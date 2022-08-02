Вилис Дамбинс: "Наш отельный бизнес основан на принципах заботы о людях"

Латвийский инвестор Вилис Дамбинс, один из европейских акционеров украинских отелей Premier Palace Hotel Kyiv, "Дністер", «Либідь», «Славутич», Premier Hotel Odesa. Во время войны он приезжает в Украину, помогая адаптации бизнес-процессов своих отелей и поддерживая гуманитарные проекты. Delo.ua побеседовало с Вилисом о том, что происходит сейчас с отельным бизнесом в Украине и каким может быть его будущее.

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Вилис, как чувствует себя украинский отельный бизнес во время войны?

Прежде всего, скажу, что сейчас невероятно сложные времена для Украины и украинцев. И, в первую очередь, важно поддерживать страну, ее людей, чтобы достичь победы над российским агрессором.

Мы все – акционеры, менеджмент, сотрудники отелей с 24 февраля делаем для этого все, что в наших силах и возможностях. Прежде всего, это большой объем гуманитарной помощи от наших отелей – ВСУ, теробороне, Национальной гвардии Украины, спасателям ДСНС, гуманитарным организациям, беженцам.

Возвращаясь к вашему вопросу – конечно же, отельному бизнесу в Украине сейчас крайне сложно. В 2020 году, во время пандемии коронавируса, мне как акционеру казалось, что хуже уже быть не может, но война показала, что это не так.

Если гостиница заселена меньше, чем на определенный процент, она перестает окупать себя. В таком случае акционеры вынуждены находить ресурсы, чтобы поддержать ее существование. Вероятно, именно это обусловило то, что наши прямые конкуренты – гостиницы пятизвездочного уровня – Hilton, InterContinental, Hyatt в первые дни войны приняли решение закрыться.

Мы же не закрыли ни один из наших отелей, хотя и столкнулись со значительными трудностями. Мы работали для тех клиентов, которые по состоянию на 24 февраля проживали в отеле. А также для тех, кто по роду своей деятельности должен был находиться в Киеве – в "Премьер Паласе" остановилось много журналистов со всего мира, представителей международных структур, для которых предусмотрено правилами пребывание в пятизвездочной гостинице.

Также в отеле мы поселили членов семей своих сотрудников, среди них были жители Ирпеня и Бучи. Мы приняли всех, кто нуждался в безопасном месте пребывания. Некоторые семьи живут в отеле до сих пор.

С администрацией нашего львовского отеля "Дністер" мы оперативно отреагировали на ситуацию, организовали ночлег и питание для людей, которые временно выезжали через Львов в Европу, спасая своих детей от войны. Мы продолжаем делать это, стараясь создавать как можно более комфортабельные условия для этих людей.

Конечно, количество гостей в первые месяцы войны нельзя было сравнить с нашей обычной загрузкой в мирное время. Тем не менее, учитывая реалии, мы чувствовали себя достаточно уверенно и надеялись на лучшее.

Как вы узнали о том, что в Украине началась война?

Я часто бывал в Украине до войны, приезжаю и сейчас, несмотря на значительные риски из-за бомбардировок и сложную дорогу в Киев из Европы. Так вот, 24 февраля я был здесь, в Киеве – мы с директором "Премьер Палас" должны были обсуждать стратегию развития гостиницы, составлять планы. Но рано утром я проснулся от первых бомбежек. Спустился вниз. Лобби было переполнено взволнованными людьми и я мог наблюдать, как реагирует на возникшую ситуацию и координирует работу в этой сложнейшей, совершенно беспрецедентной обстановке генеральный директор Александр Буй.

Я также благодарен руководителям других наших отелей, которые смело и уверенно управляли ситуацией в первые, самые сложные дни, и продолжают это делать сейчас.

Иногда именно критическая ситуация демонстрирует, насколько хороши на самом деле люди, которые повседневно профессионально выполняют свои обязанности. Это как раз относится к нашим командам отелей.

