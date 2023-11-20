Руководство Госспецсвязи подозревается в присвоении 62 млн гривен

20 ноября 2023 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную группу, в которую входило руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), и завладевшей государственными средствами на сумму свыше 62 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в течение 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработал схему манипуляций с бюджетными средствами, предназначенными для закупки оборудования и программного обеспечения.

НАБУ сообщает, что привлеченные две подконтрольные компании использовались во избежание открытых торгов и обеспечения фиктивной победы в закупке. Общая сумма средств, которую госпредприятие перечислило компаниям, составила более 285 млн. грн., а стоимость программного обеспечения составляла 223 млн. грн.

Разницу в 62 млн. грн. члены сделки присвоили и вывели за границу, чтобы позже разделить между собой.

Согласно сообщению, подозреваемыми являются шесть человек, в том числе председатель и заместитель председателя Госспецсвязи, генеральный директор и сотрудник госпредприятия, владелец группы компаний и он же организатор схемы и один из его работников.

По данным СМИ, речь идет о главе Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору. Именно их сегодня уволил Кабмин и назначил временного руководителя ведомства. Также о подозрении сообщили бывшему руководителю государственного предприятия "Украинские специальные системы" Артуру Витренко.

Исполняющим обязанности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины по решению Кабмина Украины стал Маковский Дмитрий Васильевич.

Всем им предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах).

Вопрос по избранию меры пресечения пока рассматривается, а расследование продолжается.

Как отреагировали в Госспецсвязи

В Государственной службе специальной связи отреагировали на сообщения о растрате средств и заявили, что с 2020 года все закупки производились с соблюдением законодательства.

"Закупки в сфере защиты государственных реестров сложные, их анализ требует подготовки и понимания, и Служба готова предоставлять все необходимые разъяснения детективам НАБУ, в любом формате", - прокомментировали в Госспецсвязи.

Там призвали воздержаться от высказывания обвинений в отношении конкретных должностных лиц или служащих, которые сейчас заняты в органах, отвечающих за защиту критической информационной инфраструктуры Украины, до завершения расследования.