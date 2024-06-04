Рейтинг найкращі роботодавці Рейтинг найкращих роботодавців
Сміливі рішення Сміливі рішення
путь ветеранов Адаптация: путь ветеранов
ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
Категория
Криптовалюта
Дата публикации

Компания Galaxy Digital токенизировала известную скрипку, чтобы владелец получил деньги взаймы

Компания Galaxy Digital токенизировала известную скрипку, чтобы владелец получил деньги взаймы
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Компания Galaxy Digital объявила об успешной токенизации скрипки, изготовленной легендарным мастером Антонио Страдивари в 1708 году. Этот уникальный инструмент принадлежит соучредителю студии Animoca Brands Яту Сиу, купившему его за $9 миллионов.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+
25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу.
Забронировать участие

Об этом сообщает Incrypted.

"Эта скрипка — первый инструмент такого легендарного происхождения, терпевший токенизацию. Я очень рад помочь создать эту новую экономическую модель для получения активов, сохраняя драгоценную частицу истории", — заявил Ят Сиу.

По информации Bloomberg, скрипка служит залогом по кредиту в криптоактивах, предоставленном Galaxy Digital Сиу. Инструмент находится у надежного кастодиана в Гонконге и не может быть удален без согласия обеих сторон.

Компания Galaxy Digital не уточнила, что будет с выпущенными на базе Ethereum токенами, но отметила, что сумма займа составляет "миллионы долларов".

"Токенизация физических активов, например, предметов искусства позволяет нам предоставить больший кредит, чем в тех случаях, когда залогом выступают криптовалюты. Сегодня это скрипка, а завтра возможно недвижимость", - рассказал вице-президент компании RWA Томас Коуэн.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко