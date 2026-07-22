Ветераны возвращаются. Готов ли бизнес повернуться к ним?

В Украине уже более 2 миллионов человек имеют статус ветерана, и эта цифра продолжает расти. После завершения службы сотни тысяч военных будут возвращаться в гражданскую жизнь, а значительная часть — на рынок труда. Для украинского бизнеса это уже не вопрос будущего, а вызов, к которому нужно готовиться сегодня.

По опыту проекта Рината Ахметова «Сердце Азовстали», около 70% ветеранов готовы возвращаться к гражданским профессиям. В то же время, примерно половина из них не хочет возвращаться к той работе, которую имела до войны.

Причина не в зарплате или в условиях труда. Война меняет человека. Особенно если речь идет о тех, кто пережил боевые действия или длительный русский плен. Меняются ценности, мотивация, взгляд на будущее. Многие впервые задают себе вопрос: «А чем я действительно хочу заниматься?».

Поэтому сегодня бизнесу недостаточно просто создавать вакансии для ветеранов. Необходимо научиться работать с их новым опытом.

Посттравматический рост – не теория, а практический путь ветерана

В проекте Рината Ахметова «Сердце Азовстали» мы работаем с защитниками Мариуполя — людьми, пережившими один из самых трудных опытов этой войны. Половина всех украинских военнопленных, уже вернувшихся домой, прошли через наши программы поддержки.

Именно этот опыт убедил нас: универсальных решений по восстановлению ветеранов не существует. Человек, находившийся в плену год, и человек, вернувшийся после четырех лет, имеют разные потребности, разный темп восстановления и разные жизненные запросы.

Поэтому в 2024 году мы начали внедрять в Украине подходы посттравматического роста, с которыми мы познакомились благодаря нашим американским партнерам — Boulder Crest. Изучив их опыт, мы адаптировали эти методики к украинским реалиям и интегрировали в собственную систему поддержки защитников Мариуполя.

Посттравматический рост – это не о том, чтобы забыть травму. Это о том, как научиться жить с ней, превратить пережитый опыт в ресурс и обрести новый смысл в жизни.

Для нас это не отдельная психологическая методика, а путь ветерана.

Он начинается еще до возвращения человека из плена – с поддержки семьи. После освобождения ветерана рядом с ним сразу появляются тренеры по посттравматическому росту, которые сами прошли этот путь. Далее в зависимости от потребностей человека он получает медицинскую помощь, психологическую поддержку, сопровождение карьерного советника, а при необходимости — жилье. Следующий этап – помощь в поиске новой профессии, переквалификации или возвращении к работе.

Одним из самых эффективных инструментов стала модель «равный – равному». Наши тренеры – это самые бывшие военнопленные. Они приходят к защитникам еще в госпиталях и могут сказать простые слова, не требующие дополнительных объяснений: «Я был на твоем месте. Я проделал этот путь. И он работает».

Именно доверие становится точкой, с которой начинается восстановление.

Почему это важно для бизнеса

Все больше украинских компаний задают себе вопрос: как помочь ветеранам вернуться к работе? Но, на мой взгляд, важнее задать другой вопрос: как создать условия, в которых человек захочет вернуться именно к вам?

Именно здесь посттравматический рост может стать практическим инструментом для работодателей.

Последние два года Сердце Азовстали реализует программы поддержки ветеранов для украинских компаний, в частности Группы Метинвест и Нафтогаза. На основе методик посттравматического роста мы создали ветеранские кемпы и программы декомпрессии, которые помогают людям восстановиться после службы, интегрировать опыт, укрепить отношения с семьей и вернуть мотивацию к профессиональной реализации.

Мы увидели еще один важный результат. Такие программы формируют внутри компаний ветеранские сообщества, где люди поддерживают друг друга, а работодатель получает не только мотивированных работников, но и более высокий уровень доверия и лояльности.

Самая большая ошибка, которую сегодня может совершить бизнес, — воспринимать ветерана как человека, которому нужно только помочь.

На самом деле ветеран – это человек с уникальным опытом. Она умеет принимать решения в условиях неопределенности, работать в команде, брать ответственность, действовать под давлением и преодолевать кризисные ситуации. Это компетенции, которые сегодня чрезвычайно ценны для любой компании.

Украинскому бизнесу не нужно начинать этот путь с нуля. Общественный сектор уже накопил большой опыт, создал действенные инструменты и проверенные практики работы с ветеранами. В Сердце Азовстали мы готовы делиться этими наработками, обучать тренеров посттравматического роста и помогать компаниям строить собственные программы поддержки ветеранов.

Ведь после войны конкурентным преимуществом станет не только технологичность или инвестиции. Ею станет способность увидеть в ветеране не проблему, а потенциал и помочь ему превратить пережитый опыт в ресурс для новой жизни. Именно в этом и состоит подлинная ценность посттравматического роста.