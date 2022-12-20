СБУ задержала поклонника "Новороссии", который в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе контрдиверсионных мероприятий в Харькове. Злоумышленник более 8 лет скрывался от правосудия за участие в кремлевском проекте "Новороссия" и попытках насильственного захвата власти в регионе.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник в 2014 году поднимал российский флаг над зданием Харьковского городского совета и призвал к штурму учреждения.

Кроме того, он выступал перед камерами московских пропагандистов, где агитировал к изменению границ границы Украины и захвату государственных органов.

Больше всего таких "эфиров" при его участии было снято представителями кремлевского телеканала "Россия 1".

Когда попытки Москвы захватить город "провалились", злоумышленник решил "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.

Для этого соблюдались меры конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов.

Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Во время обыска в квартире фигуранта правоохранители обнаружили:

флаги РФ и георгиевские ленты;

снайперскую винтовку с оптикой;

самозарядную винтовку Z-10;

патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении за:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения, в частности возможной причастности фигуранта к подготовке диверсий российских спецслужб", - подчеркнули в СБУ.