Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" оголосив переможців у спеціальних номінаціях рейтингу "ТОП-50 СЕО"

Представляємо топменеджерів та очолювані ними компанії, які досягли видатних успіхів в окремих нішах, проєктах та напрямах роботи й отримали нагороди у спеціальних номінаціях рейтингу "ТОП-50 СЕО".

Серед переможців у спеціальних номінаціях були представники таких компаній як ДТЕК, Метінвест, Філіп Морріс Україна, МХП, ТАС-Агро, NOVUS, АТБ та інші.