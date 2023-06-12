Телеведущий Игорь Моляр заявил о рейдерском захвате его квартиры в центре Киева людьми Порошенко-Кононенко

Известный телеведущий, продюсер шоу "АвтоПарк" на ICTV Игорь Моляр заявил о рейдерском захвате своей квартиры в центре Киева. В восторге он обвинил людей с орбиты лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и его соратника Игоря Кононенко.

"Порошенко, его альтер его Кононенко и аффилированные с ними черти отжимают мою квартиру в центре Киева. Квартиру, которую я приобрел в 2005 году. Квартиру где зарегистрирована и проживает моя семья, моя несовершеннолетняя дочь. Такой. в спортивных костюмах — видимо, активисты "Солидарной молодежи". Потом они решились зайти ко мне, сказали немедленно паковать вещи, потому что у квартиры "теперь новый владелец". Были посланы мной на ***, откуда вернулись с болгаркой и срезали дверь", – написал Моляр, опубликовав соответствующее видео.

Моляр сообщил, что в 2012 году взял 5,6 млн грн в кредит в Укринбанке на новый медиапроект под залог вышеупомянутой квартиры по ул. Ярославов Вал, 19, общей площадью 209,40 кв. По состоянию на 2013 год, телеведущий погасил половину задолженности и достиг договоренности с банком о реструктуризации остального долга.

Однако в 2016 году Нацбанк отозвал лицензию Укринбанка, решение было обжаловано, но в 2020 году Верховный суд все же признал банк неплатежеспособным и вывел с рынка.

"Пока продолжались суды банк активно отжимал залоговую недвижимость. Мне известно около 100 таких фактов", — заявил Игорь Моляр.

Его квартиру оформили на фирму "Старт финанс", она продала ПАО "Киевский завод электротранспорта". Среди владельцев общества — ООО "Богдан-электротранс", принадлежащее Петру Порошенко. Затем квартиру переоформили на страховую компанию "Киви", а в 2020 году на другую страховую - "Страна".

Собственницей СК "Киви" и акционером СК "Країна" является один и тот же человек - юрист Игоря Кононенко - Коваленко Анна Николаевна. Сейчас она депутат Киевсовета от Европейской Солидарности. По словам Моляра, она уехала за границу накануне введения ограничений на выезд для женщин-госслужащих.

"Все это я узнал сам. Никаких документов о взыскании квартиры как предмета ипотеки мне никто не предоставил, как и любых документов, на основании которых я должен освободить собственное жилье. Рейдеры Порошенко просто подделали документы, сменили владельца и захватили мое частное имущество". О соотношении стоимости большой квартиры в центре Киева и остатке долга не буду и говорить, вы и так понимаете, насколько эти цифры несравнимы", — написал Игорь Моляр.