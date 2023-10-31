Что мешает экономить в сложные времена и поможет ли в этом страхование жизни?

31 октября – Международный день экономии. Поэтому сегодня я хочу поговорить о сбережениях: почему они важны именно сейчас, что затрудняет формирование финансовых «подушек» и как можно справиться с этой задачей?

Почему, несмотря на все сложности, сбережения сейчас необходимы и возможны?

Согласно исследованию USAID «Финансовая грамотность, финансовая инклюзия и финансовое благополучие в Украине», которое проводилось в 2021 году, 69% украинцев в то время активно экономили, а 41% – ставили долгосрочные финансовые цели и стремились достигать их.

Понятно, что за последние 600+ дней у большинства из нас в корне изменились жизненные обстоятельства, в результате которых накопления «растаяли», а долгосрочные цели пришлось поставить на паузу или отменить. Но в то же время ситуация наглядно показала: наличие «денежной подушки» – это залог финансовой стрессоустойчивости, и каждый из нас должен формировать ее для себя и своей семьи.

К тому же последние статистические исследования свидетельствуют, что это вполне возможно. В отчете Института социологии НАН Украины «Украинское общество после 16 месяцев войны» респонденты ответили, насколько доходы их семьи близки к сумме, которая позволяет жить «нормально». Результаты сравнили с аналогичным опросом, который проводился в 2021 году. Так, доходы семей ниже желаемых у 69% опрошенных (в 2021 году – около 80%), примерно равны желаемым, почти у 22% (в 2021 году – 15%), превышают черту, необходимую для «нормальной» жизни, практически у 9% (в 2021 году – 4,4%).

Да, оценка своего финансового состояния у украинцев еще очень далека от оптимистической, к тому же, она может свидетельствовать о переоценке стиля жизни: меньшие потребности, ориентацию на помощь армии, а не большие доходы. Но вспомним, что к 2022 году более 2/3 наших соотечественников делали сбережения! Так возможно, с сокращением потребностей все же мы имеем возможность позаботиться о своих сбережениях?

Конечно, стоит учитывать и факторы, которые затрудняют формирование личной финансовой устойчивости. Одни из них существовали всегда, другие – появились или усилились после полномасштабного вторжения. Поэтому рассмотрим именно эти факторы и инструменты, с помощью которых возможно хотя бы частично нивелировать их влияние.

Фактор 1. Осложнение контроля расходов

В исследовании USAID, которое я цитировала выше, отмечалось, что в 2021 году 84% украинцев пытались планировать и контролировать свои расходы. Этот показатель был даже на 16% выше среднего по странам, входящим в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Впрочем, нестабильность, инфляция, повышение цен и тарифов, перемещения, скачки арендной платы привели многих наших сограждан к потере такого контроля. И поскольку выделение определенной суммы на сбережения не относится в сознании многих из нас к must have расходам, то и делать их становится гораздо сложнее. Сложнее, но все еще возможно.

Так, одним из эффективных инструментов для установления или возобновления финансовой дисциплины может стать полис накопительного страхования жизни. Ведь человек, который покупает его, обязуется регулярно платить страховые премии, и соответственно, накопительные расходы уже переходят в разряд обязательных. К тому же, заключение такого договора – это исключительно осознанное решение, которое влияет и на эмоциональное состояние: оно возвращает человеку ощущение контроля, что очень важно в периоды кризисов.

Фактор 2: Тяжелые жизненные события

Прежде всего речь о сложных болезнях и несчастных случаях, ведь именно в этих ситуациях тратятся самые большие суммы отложенных денег. Нынешнее время еще больше обострило подобные риски: постоянный стресс, усложнение своевременного доступа к медицинским услугам, вынужденное или сознательное пренебрежение профилактическими обследованиями и скринингами – все это ожидаемо приводит к увеличению заболеваемости. И не только в краткосрочной перспективе: как отметил в июне этого года главный санврач Украины, печальные последствия нынешних событий для здоровья украинцев будут ощущаться еще 10-15 лет.

Кстати, life-страхование помогает справиться с этим риском. Его главная особенность в том, что в течение всего периода накопления здоровье застрахованного человека может быть финансово защищено. К примеру, договор заключен на 20 лет, и если критических событий в жизни за это время не происходит, клиент получает накопленные средства и инвестиционный доход. В случае же, если в течение этого периода случится тяжелая болезнь, травма, хирургическая операция –страховая компания осуществит выплату для лечения и реабилитации.

Фактор 3: Приоритет заботы о близких

Этот приоритет всегда был в системе ценностей украинцев, а сейчас действительно вышел на первый план. «Мне для себя ничего не надо, пусть все будет детям, семье» – согласитесь, это очень знакомое выражение. Такой подход может быть в определенной степени оправдан, если речь идет о долгосрочных целях: накопления на обучение детей, приобретение недвижимости для семьи и так далее. Но в том финансовом состоянии, в котором находится сейчас большинство украинцев, долгосрочные цели часто заменяются «мимолетными радостями» для близких: вкусной едой, развлечениями, предметами одежды и тому подобным. Желание подарить заботу близким прямо сейчас, увидеть их счастливыми и улыбающимися – вполне понятно. Эти вещи очень не хочется откладывать на потом.

Впрочем, в жизни могут случиться ситуации, о которых совсем не хочется думать, но помнить об их вероятности нужно. Кто будет заботиться о близких, если тот, в чьих руках сейчас их благосостояние, вдруг уйдет из жизни? Единственным способом, который позволяет заранее позаботиться об этом риске, являются сформированные накопления. Если опять же говорить о страховании жизни, то оно имеет неоспоримое преимущество и в этой ситуации: в случае смерти застрахованного человека выгодоприобретатели по договору получат полную сумму, указанную в страховом полисе, а не ту, что он успел накопить.

Фактор 4: Неуверенность в возможности «успеть»

Этот фактор является скорее экзистенциальным и характерным именно для сегодняшнего дня. Мысли о том, что ситуация вокруг является абсолютно неконтролируемой и в любой момент мир может прекратить свое существование, могут существенно демотивировать, мешать ставить долгосрочные цели, делать накопления, создавать собственные «резервные фонды». Потому что эти вещи требуют длительного времени на свое воплощение, а уверенности в том, что у нас есть это время, и с нами в ближайшие годы ничего не случится – нет. Поэтому становится сложно откладывать средства на долгий срок, тем более когда текущие расходы также постоянно растут.

Но страхование жизни может помочь справиться и с этими мыслями. И здесь работают обе его составляющие, о которых я уже говорила выше. Во-первых – это финансовая защита на случай тяжелых событий со здоровьем. А во-вторых – то, что в случае потери жизни застрахованным, вся сумма, указанная в полисе, выплачивается страховщиком полностью, независимо от того, успел ли клиент ее накопить.

И если обобщить все эти мысли, то мой совет будет таким: помнить, что долгосрочные денежные цели можно и нужно ставить в любые времена, а чтобы легче было их воплотить – пользоваться проверенными временем финансовыми инструментами.