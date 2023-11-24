Ексголова Держспецзв'язку Щиголь, нардеп Одарченко і забудовник Копистира вийшли з СІЗО після внесення застав

Колишній голова Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь, депутат Верховної Ради Андрій Одарченко та власник будівельної групи компаній KSM Group Сергій Копистира вийшли з СІЗО після сплати визначених судом застав.

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Про це повідомляють у громадській організації "Центр протидії корупції", зазначаючи, що наразі невідомо, чи внесли вони застави самостійно чи це зробили треті особи, "але швидкість внесення багатомільйонних застав - космічна".

Справа про хабар Одарченка Найєму

Нагадаємо, що 21 листопада Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття спроби підкупу Одарченком, який при цьому є членом парламентського комітету з питань антикорупційної політики, голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

За даними бюро, він пропонував неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів. В обмін на це нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тисяч доларів. Як вказували в НАБУ, це перший в історії антикорупційних органів хабар у криптовалюті, яку вдалося задокументувати. Одарченка ж заарештували з можливістю вийти під заставу в 15 мільйонів гривень.

Справа про хабар Копистири Кубракову

Крім того, тоді ж НАБУ за сприяння міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова викрило власника будівельної компанії, яким виявився Копистира, на пропозиції хабаря у вигляді нерухомості у зведених ним новобудовах загальною площею понад 5200 квадратних метрів та орієнтовною вартістю понад 170 мільйонів гривень.

За це чиновник мав залишити в силі укладені з компанією угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці міністерства, а також сприяти отриманню дозвільних документів та необхідних погоджень. Аби приховати вчинення злочину, нерухомість мали оформити на довірену особу топпосадовця.

На момент викриття злочину слідство задокументувало оформлення на довірену особу 15 квартир у Києві. Окрім власника KSM Group, про підозру повідомили й керівниці держпідприємства. Копистиру суд відправив під арешт з можливістю вийти, внісши 100 мільйонів гривень, лише зранку 24 листопада.

Справа проти Щиголя

Днем раніше, 20 листопада, НАБУ викрило організовану групу, до складу якої входило керівництво Держспецзв'язку на заволодінні державними коштами у сумі понад 62 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що впродовж 2020-2022 років власник групи компаній у змові з керівництвом відомства розробив схему заволодіння грошима, виділеними на закупівлю обладанання та програмного забезпечення. Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу.

За даними бюро, з цими компаніями підпорядковане Держспецзв’язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг і перерахувало у 2021-2022 роках 285 мільйонів гривень. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 мільйона гривень, а різницею заволоділи учасники злочину, вивівши її на рахунки підконтрольних компаній за кордоном.

Підозрюваними у заволодінні коштами є Щиголь та його заступник Віктор Жора, а також гендиректор та співробітник держпідприємства, власник групи компаній та один його працівник.

Щиголя в той же день звільнили, а наступного дня відправили під варту із заставою у 25 мільйонів гривень. При цьому, як вказують у ЦПК, як для Щиголя, так і для Копистири у вищевказаній справі прокурори просили встановити вдвічі більші суми застави.