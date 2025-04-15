Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" оголосив переможців у спеціальних номінаціях рейтингу "ТОП-50 СЕО"
Представляємо топменеджерів та очолювані ними компанії, які досягли видатних успіхів в окремих нішах, проєктах та напрямах роботи й отримали нагороди у спеціальних номінаціях рейтингу "ТОП-50 СЕО".
Серед переможців у спеціальних номінаціях були представники таких компаній як ДТЕК, Метінвест, Філіп Морріс Україна, МХП, ТАС-Агро, NOVUS, АТБ та інші.Номінація №1 "Лідер інвестицій у відновлення" Номінація №2 "Лідер сталого розвитку" Номінація №3 "Лідер незламного бізнесу" Номінація №4 "Лідер інновацій в агро" Номінація №5 "Food-стартап року" Номінація №6 "Лідер комплексного розвитку в АПК" Номінація №7 "Лідер зовнішньої експансії" Номінація №8 "Лідер досліджень та інновацій у фармі" Номінація №9 "Лідер підтримки українського виробника" Номінація №10 "Лідер інновацій у ритейлі" Номінація №11 "Лідер розвитку цифрових фінансів" Номінація №12 "Відповідальний інвестор" Номінація №13 "Лідер цифрової трансформації" Номінація №14 "Лідер індустрії краси" Номінація №15 "Лідер динамічного розвитку"
ДТЕК від перших днів повномасштабної війни спрямовує всі свої ресурси на відновлення енергетики України, яка постійно зазнає ворожих атак з боку країни-агресора. У 2024 році компанія інвестувала 11 млрд грн у роботу шахт і відновлення ТЕС. Працює над будівництвом другої черги Тилігульської ВЕС, для чого на початку року було залучено 370 млн євро кредитів від міжнародних банків. Загалом за час повномасштабної війни ДТЕК інвестував в економіку України 1,2 млрд євро.
Завдяки його стратегічному баченню та незмінній відданості принципам відповідального бізнесу “Астарта” залишається прикладом у впровадженні КСВ та стратегії сталого розвитку. В умовах війни компанія не лише продовжує ефективно працювати, але й інвестує у підтримку Сил оборони, економічну стійкість громад, сталі українські та міжнародні партнерства заради відновлення України.
Попри втрати група “Метінвест” продовжує інвестувати у розвиток, розробляти масштабні проєкти модернізації й відновлення та підтримувати Сили оборони. За три роки війни компанія спрямувала понад 8,4 млрд грн на допомогу Україні, з яких 4,4 млрд грн пішли на підтримку захисників у межах проєкту “Сталевий фронт”.
Запуск трейдингу став стратегічним кроком для компанії. Запропонована модель трейдингу виходить за межі купівлі-продажу — “Контінентал Фармерз Груп” забезпечує весь ланцюг постачання, використовуючи наявні ресурси: елеватори, залізничний парк і розвинену логістику.
МХП взяв курс на розвиток виробництва продукції non-commodity: готової їжі для споживачів та доопрацьованих продуктових рішень для інших бізнесів. Компанія пропонує нові рішення українському food-ринку, як-от MHP Food Service, який компанія запустила цього року.
"ТАС Агро" активно інвестує в адаптацію технологій обробітку землі до змін клімату, паралельно розвиває напрями рослинництва та тваринництва. Компанія 2024 року інвестувала у придбання восьмого елеватора. Також планує збільшити поголів’я та покращити генетику тварин.
Farmak — компанія із 100-річною історією, яка активно підкорює нові ринки. У 2022 році стартувало будівництво нового заводу в Барселоні, запуск якого заплановано на 2025-й. У 2024 році компанія зареєструвала свій діагностичний контрастний препарат для МРТ у Китаї. До географії експорту, яка охоплює 60 країн, додалися Пакистан та Йорданія.
“ІнтерХім”, провідна українська фармацевтична компанія, системно інвестує у розроблення та дослідження власних унікальних молекул та лікарських препаратів. “ІнтерХім”, попри усі виклики, створив та вивів на ринок чотири оригінальні препарати попри.
Мережа “АТБ” активно підтримує українських виробників та залучає їх до власних програм виробництва товарів, що вже допомогло багатьом компаніям збільшити обсяги виробництва.
NOVUS у 2024 році відкрив новий логістичний центр та адаптує ланцюги постачання, розширює співпрацю з вітчизняними виробниками та впроваджує нові технології для ефективного управління запасами.
ПУМБ активно інвестує у цифровізацію банківських послуг, розвиває можливості мобільного та інтернет-банкінгу, інтегрує до сервісів для населення та бізнесу можливості, які надає штучний інтелект.
Одне з найважливіших рішень компанії на початку війни — сплатити авансом податки на 2,5 млрд грн, підтримавши державу у критичний момент. При цьому компанія інвестувала 30 млн у будівництво нової фабрики на Львівщині.
Запуск мобільного застосунку та впровадження систем DWH, CRM, ERP Business Central дозволило компанії провести оптимізацію бізнес-процесів та підвищити ефективність взаємодії з клієнтами. Нова ERP-система та омніканальна CRM-платформа стали фундаментом для впровадження ШІ.
"L'Oréal Україна" щороку представляє споживачам десятки нових продуктів, розроблених глобальним підрозділом досліджень та інновацій (R&I) групи L'Oréal. Група щорічно інвестує 1,3 млрд євро в R&I.
Під керівництвом Марка Ткачука IDS Ukraine перевищила показники довоєнного 2021 року, отримавши у 2024-му виторг понад 6,8 млрд грн. Сплачено 1,15 млрд грн податків, що майже на 53% більше, ніж у 2021 році. Компанія проходить глибоку цифрову трансформацію, впроваджуючи Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations. У 2024-му розширено програму капітальних інвестицій до 196 млн грн — більш як на 48% порівняно з 2023-м.