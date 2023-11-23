Суд отправил в СИЗО экс-главу Госспецсвязи

Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца бывшего председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отмечается, что 22 ноября 2023 года по ходатайству прокурора САП следователь судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), который совместно с другими лицами подозревается в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Государственной службой средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.

"Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к бывшему главе Госспецсвязи меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей в случае ее внесения", - подчеркнули в НАБУ .

Хищение 62 млн грн в Госспецсвязи

20 ноября 2023 года НАБУ и САП разоблачили организованную группу, в которую входило руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), которая завладела государственными средствами на сумму более 62 млн грн.

Следствие установило, что на протяжении 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.

Отмечается, что для этого привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили во избежание открытых торгов. С этими компаниями подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку соответствующего ПО и услуг и перечислило в 2021-2022 более 285 млн грн.

Однако реальная стоимость программного обеспечения, которое компании приобрели у иностранного производителя, составила 223 млн грн, а разницей более чем в 62 млн грн и завладели участники преступления. В НАБУ добавляют, что эти средства были выведены на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы.

Как отреагировали в Госспецсвязи

В Государственной службе специальной связи отреагировали на сообщения о растрате средств и заявили, что с 2020 года все закупки производились с соблюдением законодательства.

"Закупки в сфере защиты государственных реестров сложны, их анализ требует подготовки и понимания, и служба готова предоставлять все необходимые разъяснения детективам НАБУ, в любом формате", - прокомментировали в Госспецсвязи.

Там призвали воздержаться от обвинений в отношении конкретных должностных лиц до завершения расследования.

Кабмин уволил руководителя Госспецсвязи

В понедельник, 20 ноября, Кабинет министров уволил главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору, сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Временным исполняющим обязанности главы Госспецсвязи станет первый заместитель председателя Маковский Дмитрий Васильевич.