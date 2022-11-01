Лесная мафия Закарпатья. Почему фигуранта международного коррупционного скандала Сойму до сих пор не могут уволить

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Антикоррупционеры и экоактивисты уже не один год бьют тревогу по поводу варварской незаконной вырубки леса на Закарпатье, которая бьет и по экономике, и по экологии Украины. Однако масштабы незаконной деятельности "лесной мафии" региона только растут. Не изменило ситуацию даже полномасштабное вторжение россии. Скорее наоборот – во время, когда все внимание в стране сосредоточено на сопротивлении российской агрессии, дельцы "лесной мафии" действуют все более откровенно.

Яркий пример – недавнее дело директора Великобычковского лесоохотничьего хозяйства (ЛОХ) Юрия Соймы. В марте этого года Государственное бюро расследований в очередной раз заинтересовалось деятельностью Соймы, которого заподозрили в совершении преступлений сразу по нескольким статьям. Это и разворовывание средств в крупных размерах группой лиц и служебная подделка документов, и злоупотребление служебным положением.

Казалось бы, подобное должно было бы стать как минимум концом пребывания на должности для любого чиновника, но не в случае с "лесной мафией". За долгие годы работы Сойма выстроил у себя в лесхозе дерзкую схему незаконной вырубки и продажи леса, в которую вовлек как рядовых сотрудников своего лесохозяйства, так и вышестоящих чиновников, что стал практически "непотопляемым". Суд определил для Соймы меру пресечения в виде домашнего ареста, что впрочем, не помешало ему и дальше продолжать свои дела.

На попытку ГБР привлечь его к ответственности, Сойма ответил организованным запугиванием всех, кто давал против него и его группы показания. Как результат – расследование заглохло и о его результатах даже через полгода ничего не известно.

Однако, чтобы понять, как так получилось, что Юрий Сойма из руководителя государственного предприятия стал фактически местным феодальным князьком, нужно проследить весь его трудовой путь на должности директора Великобычковского ЛОХ.

Юрий Сойма был назначен директором Великобычковского ЛОХ еще в 2014 году и сразу же начал выстраивать схему незаконной вырубки и продажи леса. Ключевую роль в этой схеме стали играть: его родной брат Степан Сойма, который является собственником лесообрабатывающего предприятия, и который, как утверждают местные жители, получает элитные породы леса по очень выгодным ценам; племянник Юрия Соймы Обрыский С.В, который занимает должность лесничего Верхне-Водянского лесничества; главный инженер Великобычковского ЛОХ Демьянчук М.В.; родной сын Юрия Соймы – Сойма Юрий Юрьевич, который занял должность мастера транспортно-ремонтного цеха, но по факту, используя родственные связи, руководил цехом. Сегодня же сын Юрия Соймы занимает должность директора ГП "Хустское ЛОХ".

Разумеется, в схему вовлечено и много других людей, как на низовом уровне – рабочие, лесничие и т.д., так и в органах власти Раховского района, а позже территориальной громады, правоохранительных органах и т.д. Задача последних – прикрытие незаконной деятельности в лесохозяйстве.

Таким образом, окружив себя родственниками и доверенными лицами, и уволив из лесохозяйства всех, кто был не согласен с его стилем руководства и незаконной деятельностью, Юрий Сойма наладил работу, которая приносила участникам схема огромные доходы. Главные направления незаконной деятельности – неофициальная вырубка и продажа карпатского леса через связанные фирмы, продажа фирме своего брата высокоценных пород дерева под видом и по ценам щепы и некондиции, а также поставка тем фирмам, которые законно выиграли аукцион по закупке ценных пород леса, более дешевых и низкокачественных пород с большой задержкой.

Разумеется, незаконная деятельность такого масштаба просто не могла остаться незамеченной ни общественностью Раховщины, ни правоохранителями, ни журналистами. И буквально с первых месяцев работы Юрия Сомы на должности директора к нему возникло множество вопросов.

Уже в апреле 2014 года в отношении Соймы правоохранителями был составлен админпротокол по факту конфликта интересов. По мнению Закарпатского управления по борьбе с организованной преступностью, Юрий Сойма действовал в интересах своего близкого родственника – родного брата, и не сообщил в Областное управление лесного и охотничьего хозяйства о возможном конфликте интересов в соответствии с требованием закона. Впрочем, Сойма протокол подписывать отказался, а абсолютно очевидный конфликт интересов не признал, утверждая, что его просто "кошмарит УБОП". Благодаря заступничеству своих вышестоящих покровителей, никаких последствий для нахождения на должности этот факт не имел.

Тем временем населений Великого Бычкова, возмущенное масштабами незаконной вырубки леса, уничтожением лесов и деятельностью Соймы и его родственников, организовывали акции протеста, перекрывали дороги для лесовозов и жаловались во все инстанции. В 2016 году Сойма стал главным героем журналистского расследования программы "Правда" на канале ICTV. Журналисты-расследователи, помимо прочего, обратили внимание на явное несоответствие образа жизни Юрия Соймы и других сотрудников Великобычковского ЛОХ с их официальными доходами. Зарплата Соймы на должности директора на тот момент составляла около 12 тыс. гривен, в то время как жил он в роскошном особняке и пользовался благами, явно недоступными человеку с такими доходами.

