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Компанія Galaxy Digital токенізувала відому скрипку, щоб власник отримав гроші в борг
Компанія Galaxy Digital оголосила про успішну токенізацію скрипки, виготовленої легендарним майстром Антоніо Страдіварі у 1708 році. Цей унікальний інструмент належить співзасновнику студії Animoca Brands Яту Сіу, який придбав його за $9 мільйонів.
Про це повідомляє Іncrypted.
"Ця скрипка — перший інструмент такого легендарного походження, який зазнав токенізації. Я дуже радий допомогти створити цю нову економічну модель для отримання активів, зберігаючи дорогоцінну частинку історії", — заявив Ят Сіу.
За інформацією Bloomberg, скрипка слугує заставою за кредитом у криптоактивах, наданому Galaxy Digital Сіу. Інструмент знаходиться у надійного кастодіана в Гонконгу і не може бути вилучений без згоди обох сторін.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Компанія Galaxy Digital не уточнила, що буде з випущеними на базі Ethereum токенами, але зазначила, що сума позики становить "мільйони доларів".
"Токенізація фізичних активів, наприклад, предметів мистецтва дозволяє нам надати більший кредит, ніж у тих випадках, коли запорукою виступають криптовалюти. Сьогодні це скрипка, а завтра можливо нерухомість", - розповів віце-президент компанії RWA Томас Коуен.
Джерело фото: ua.depositphotos.com