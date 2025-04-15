Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" объявил победителей в специальных номинациях рейтинга "ТОП-50 СЕО"

Уже более 20 лет, компанией "ИнтерХим" успешно руководит Редер Анатолий Семенович — генеральный директор, кандидат химических наук, заслуженный работник фармацевтической отрасли Украины, лауреат премии НАН Украины имени академика А.И. Киприянова, почетный профессор Одесского национального университета им. И.И. Мечникова.

Образование:

Окончил Одесский государственный университет имени И.И. Мечникова в 1983 году по направлению "Химия-биохимия".

Краткая биография:

РЕДЕР Анатолий Семенович после окончания с отличием Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова поступил в аспирантуру на базе Физико-Химического Института имени А. В. Богатского НАН Украины. В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Синтез гидроксилсодержащих криптандов". С 1991 по 1992 год проходил стажировку в Великобритании, где усовершенствовал свой уровень химика-биохимика.

РЕДЕР Анатолий Семенович является генеральным директором ОДО "ИНТЕРХИМ" с 1991 года — с момента создания предприятия. С этого момента и по настоящее время за 25 лет деятельности под руководством Редера А.С. компания "ИНТЕРХИМ" стала одним из ведущих предприятий Украины в области производства фармацевтических субстанций (феназепам, гидазепам, амиксин, клофелин, прозерин), импорта уникальных химических соединений, применяемых в лабораториях различных отраслей промышленности и в научных исследованиях, экспорта химических продуктов с целью обеспечения уникальными реактивами многочисленные предприятия различных стран мира.