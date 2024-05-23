Гоструда лишат некоторых несвойственных функций: что изменится

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении правительственный законопроект, который позволит передать отдельные функции, возложенные сегодня на Государственную службу Украины по труду другим, более причастным к соответствующим направлениям работы центральным органам исполнительной власти.

Речь идет о законопроекте №9219, который был наработан Министерством экономики в рамках реформы дерегуляции, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что принятие проекта позволит передать отдельные функции, возложенные сегодня на Государственную службу Украины по трудам другим, более причастным к соответствующим направлениям работы центральным органам исполнительной власти.

"Речь идет, в частности, о разграничении функций по регистрации и учету крупнотоннажных транспортных средств, расследованию причин возникновения аварий, связанных с использованием газа в быту, по соблюдению законодательства о рекламе. Ключевая цель - оптимизировать работу государства по этим направлениям, усовершенствовать имеющиеся механизмы взаимодействия между государством и бизнесом в соответствующих областях. И, как следствие, упростить работу бизнеса и улучшить инвестиционный и бизнес-климат», - пояснила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Что изменится

Как сообщают в Минэкономики, законопроект №9219 позволит, в частности, перераспределить следующие функции Гоструда:

регистрацию и учет крупнотоннажных транспортных средств и других технологических транспортных средств – в МВД;

техническое расследование обстоятельств и причин возникновения аварий, связанных с использованием газа в быту – в Минэнерго и Госинспекцию энергетического надзора;

контроль за соблюдением законодательства о рекламе (о содержании рекламы о вакансиях) – в Госпродпотребслужбу.

В Минэкономики добавляют, что решение разрабатывалось с учетом изменений в функционале госорганов, уже реализованных в рамках приближения законодательства Украины к нормам ЕС. А также соответствующих обязательств, взятых Украиной, что важно для обретения полноправного членства в Евросоюзе.

Дерегуляция в Украине

Заметим, что в Украине продолжается реформа дерегуляции работы предпринимателей. Чтобы упростить условия ведения бизнеса, в январе 2023 года правительство создало Межведомственную рабочую группу по дерегуляции, которая уже просмотрела 1323 регуляторных инструментов для бизнеса. Из них 456 рекомендовано отменить, 584 – упростить.

В марте 2024 года Кабинет Министров Украины внес изменения в более чем полсотни устаревших актов и признал утратившими силу 15 постановлений. В частности, из ряда постановлений были исключены требования ставить печати на документах, которые предприниматели представляют в органы госвласти, если такое требование не установлено законами.

В Украине заработал сайт, на котором будет отображаться полная информация о ходе, достижениях и целях реформы дерегуляции. Сайт deregulation.me.gov.ua содержит форму обратной связи для предпринимателей, по которой они могут оставить отзыв о принятых изменениях и предложить новые.