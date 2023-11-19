Хотел дать взятку экс-командующему Объединенных сил: разоблачен предприниматель (ФОТО)

Правоохранители задержали гражданина на предоставлении взятки командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" в размере 200 тыс. гривен. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Средства передавались от руководителя частной компании. В обмен на это он хотел выдачи отдельного распоряжения, чтобы получить разрешение на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

Как добавили в Национальном антикоррупционном бюро, уголовное производство начато на основании заявления командующего ОСГВ "Одесса", который в дальнейшем способствовал разоблачению преступления.

Предварительная квалификация дела: ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Задержание гражданина, пытавшегося дать взятку командующему ОСГВ "Одесса". Фото: НАБУ Задержание гражданина, пытавшегося дать взятку командующему ОСГВ "Одесса". Фото: НАБУ Задержание гражданина, пытавшегося дать взятку командующему ОСГВ "Одесса". Фото: НАБУ Задержание гражданина, пытавшегося дать взятку командующему ОСГВ "Одесса". Фото: НАБУ Задержание гражданина, пытавшегося дать взятку командующему ОСГВ "Одесса". Фото: НАБУ

Имена фигурантов не уходят, но известно, что командующим ОСГВ "Одесса" является Эдуард Москалев.

Ранее он был первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Украины. Также Москалев занимал должность заместителя командующего Объединенными силами.

А с марта 2022 по февраль 2023 года он возглавлял командование Объединенных сил.