Вы находились в Украине 24 февраля, хотя на тот момент уже было достаточно тревожной информации и напряженное ожидание росло день ото дня.

Тревожное ожидание было. Однако мало кто мог предположить, что все будет так, как произошло в итоге. Хотя и было понятно, что после признания двух "квази-республик" россия предпримет следующий шаг, но казалось, что это ограничится локальными событиями на востоке Украины.

Я приехал в частности потому, что потенциальный конфликт становился все более вероятным и мы должны были обсудить возможные варианты развития событий, сценарии реагирования на них.

Я вообще сторонник того, чтобы любые размышления о развитии отелей начинать с того, чтобы внимательно выслушать их руководство. Я больше владею глобальной ситуацией, но на месте всегда лучше ориентируется непосредственный руководитель отеля.

Какими были первые решения в этой кризисной ситуации?

Первое и главное – вопросы безопасности. Безопасность наших клиентов и сотрудников безусловно вышли на первый план. Люди должны чувствовать себя в отеле максимально защищенными. От физической защиты до бомбоубежищ, оборудованных в отелях.

Пересмотрен был практически весь список услуг. Рум-сервис убирали, оптимизировали меню, завтраки оставили, но, например, в "Премьер Паласе" переместили их в более безопасное место.

И конечно, в числе первоочередных задач – чем мы прямо сейчас можем помочь армии и стране в этой сложнейшей ситуации. Потому что это обязан делать каждый, помимо того, чтобы хорошо выполнять свою работу.

Ваши отели оказывают ощутимую помощь нашим военным и гражданским. Это стихийный процесс или у вас есть определенная концепция такой поддержки?

С первых дней все происходило очень оперативно, в том числе помощь нашим сотрудникам, которые шли в ВСУ, тероборону, расширяющаяся до помощи всему подразделению – от одежды до тепловизоров.

Все время, начиная с февраля, наши отели активно взаимодействуют с украинскими и международными гуманитарными организациями, органами власти, волонтерскими инициативами и местными общинами.

Во Львове отель "Дністер" сотрудничает с благотворительным фондом “З янголом за плечем”, который расположился в одном из наших помещений. Одно из направлений гуманитарной помощи киевского “Премьер Паласа” – поддержка "Охматдета" и Центра детской кардиологии, которые являются нашими давними партнерами и коллегами.

С начала войны более 40,3 млн. гривен от наших отелей направлено на гуманитарные нужды и поддержку Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, теробороны, Национальной полиции Украины, спасателям из ГСЧС Украины.

Из них 28,5 млн. гривен направлено ВСУ и Силам территориальной обороны. Это различная помощь – от закупки обмундирования до обеспечения хозяйственных и гуманитарных потребностей военных. 5,8 млн. гривен направлено на обеспечение проживания и питания временно перемещенных лиц, сотрудников и их семей. Еще 6 млн гривен выделено на поддержку медицинских учреждений.

Кроме отелей, Украине и украинцам помогаю также я лично. Вместе с друзьями и коллегами из Европы я организовываю передачу в Украину машин скорой помощи и различных гуманитарных грузов. Это дало мне возможность познакомиться и близко общаться с невероятными людьми, которые защищают Украину с потрясающим мужеством. Я отношусь к ним с огромным уважением и восхищением.

Каков ваш горизонт планирования сегодня?

Сейчас это – один месяц. Так диктуют обстоятельства и рациональный расчет. В нынешних условиях – достаточно эффективный подход.

Слишком много существует неизвестных факторов, чтобы иметь возможность планировать долгосрочно. Конечно, мы думаем о завтрашнем дне, но точно не заглядываем, например, в следующий год.

Один из важных сегментов доходности гостиничного бизнеса – организация конференций и сопутствующие сервисы. Очевидно, что на данный момент о планировании подобных мероприятий речь не идет. Тем не менее, во Львове в отеле "Дністер" мы заканчиваем ремонт зала на 400 мест и очень надеемся, что вскоре он будет востребован.

