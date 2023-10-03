Журналисты оценили результаты работы Черниговской пивоварни AB InBev Efes Украина через год с начала ее работы после перезапуска

Черниговская пивоварня, которая с первого дня полномасштабного вторжения вынужденно остановила производство, в сентябре отмечает первую годовщину своего перезапуска. В марте 2022 года предприятие неоднократно подвергалось ракетным обстрелам, однако, несмотря на убытки и потерю части производственного оборудования, AB InBev Efes Украина уберегла жизнь и здоровье сотрудников и в июле 2022 года приняла решение об инвестициях в возобновление его работы.

С момента перезапуска прошел почти год. За это время предприятие заработало на полную мощность и на сегодняшний день за год работы произведено более 1 150 кГл продукта (что равно эквиваленту 230 000 000 бутылок 0,5 л). Каждый день здесь варятся давно знакомые и любимые многими украинцами бренды «Рогань», «Янтарь», Kozel, Stella Artois и, конечно, легендарное «Черниговское», много лет являющееся одной из визиток города. Кроме того, Черниговская пивоварня регулярно запускает в производство интересные новинки. За последний год в портфель брендов добавились бирмикс «Белое FRUTER», а также лагеря Samson, Lowenbrau, «Полная бочка».

«Это был нелегкий год, но благодаря инвестициям в восстановление и самоотверженный труд наших людей мы выстояли, перезапустили изуродованное производство и бок о бок работаем, чтобы варить вкусное пиво, которое нравится украинцам. Почти все наши коллеги вернулись в город и к работе, а с остальными сотрудниками мы всегда на связи и ждем их возвращения. Гордимся, что за это время энергия и энтузиазм ничуть не иссякли, и хочется делать еще больше ради лучшего будущего и нашего города», – делится директор пивоваренной завода Евгений Ворожко.

Как вспоминает директор Черниговской пивоварни, к перезапуску готовились все вместе и тщательно, поскольку возобновлять работу частично разрушенного предприятия, простаивавшего более полугода – дело рискованное, сложное и недешевое. В частности, в ходе работ провели полную диагностику и ремонт всего производственного оборудования, что на сегодняшний день позволило добиться практически полного восстановления мощности. В конце декабря Черниговская пивоварня возобновила свою работу.

История Черниговской пивоварни и личный опыт ее работников, которые не потеряли силы духа и с верой в светлое будущее плодотворно работали для возобновления производства, запечатленных в документальной ленте «Непреодолимости», которую можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch ?v=tQC3M2Msdi0

На этой неделе Черниговскую пивоварню впервые посетили журналисты, чтобы своими глазами увидеть, как сегодня выглядит и работает предприятие. Они оценили отремонтированные складские помещения и восстановленное производственное оборудование, пострадавшие в результате ракетных обстрелов в марте 2022 года.