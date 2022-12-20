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СБУ задержала поклонника "Новороссии", который в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией
Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе контрдиверсионных мероприятий в Харькове. Злоумышленник более 8 лет скрывался от правосудия за участие в кремлевском проекте "Новороссия" и попытках насильственного захвата власти в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что злоумышленник в 2014 году поднимал российский флаг над зданием Харьковского городского совета и призвал к штурму учреждения.
Кроме того, он выступал перед камерами московских пропагандистов, где агитировал к изменению границ границы Украины и захвату государственных органов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Больше всего таких "эфиров" при его участии было снято представителями кремлевского телеканала "Россия 1".
Когда попытки Москвы захватить город "провалились", злоумышленник решил "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.
Для этого соблюдались меры конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов.
Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
Во время обыска в квартире фигуранта правоохранители обнаружили:
- флаги РФ и георгиевские ленты;
- снайперскую винтовку с оптикой;
- самозарядную винтовку Z-10;
- патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.
Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении за:
- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины.
"Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения, в частности возможной причастности фигуранта к подготовке диверсий российских спецслужб", - подчеркнули в СБУ.