001-м. Оно длилось почти два года и обошлось в $3 млн. Тогда на заводе могли производить 25 млн таблеток в год. По меркам отрасли это мало. Следовательно, в 2005-м строительство продолжили, чем в четыре раза увеличили мощности. В 2007 году на предприятии уже производили 100 млн таблеток в год. А свежее расширение производственных и лабораторных площадей началось в 2013-м, оно длилось пять лет, стоило 50 млн евро и привело к мощности почти в 1 млрд только таблеток в год.

"Этой модернизацией мы поставили на самый высокий уровень не только производство готовой продукции, но и субстанций. До войны к нам часто приезжали европейские и американские коллеги. Они были поражены нашими технологиями", – говорит Редер.

Сейчас "ИнтерХим" производит четыре оригинальных препарата собственной разработки: «Амиксин ® ИС», «Гидазепам ИС ®», «Феназепам ® ИС» и «Левана ® ИС». Также производят технологически сложные в изготовлении генерики.

Новым препаратом будет обезболивающее

В начале марта 2022 года, когда российские военные оккупировали часть Украины, работники ИнтерХима формировали боксы с лекарствами для клинического госпиталя Минобороны. Также отправляли грузы в Чернигов, Сумы и другие в то время горячие точки.

Впоследствии помогали и непосредственно войску, покупая дроны, автомобили, лодки и т.д. С начала полномасштабной войны на благотворительность направили более 250 млн. грн. Из-за обстрелов Одесщины в 2023 году пострадал и сам завод: в небе над ним сбили ракету. Обломки повредили 150 окон. Производство остановилось на 8,5 часов и продолжило работать. В 2023-м компания заработала примерно 2 млрд грн, налогами поддержала бюджет более чем на 250 млн грн.

Так же как технологиями, Редер гордится условиями, созданными для работников

Работа в лабораториях тоже кипит. В "ИнтерХиме" разрабатывают пятый препарат, он будет из группы обезболивающих.

"В настоящее время в Украине мы проходим вторую клиническую фазу, в США подошли к первой. Трудно прогнозировать, когда препарат выйдет на рынок. Надеюсь, что в 2026-м это произойдет в Украине", — говорит Редер.

Сегодня он чувствует себя больше руководителем, чем ученым, несмотря на звание почетного профессора и многочисленные награды за достижения по химии. В 2021-м Анатолий Редер стал кавалером ордена князя Ярослава Мудрого V степени. А главное — осуществил мечту, ради которой 32 года назад покинул перспективную Великобританию.

"В мире на рынок ежегодно выходит лишь около 10 веществ, которые потом становятся лекарствами. Чтобы вывести одну, нужно не менее 5-7 лет исследований и $1-1,5 млрд. инвестиций. Мы же создали и вывели на рынок четыре оригинальных препарата скорее вопреки, чем благодаря. Сегодня два из них входят в топ-20 самых продаваемых в Украине. И знаете что главное? Я и большинство сотрудников сами при необходимости употребляем лекарство, которое производим. Я думаю, в таком подходе и есть соль моего эксперимента, который продолжается", — резюмирует Редер.