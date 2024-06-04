- Категория
- Криптовалюта
- Дата публикации
-
Компания Galaxy Digital токенизировала известную скрипку, чтобы владелец получил деньги взаймы
Компания Galaxy Digital объявила об успешной токенизации скрипки, изготовленной легендарным мастером Антонио Страдивари в 1708 году. Этот уникальный инструмент принадлежит соучредителю студии Animoca Brands Яту Сиу, купившему его за $9 миллионов.
Об этом сообщает Incrypted.
"Эта скрипка — первый инструмент такого легендарного происхождения, терпевший токенизацию. Я очень рад помочь создать эту новую экономическую модель для получения активов, сохраняя драгоценную частицу истории", — заявил Ят Сиу.
По информации Bloomberg, скрипка служит залогом по кредиту в криптоактивах, предоставленном Galaxy Digital Сиу. Инструмент находится у надежного кастодиана в Гонконге и не может быть удален без согласия обеих сторон.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Компания Galaxy Digital не уточнила, что будет с выпущенными на базе Ethereum токенами, но отметила, что сумма займа составляет "миллионы долларов".
"Токенизация физических активов, например, предметов искусства позволяет нам предоставить больший кредит, чем в тех случаях, когда залогом выступают криптовалюты. Сегодня это скрипка, а завтра возможно недвижимость", - рассказал вице-президент компании RWA Томас Коуэн.
Источник фото: ua.depositphotos.com