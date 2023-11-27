Сможет выйти под залог: ВАКС арестовал бывшего зама Щиголя

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 10 млн грн для бывшего заместителя председателя Госспецсвязи Виктора Жоры, которого НАБУ и САП вместе с экспредседателем службы Юрием Щиголем подозревают в завладении государственными средствами в размере 62 млн. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Согласно сообщению, решение суда отвечает ходатайствам детективов НАБУ и САП, которые просили взять Жору под стражу.

Напомним, 23 ноября ВАКС арестовал на два месяца бывшего председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя. Через сутки при Щиголе был внесен залог в 25 миллионов гривен и он вышел из СИЗО.

По данным следствия, в течение 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработал схему манипуляций с бюджетными средствами, предназначенными для закупки оборудования и программного обеспечения.

Прокурор САП Игорь Ткач сообщил, что в 2020 году владелец группы компаний Роман Коваль обсуждал возможные схемы в службе с кандидатом в то время на должность заместителя Госспецсвязи Виктором Жорой. В январе 2021 года Коваль, Жора и Щиголь определили три частных компании – "Сэмбер трейд", "Инсайд Солюшенс" и "Билингтек" для проведения закупки программного обеспечения.

Сам процесс закупки был засекречен, при этом компания "Билингтек" была представлена как конкурент, в то время как первые две были заранее определены как победители. В последующие 2021-2022 годы "Сэмбер трейд" и "Инсайд Солюшенс" заключили договоры на поставку программного обеспечения и услуг на общую сумму более 285 млн. грн. с ГП "УСС", а реальная стоимость программного обеспечения составляла 223 млн. грн.

Разницу в 62 млн. грн. члены сделки присвоили и вывели за границу, чтобы позже разделить между собой.