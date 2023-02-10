Вирости вдвічі під час війни. Лайфхаки для розвитку виробництва

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Про те, що криза відчиняє вікно можливостей, напевне, чули всі. Когось ця фраза мотивує працювати далі. Когось – злить, адже в Україні нині надто багато факторів, які реально заважають робити справу – від ракетних обстрілів й до відсутності світла.

Торік навесні наша компанія, як і багато інших українських виробництв, постала перед дилемою – згортати виробництво, або ж продовжувати якось працювати. Вирішили – не здаватися і шукати нові можливості під час кризи. Врешті наша наполегливість принесла замовлень фібри на 1 мільйон кіло! Ділюся лайфхаками, що допомогли нам зробити прорив.

Лояльність міжнародних компаній

Із початком війни внутрішній ринок України обвалився: закривалися компанії, руйнувалися логістичні ланцюжки, а попит на продукцію тяжів до нуля. Саме тоді усю свою увагу та прагнення бізнес сконцентрував на рятівному заході. Вийти та закріпитися на ринку ЄС стало чи не головним завданням для багатьох підприємств.

І якщо раніше укласти контракт із європейським замовником було непросто, війна частково допомогла українським виробникам стати бажаними партнерами. Справа в тому, що нині компанії ЄС все частіше відмовляються працювати з представниками токсичних ринків Китаю, росії та білорусії. Натомість вони звертають увагу на національного виробника з України. В наші полімери першими повірили в Польщі, Латвії та Болгарії. Це стало великим шансом для компанії. І якщо на початок року мали з десяток партнерів в Європі, які робили невеликі замовлення, то на кінець 2022 виготовляли замовлення для 14 компаній і в промислових обсягах.

Налагодження експорту

До виходу на ринок ЄС ми готувалися заздалегідь. Це нам і допомогло. Найперше, що зробили – визначилися із продукцією, яку готові постачати та отримали сертифікацію й дозвільні документи міжнародного зразка. Процесс тривалий. Але вкрай важливий – без цього в Європі не дістанеш жодного замовлення.

Найбільший маркетинговий ефект нашій компанії приніс саме англомовний сайт. Впродовж декількох років ми педантично налаштовували таргет, враховували європейські тренди та алгоритми пошуку. Далі – аналіз ринку та конкурентів, їхніх контрагентів та потенційних партнерів. Це допомогло сформувати найбільш привабливу бізнес-пропозицію.

Але всі ці кроки були скоріш підготовчими – каталізатором старту справжнього експорту стала війна.

Технічна готовність

До росту замовлень важливо бути готовим технічно. І в цьому складність, бо фактично готувати виробничі потужності треба “на виріст”. Адже коли замовлення отримано, а лінія не налаштована, можуть бути і затримки з поставкою, і брак. Мало того, що це тягне за собою порушення умов контракту, так ще й ставить хрест на репутації.

Ми, попри війну та ризики, не відклали плани встановити нове устаткування – отримали його саме на початку року. Тож коли кількість замовлень від клієнтів почала реально зростати, без проблем змогли їх виконати.

Проактивність або як ми стукали в усі двері

За 2022 рік менеджери компанії зробили сотні дзвінків, підняли усі наявні бази та надіслали тисячі листів потенційним замовникам. Ми навіть вивели власний лайфхак – як надсилати листа й бути певними, що він не потрапив у спам – не слід до першого ж e-mail довантажувати об'ємні на кілька МБ додаткові матеріали. Можливо не таке вже й велике, але для нас відкриття, і значуще. Уявіть, скільки комерційних так і не було отримано просто через таку дрібничку.

Врешті всі ці комунікації принесли потужний результат – за час війни кількість клієнтів зросла вдвічі. Ми почали співпрацювати з компаніями, про які раніше чули. Які раніше не чули про нас. В Україні та за кордоном. Та посприяла цьому і бізнес-відповідальність, адже робили все від нас можливе, щоб клієнт отримав замовлення в найвищій якості та у визначений контрактом час.

Вмотивований персонал

До мільйону, без сумніву, нас привела команда. І тут кожному вдячний особисто. Адже попри небезпеку війни, труднощі локдаунів, ми не зупиняли виробництво. А працювали з максимальною віддачею кожен на своєму місці. Хтось віддалено, хтось в офісі або безпосередньо у цехах. Іноді без світла – але з генератором. Без зв’язку – але зі Старлінком.

Коли запускали бізнес у 2016, ми навіть не мріяли про мільйонний обсяг випущеної продукції. Тоді максимум становив 300 тонн.

За рік війни бізнес отримав надважлививу навичку – повсюди знаходити нові можливості. А ще нагоду прокачати підприємницьку винахідливість та резистентність до змін. Ми вистояли та розвиваємось у війну. То чи можна нас зломити?