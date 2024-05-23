Держпраці позбавлять деяких невластивих функцій: що зміниться

Верховна Рада України підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт, який дозволить передати окремі функції, покладені сьогодні на Державну службу України з питань праці іншим, більш дотичним до відповідних напрямів роботи центральним органам виконавчої влади.

Йдеться про законопроєкт № 9219, який був напрацьований Міністерством економіки в рамках реформи дерегуляції, повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що ухвалення проєкту дозволить передати окремі функції, покладені сьогодні на Державну службу України з питань праці іншим, більш дотичним до відповідних напрямів роботи центральним органам виконавчої влади.

"Йдеться, зокрема, про розмежування функцій щодо реєстрації та обліку великотоннажних транспортних засобів, розслідування причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті, щодо дотримання законодавства про рекламу. Ключова мета – оптимізувати роботу держави за цими напрямками, удосконалити наявні механізми взаємодії між державою та бізнесом у відповідних сферах. І, як наслідок, спростити роботу бізнесу та покращити інвестиційний та бізнес-клімат», - пояснила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Що зміниться

Як повідомляють в Мінекономіки, законопроєкт № 9219 дозволить, зокрема, перерозподілити наступні функції Держпраці:

реєстрацію та облік великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів – до МВС;

технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті – до Міненерго та Держінспекції енергетичного нагляду;

контроль за дотриманням законодавства про рекламу (щодо змісту реклами про вакансії ) – до Держпродспоживслужби.

У Мінекономіки додають, що рішення розроблялось з урахуванням змін у функціоналі держорганів, які вже реалізовані в рамках наближення законодавства України до норм ЄС. А також відповідних зобов’язань, узятих Україною, що важливо для набуття повноправного членства в Євросоюзі.

Дерегуляція в Україні

Зауважимо, в Україні триває реформа дерегуляції роботи підприємців. Щоб спростити умови ведення бізнесу, у січні 2023 року Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з дерегуляції, яка вже переглянула 1323 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 456 рекомендовано скасувати, 584 – спростити.

У березні 2024 року Кабінет міністрів України вніс зміни до понад півсотні застарілих актів та визнав такими, що втратили чинність, 15 постанов. Зокрема, з низки постанов були виключені вимоги ставити печатки на документах, які підприємці подають до органів держвлади, якщо така вимога не встановлена законами.

В Україні запрацював сайт, на якому відображатиметься повна інформацію про перебіг, досягнення та цілі реформи дерегуляції. Сайт deregulation.me.gov.ua містить форму зворотнього зв’язку для підприємців, за якою вони можуть лишити відгук про ухвалені зміни та запропонувати нові.