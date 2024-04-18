Госпредприятия: топ 4 вопроса о новом законе о совершенствовании корпоративного управления

В течение десяти лет Украина прокладывала дорогу к усовершенствованию законодательства о корпоративном управлении на государственных предприятиях. 8 марта 2024 вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию корпоративного управления" № 3587-IX от 22.02.2024 года (далее - "Закон"). Реформа касается более 3000 госпредприятий, которые составляют около 10% от общего объема производства страны - это миллиарды гривен и тысячи работающих там людей. О том, какие изменения несет за собой реформа, рассказывает один из разработчиков закона Дмитрий Полянский, старший юрист Команды поддержки реформ Минэкономики.

Как изменяются полномочия наблюдательных советов?

Принятый закон является долгожданным продолжением закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об управлении объектами государственной и коммунальной собственности" № 1405-VIII от 02.06.2016 года, который ввел образование наблюдательных советов на госпредприятиях. Но проблема заключалась в том, что вместе с формированием наблюдательных советов им был предоставлен очень ограниченный круг полномочий и рычагов влияния, которые не были достаточны для эффективного выполнения тех задач, для которых наблюдательные советы нужны. Наблюдательные советы не могли утверждать ключевые финансовые и стратегические документы предприятия, кроме частных случаев, если собственник или общее собрание это право им предоставляли. Одним из ключевых изменений Закона является то, что теперь наблюдательные советы получили исключительные полномочия назначать или увольнять руководителя, а также утверждать ключевые документы предприятия: стратегические, финансовые и инвестиционные планы. Эти документы должны утверждаться на основе политики государственной собственности и писем-ожидания владельца. Более того, на основе принципов, определенных Политикой вознаграждения руководителей, наблюдательный совет теперь сможет определять размер оплаты труда и вознаграждение руководителю. Это дает наблюдательному совету дополнительный инструмент контроля за деятельностью исполнительного органа.

Как будет проверяться эффективность наблюдательного совета? Члены наблюдательного совета избираются раз в три года. Вводится оценка работы наблюдательных советов, ведь государство как собственник должно видеть эффективно ли наблюдательный совет. Закон четко определяет, в чьих интересах она должна действовать, а именно в интересах госпредприятия и всех его владельцев - акционеров или участников. Оценка деятельности наблюдательного совета происходит не реже, чем раз в три года. Результаты этой оценки могут стать основанием для увольнения членов наблюдательного совета. Эти результаты публикуются на сайте госпредприятия. Полная процедура должна быть прописана в Порядке оценки деятельности наблюдательных советов, которую должно разработать Правительство в течение полугода с момента вступления закона в силу. Кроме того, законом предусмотрено, что наблюдательный совет ежегодно готовит отчет о своей работе, требования к которому устанавливает Кабинет Министров Украины.

Важный момент – новый закон нормирует процедуру увольнения членов наблюдательных советов путем введения четкого перечня оснований для прекращения их полномочий. Простыми словами - введена дополнительная гарантия для недопущения безосновательного увольнения.

Как будут выплачиваться дивиденды? Если раньше государство устанавливало минимальный размер дивидендов, то теперь этот процесс будет регулировать Государственная дивидендная политика. Она будет предусматривать четкий механизм выплат, при котором наблюдательный совет предоставляет акционеру предложения по определению размера части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества. Окончательное решение уже принимает акционер. Однако законом предусмотрена оговорка на период действия переходного периода (детали - далее в статье), согласно которому минимальный размер дивидендов составит не менее 30% от чистой прибыли предприятия.

Работа над Государственной дивидендной политикой продолжается. Она должна стать неотъемлемой частью политики государственной собственности. Этот документ должен быть подготовлен в течение шести месяцев со дня вступления Закона в силу - это зафиксировано в самом Законе. Ожидается, что Политика государственной собственности станет фундаментальным документом, в котором должны быть определены общие принципы по многим существенным вопросам. Приведу для понимания некоторые из них: обоснование и цели оставления в государственной собственности предприятий, их классификация и планы по приватизации, реорганизации или ликвидации, критерии обязательности образования наблюдательного совета, требования по отчетности, принципы установления целей деятельности, в частности норм прибыли, руководящие принципы по реализации прав государства как собственника, политика вознаграждений директоров и членов наблюдательных советов. Это лишь неполный перечень вещей, который будет определять этот документ, поэтому сейчас к его созданию приковано максимальное внимание рабочей группы, которая занимается реформой корпоративного управления.

Какие ограничения действуют в период войны?

Принятый закон содержит ряд оговорок, предусмотренных в заключительных и переходных положениях. Предусмотрено, что указанные положения будут действовать в течение действия военного положения, в течение 12 мес с момента его прекращения или отмены, но не более 3 лет с момента вступления Закона в силу, т. н. закат clause период. Это касается, в частности, минимального процентного размера выплаты дивидендов госпредприятий, который в настоящее время должен составлять не менее 30% от чистой прибыли. Такое решение обусловлено тем, что дивиденды являются важной составляющей финансирования многих расходов, которые сейчас жизненно необходимы для нашего государства.

Во время переходного периода Минфин должен согласовывать предложения высшего органа управления по отдельным финансовым показателям, которые будут включаться в письма ожиданий собственника для предприятий, являющихся субъектами естественных монополий или плановый расчетный объем чистой прибыли которых превышает 50 млн грн. Также это касается согласования предложений по финансовым, стратегическим и инвестиционным планам, максимальным порогам объема капитальных инвестиций таких предприятий.

Кроме этого, на время действия переходного периода, Законом предусмотрено право высшего органа управления принимать решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции наблюдательного совета, до момента избрания нового состава наблюдательного совета (когда наблюдательный совет отсутствует или неправомочный). При этом после вступления наблюдательного совета правомочия упомянутые решения могут быть им пересмотрены. Это решение обусловлено тем, что наблюдательный совет может оказаться неправомочным, а в условиях войны ключевые решения нужно оперативно принимать, чтобы не парализовать деятельность предприятий. В то же время введен своеобразный предохранитель – наблюдательный совет может пересмотреть решение органа управления или общего собрания, принятое в период их управления.

Принятый Закон является без умаления революционным, ведь он с одной стороны существенно совершенствует существующие подходы к управлению предприятиями государственного сектора экономики, а с другой - вводит кардинально новые подходы к управлению госпредприятиями. Но сам Закон можно определить как общую рамку совершенствования корпоративного управления предприятиями государственного сектора экономики, которая определяет ключевые правила, а успех реформы корпоративного управления будет зависеть во многом от принятых подзаконных актов и имплементации их на практике.