Если говорить о "Премьер Паласе", то сейчас он продолжает принимать наших постоянных и новых клиентов, которые находятся в Киеве по личным делам и вопросам бизнеса. Но, очевидно, что их количество значительно уменьшилось за эти месяцы. Сейчас для нас ситуация очень непростая, как и для других пятизвездочных отелей Киева.

Вы не планируете закрыть какой-то из отелей?

В нашем бизнесе есть большая социальная составляющая – сотрудники, члены их семей. Поэтому пока будем работать "в ноль" или «в минус», который мы в состоянии какое-то время покрывать, то будем делать максимум для того, чтоб продолжать работать.

С началом войны активизировались претензии в адрес акционеров – якобы среди них есть граждане рф, например, Наталья Селиванова. Так кто же она такая?

Напомню, что владельцем украинских отелей Premier Palace Hotel, "Либідь", «Дністер», Premier Hotel Odesa, «Славутич» является группа компаний FINANCIERE и ее акционеры – я, Вилис Дамбинс, и Наталия Селиванова.

Как акционеры украинских отелей мы официально заявляем, что наш бизнес полностью соответствует законодательству Украины и является прозрачным и легитимным.

Наталья Селиванова 25 лет живет во Франции, имеет французское гражданство и является налоговым резидентом этого государства. Во Франции она закончила высшее учебное заведение, родила детей, там же владеет недвижимостью. То есть все ее жизненно важные центры стопроцентно находятся во Франции. Кроме происхождения, ее ничто не связывает с россией.

Я также являюсь гражданином страны, входящей в Евросоюз. Родился в Латвии, живу в Латвии, работаю в странах Европы и в Украине.

С первой минуты войны наша четкая позиция, которую мы публично озвучили, – максимальная поддержка Украины и однозначное осуждение военной агрессии рф против Украины, начатой еще в 2014 году в нарушение всех существующих принципов международного права и ценностей демократического мира. Это беспрецедентное жестокое преступление, которому нет и не может быть никакого оправдания.

Что дальше? Как будет развиваться отельный бизнес в Украине после нашей победы?

Я уверен, что благодаря гуманитарному аналогу плана Маршалла (может быть, он будет называться планом Зеленского или как-то иначе), по окончании войны здесь будет небывалый всплеск деловой активности. Огромное количество людей будет приезжать сюда изучать, восстанавливать, строить, консультировать. Это станет временем расцвета для гостиниц. Во всяком случае, я очень хочу верить и верю в это.

А сейчас надо удержаться всеми силами и дождаться этого счастливого дня, когда можно будет вернуться к нормальной жизни.

Во время войны система управления отелем перестроилась из строго иерархической в более гибкую. Учитывая этот опыт, какой должна быть система управления отелем после возвращения к мирной жизни?

Да, с учетом этого опыта система управления будет меняться. Мы будем упрощать бюрократические процедуры, приветствовать гибкие горизонтальные связи. Все, что соответствует принципам пятизвездочного отеля и создает комфорт для гостей.

Вилис, что будет потом, после победы Украины? Каков ваш план?

Будет праздник. Большой праздник для всех украинцев. И в наших отелях – для всего персонала. Это первый пункт плана.

Вы сейчас, как и все мы, не загадываете далеко, и все же что будет после этого первого пункта?

После этого настанет время для быстрой адаптации к ситуации и оценки – что будет требовать рынок от гостиничного бизнеса. Мы должны быть готовы предложить клиентам востребованный в новых обстоятельствах сервис.

Будут гуманитарные миссии, структуры, поддерживающие Украину. Возможно, восстановится внутренний туризм. Но пока что планировать невозможно.

Кого хотели бы увидеть в ваших отелях после войны? Может, вы думаете о визите каких-то особенных гостей, мировых знаменитостей?

Хочу, чтобы вместе со мной в Киев и другие города приехали моя супруга и дети. Что касается гостей – кем бы они ни были, все равны и все одинаково дороги для нас.