Эксглава Госспецсвязи Щиголь, нардеп Одарченко и застройщик Копистира вышли из СИЗО после внесения залогов

Бывший глава Госслужбы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь, депутат Верховной Рады Андрей Одарченко и владелец строительной группы компаний KSM Group Сергей Копыстира вышли из СИЗО после внесения определенных судом залогов.

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Об этом сообщают в общественной организации "Центр противодействия коррупции", отмечая, что неизвестно, внесли ли они залоги самостоятельно или это сделали третьи лица, "однако скорость внесения многомиллионных залогов - космическая".

Дело о взятке Одарченко Найему

Напомним, что 21 ноября Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении попытки подкупа депутатом Одарченко, который при этом является членом парламентского комитета по антикоррупционной политике, главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

По данным бюро, он предлагал неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 тысяч долларов. В обмен на это нардеп просил о содействии в получении денег из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

После выделения средств из фонда на криптокошелек чиновника-обличителя поступил первый транш взятки в эквиваленте 10 тысяч долларов. Как указывали в НАБУ, это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода криптовалютой, которую удалось задокументировать. Одарченко же арестовали с возможностью выйти под залог в 15 миллионов гривен.

Дело о взятке Копыстиры Кубракову

Кроме того, тогда же НАБУ при содействии министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова разоблачило владельца строительной компании, которым оказался Копыстира, на предложении взятки в виде недвижимости в возведенных им новостройках общей площадью более 5200 квадратных метров и ориентировочной стоимостью более 170 миллионов гривен.

За это чиновник должен был оставить в силе заключенные с компанией соглашения о строительстве жилого комплекса на земельном участке министерства, а также содействовать получению разрешительных документов и необходимых согласований. Чтобы скрыть совершение преступления, недвижимость должны были оформить на доверенное лицо чиновника.

На момент разоблачения преступления следствие задокументировало оформление на доверенное лицо 15 квартир в Киеве. Кроме владельца KSM Group, о подозрении сообщили и руководительнице госпредприятия. Копыстиру суд отправил под арест с возможностью выйти, внеся 100 миллионов гривен, лишь утром 24 ноября.

Дело против Щиголя

Днем ранее, 20 ноября, НАБУ разоблачило организованную группу, в состав которой входило руководство Госспецсвязи, на завладении государственными средствами в сумме более 62 миллионов гривен.

Следствие установило, что на протяжении 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством ведомства разработал схему завладения деньгами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения. Для этого привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили, чтобы избежать открытых торгов и обеспечить их победу.

По данным бюро, с этими компаниями подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку соответствующего ПО и услуг и перечислило в 2021-2022 годах 285 миллионов гривен. Однако реальная стоимость ПО, приобретенного у иностранного производителя, составила 223 миллиона гривен: разницей же завладели участники преступления, выведя ее на счета подконтрольных компаний за рубежом.

Подозреваемыми в завладении средствами являются Щиголь и его заместитель Виктор Жора, а также гендиректор и сотрудник госпредприятия, владелец группы компаний и один его работник.

Щиголя в тот же день уволили, а на следующий день отправили под стражу с залогом в 25 миллионов гривен. При этом, как указывают в ЦПК, как для Щиголя, так и для Копыстиры в указанному выше деле прокуроры просили установить вдвое большие суммы залога.