Вырасти вдвое во время войны. Лайфхаки для развития производства

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О том, что кризис открывает окно возможностей наверняка слышали все. Кого-то эта фраза мотивирует. Кого-то – злит, ведь в Украине сейчас слишком много факторов, реально мешающих делать дело – от ракетных обстрелов и отсутствия света.

В прошлом году весной наша компания, как и многие другие украинские производства, предстала перед дилеммой – сворачивать производство, или продолжать как-то работать. Решили – не сдаваться и искать новые возможности в кризис. Наконец наша настойчивость принесла заказов фибры на 1 миллион кило! Делюсь лайфхаками, которые помогли нам совершить прорыв.

Лояльность международных компаний

С началом войны внутренний рынок Украины рухнул: закрывались компании, разрушались логистические цепочки, а спрос на продукцию тяготел до нуля. В это время все свое внимание и стремление бизнес сконцентрировал на спасительном мероприятии. Выйти и закрепиться на рынке ЕС стало едва ли не главной задачей для многих предприятий.

И если раньше заключить контракт с европейским заказчиком было непросто, то война частично помогла украинским производителям стать желанными партнерами. Дело в том, что сейчас компании ЕС все чаще отказываются работать с представителями токсичных рынков Китая, России и Белоруссии. Они обращают внимание на национального производителя из Украины. В наши полимеры первыми поверили в Польше, Латвии и Болгарии. Это стало большим шансом для компании. И если на начало года имели с десяток партнеров в Европе, которые делали небольшие заказы, то на конец 2022 года производили заказы для 14 компаний и в промышленных объемах.

Настройка экспорта

К выходу на рынок ЕС мы готовились заранее. Это нам помогло. Первое, что сделали – определились с продукцией, которую готовы поставлять и получили сертификацию и разрешительные документы международного образца. Процесс длительный. Но крайне важно – без этого в Европе не получишь ни одного заказа.

Самый большой маркетинговый эффект нашей компании принес именно англоязычный сайт. На протяжении нескольких лет мы щепетильно настраивали таргет, учитывали европейские тренды и алгоритмы поиска. Далее – анализ рынка и конкурентов, их контрагентов и потенциальных партнеров. Это помогло сформировать наиболее привлекательное бизнес-предложение.

Но все эти шаги были скорее подготовительными – катализатором старта экспорта стала война.

Техническая готовность

К росту заказов важно быть готовым технически. И в этом сложность, потому что фактически готовить производственные мощности нужно "на вырост". Ведь когда заказ получен, а линия не настроена, могут быть и задержки с поставкой и брак. Мало того, что это влечет нарушение условий контракта, да еще и ставит крест на репутации.

Мы, несмотря на войну и риски, не отложили планы по установке нового оборудования – получили его именно в начале года. Когда количество заказов от клиентов начало реально расти, без проблем смогли их выполнить.

Проактивность или как мы стучали во все двери

За 2022 год менеджеры компании совершили сотни звонков, подняли все существующие базы и направили тысячи писем потенциальным заказчикам. Мы даже вывели собственный лайфхак – как посылать письмо и быть уверенными, что он не попал в спам – не следует до первого же e-mail догружать объемные на несколько МБ дополнительные материалы. Возможно не такое уж большое, но для нас открытие, и значимое. Представьте, сколько коммерческих так и не было получено просто из-за такой мелочи.

В конце концов, все эти коммуникации принесли мощный результат – за время войны количество клиентов выросло вдвое. Мы начали сотрудничать с компаниями, о которых раньше слышали. Которые раньше не слышали о нас. В Украине и за границей. Но поспособствовала этому и бизнес-ответственность, ведь делали все возможное, чтобы клиент получил заказ в наивысшем качестве и в определенное контрактом время.

Мотивированный персонал

К миллиону, несомненно, нас привела команда. И здесь каждому благодарен лично. Ведь, несмотря на опасность войны, трудности локдаунов, мы не останавливали производство. А работали с максимальной отдачей каждый на своем месте. Кто-то удаленно, кто-то в офисе или прямо в цехах. Иногда без света – но с генератором. Без связи – но со Старлинком.

Когда запускали бизнес в 2016, мы даже не мечтали о миллионном объеме выпускаемой продукции. Тогда максимум составил 300 тонн.

За год войны бизнес получил очень важный навык – повсюду находить новые возможности. А еще возможность прокачать предпринимательскую изобретательность и резистентность к переменам. Мы выстояли и развиваемся в войне. Так можно ли нас сломить?