Однако и в данном случае никаких последствий для Соймы этот скандал не имел. Дошло до того, что коррупционная деятельность директора лесхоза вышла на международный уровень. В 2020 году вышло расследование британской неправительственной организации Earthsight, которая доказала, что мебельный гигант IKEA использовал для своего производства незаконно добытую на Великобычковском ЛОХ древесину.

Впрочем, помимо коррупционных схем в работе Соймы хватает поводов для его, как минимум, увольнения. Это и кадровые махинации, и нарушения законодательства по охране труда, и нарушения налогового законодательства, и неудовлетворительные результаты аудитов. Все эти данные легко доступны в реестре судебных решений по административным правонарушениям.

Настолько откровенные злоупотребления Сомы привели к тому, что в 2020 году в Государственном агентстве лесных ресурсов решили, что для "очищения отрасли" от Сомы просто необходимо избавиться. Однако уволить главаря "лесной мафии" оказалось крайне непросто. Руководство Раховского района просто отказалось согласовывать решение Госагентства об увольнении Соймы. На два письма Гослесагентства от 27 января и 5 февраля 2020 года с предложением уволить Сойму Раховская РГА дважды ответила отказом.

В таких условиях Гослесагентство 12 февраля 2020 года было вынуждено уволить Сойму с формулировкой "в связи с завершением срока действия контракта". Однако, даже в такой ситуации Сойма отказался уходить с "хлебного места", придумав и реализовав еще одну откровенно незаконную схему.

Во-первых, Сойма из задействованных в его схеме сотрудников Великобычковского ЛОХ организовал акцию протеста, которая просто не пустила на территорию лесхоза назначенного в.и.о. директора Василия Теличука. При этом участники акции от имени "трудового коллектива" требовали возложить обязанности директора на уволенного Сойму. Протестующих членов "трудового коллектива", многие из которых, как рассказывают местные жители, были просто запуганы Соймой и его соратниками угрозой увольнения с предприятия, поддержали некоторые связанные с Соймой депутаты райсовета. В результате Теличук так и не вступил в должность и после увольнения Соймы кресло директора оказалось пустым.

Во-вторых, Сойма задним числом уволил с должности главного лесничего лесхоза Ясинчака. Р.В., и сразу же после своего увольнения с должности директора занял вакантную должность главного лесничего. При этом приказ на назначение Соймы главным лесничим подписал главный инженер предприятия Демьянчук. В результате получился полнейший правовой беспредел. По уставу первым заместителем директора Великобычковского ЛОХ является как раз главный лесничий. На момент назначения на эту должность Соймы назначенный Гослесагентством и.о. директора Теличук был физически не допущен к исполнению своих обязанностей, а уволенного с должности директора Сойму на должность главного лесничего назначил главный инженер, который является более низким по рангу должностным лицом, чем собственно главный лесничий. По такой логике министров в нашей стране вполне могут назначать уборщицы в министерстве.

Как бы там ни было, Юрий Сойма пусть и очевидно незаконным способом сохранил за собой полную власть над Великобычкивским лесхозом, который, видимо, уже давно считает своей личной вотчиной. Разумеется, все незаконные схемы, отработанные Соймой, продолжили работать и дальше. Да и полномасштабная российская агрессия стала для Соймы отличным прикрытием его незаконного бизнеса.

Во время войны Юрий Сойма вместе с главным инженером Демьянчуком и лесничим Ясинчаком развернул особенно активную деятельность. По имеющейся у правоохранителей информации, они создали разветвленную сеть разворовывания и сбыта дров и деловой древесины. Так дрова лесхоз выписывал бесплатно на подставных лиц, а после реализовывал жителям сел по завышенным ценам.

Кроме того, через фирму брата Юрия Соймы и при содействии группы лесничих лесхоз продавал деловую древесину под видом дровятника, получая на каждом кубометре такого сырья более 1000 грн дохода. Также брату Юрия Соймы ежедневно лесхоз отправлял несколько лесовозов, используя по нескольку раз одни и те же документы и бирки маркировки. В результате такой деятельности Соймы и его партнеров, государство несет несколько сотен тыс. грн убытков в месяц. В год же стоимость разворованного исчисляется миллионами. Все это делалось практически открыто, поскольку Сойма уже полностью уверовал в свою безнаказанность.

Тем не менее, в марте ГБР предъявила Сойме подозрение, а в октябре этого года два уголовных производства в отношении Юрия Соймы и его соратников были направлены в суд. При этом местные активисты уверены, что на самом деле доказательств злоупотреблений Соймы намного больше, чем удалось собрать ГБР.

Несмотря на то, что дела уже направлены в суд, а реализуемые им схемы в деталях известны не только ГБР, но и большинству местных жителей, Юрий Сойма все еще уверен в том, что его покровители в областной и украинской власти помогут ему и в этот раз избежать ответственности. Да и сам он пытается, используя свое влияние в Великом Бычкове, запугать всех возможных свидетелей.

Остается надеяться, что хотя бы в условиях военного времени правоохранители и суд найдут управу на чиновника, чья незаконная деятельность уже давно очевидна для всех на Закарпатье.