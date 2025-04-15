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ТОП-50 СЕО — Специальные номинации

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" объявил победителей в специальных номинациях рейтинга "ТОП-50 СЕО"

Номинация №1 "Лідер інвестицій у відновлення" Номинация №2 "Лідер сталого розвитку" Номинация №3 "Лідер незламного бізнесу" Номинация №4 "Лідер інновацій в агро" Номинация №5 "Food-стартап року" Номинация №6 "Лідер комплексного розвитку в АПК" Номинация №7 "Лідер зовнішньої експансії" Номинация №8 "Лідер досліджень та інновацій у фармі" Номинация №9 "Лідер підтримки українського виробника" Номинация №10 "Лідер інновацій у ритейлі" Номинация №11 "Лідер розвитку цифрових фінансів" Номинация №12 "Відповідальний інвестор" Номинация №13 "Лідер цифрової трансформації" Номинация №14 "Лідер індустрії краси" Номинация №15 "Лідер динамічного розвитку"
ЛІДЕР ІНВЕСТИЦІЙ У ВІДНОВЛЕННЯ
Максим Тимченко
ДТЭК
Максим Тимченко
Генеральный директор
ЛІДЕР СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Виктор Иванчик
Астарта-Киев
Виктор Иванчик
Генеральный директор и сооснователь
ЛІДЕР НЕЗЛАМНОГО БІЗНЕСУ
Юрий Рыженков
Метинвест Холдинг
Юрий Рыженков
Генеральный директор
ЛІДЕР ІННОВАЦІЙ В АГРО
Георг фон Нолкен
Континентал Фармерз Групп
Георг фон Нолкен
СЕО
FOOD-СТАРТАП РОКУ
Юрий Косюк
МХП
Юрий Косюк
Основатель и глава правления
ЛІДЕР КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ В АПК
Олег Заплетнюк
ТАС-Агро
Олег Заплетнюк
Генеральный директор
ЛІДЕР ЗОВНІШНЬОЇ ЕКСПАНСІЇ
Владимир Костюк
Фармак
Владимир Костюк
Генеральный директор
ЛІДЕР ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ У ФАРМІ
Анатолий Редер
ИнтерХим
Анатолий Редер
Совладелец и генеральный директор

Уже более 20 лет, компанией "ИнтерХим" успешно руководит Редер Анатолий Семенович — генеральный директор, кандидат химических наук, заслуженный работник фармацевтической отрасли Украины, лауреат премии НАН Украины имени академика А.И. Киприянова, почетный профессор Одесского национального университета им. И.И. Мечникова.

Образование:

Окончил Одесский государственный университет имени И.И. Мечникова в 1983 году по направлению "Химия-биохимия".

Краткая биография:

РЕДЕР Анатолий Семенович после окончания с отличием Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова поступил в аспирантуру на базе Физико-Химического Института имени А. В. Богатского НАН Украины. В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Синтез гидроксилсодержащих криптандов". С 1991 по 1992 год проходил стажировку в Великобритании, где усовершенствовал свой уровень химика-биохимика.

РЕДЕР Анатолий Семенович является генеральным директором ОДО "ИНТЕРХИМ" с 1991 года — с момента создания предприятия. С этого момента и по настоящее время за 25 лет деятельности под руководством Редера А.С. компания "ИНТЕРХИМ" стала одним из ведущих предприятий Украины в области производства фармацевтических субстанций (феназепам, гидазепам, амиксин, клофелин, прозерин), импорта уникальных химических соединений, применяемых в лабораториях различных отраслей промышленности и в научных исследованиях, экспорта химических продуктов с целью обеспечения уникальными реактивами многочисленные предприятия различных стран мира.

ЛІДЕР ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА
Борис Марков
Корпорация "АТБ"
Борис Марков
Генеральный директор и глава рады директоров
ЛІДЕР ІННОВАЦІЙ У РИТЕЙЛІ
Марк Петкевич
Новус Украина
Марк Петкевич
СЕО
ЛІДЕР РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ФІНАНСІВ
Сергей Черненко
ПУМБ
Сергей Черненко
Глава правления
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ІНВЕСТОР
Максим Барабаш
Филип Моррис Украина
Максим Барабаш
Генеральный директор
ЛІДЕР ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Людмила Севрюк
Брокард-Украина
Людмила Севрюк
Директор
ЛІДЕР ІНДУСТРІЇ КРАСИ
Алена Банницына
L'Oréal Украина
Алена Банницына
Генеральный директор
ЛІДЕР ДИНАМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Марко Ткачук
IDS Borjomi Ukraine
Марко Ткачук
Генеральный директор