Государство против аптечного картеля. Кто попадет под перекрестный огонь в войне за лекарства

Фармацевтический рынок Украины переживает одно из самых громких потрясений последнего времени. Крупным аптечным сетям, которые на протяжении десятилетий строили систему, в которой контроль над ценообразованием, распределением лекарств и доступом к рынку был сконцентрирован в их руках, наконец, грозит потеря теневых схем и сверхприбылей. Что же произошло?

В начале февраля президент Владимир Зеленский публично обратил внимание на проблему завышенных цен на лекарства, назвав их "совершенно неадекватными". Он инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое быстро приняло решение о кардинальном реформировании рынка. Таким образом, наше государство показало, что больше не позволит аптечным сетям-монополистам спекулировать на здоровье украинцев и хочет создать прозрачные условия для этого звена бизнеса.

Ключевыми аспектами решения СНБО должно стать 30-процентное снижение цен на 100 наиболее важных лекарственных препаратов, а также установление ограничений наценок для аптек и устранения теневых схем в фармацевтическом бизнесе.

Честные правила ломают систему

Реакция аптечных монополистов на эти шаги была прогнозируемой и вызвала у них панику, ведь намерения государства напрямую угрожают их системе неконтролируемого заработка.

Действительно, благодаря отсутствию реального регулирования и непрозрачности бизнеса им удавалось получать сверхприбыли, не подлежащие ни налоговому контролю, ни государственному регулированию. Поэтому они развернули агрессивную информационную кампанию, направленную не только на государство, но и на общество.

Главным инструментом они избрали страх людей перед отсутствием доступа к необходимым препаратам, поэтому целенаправленно пытаются убедить украинцев, что без их "серых схем" рынок просто рухнет, а лекарства станут дефицитом. Их кампания манипуляций уже разгоняется в некоторых СМИ и соцсетях, но давайте подробно разберем, так ли это действительно?

Аптекари "с улицы"

Не следует забывать, что именно фармацевтический рынок во всем мире является одним из наиболее регулируемых, ведь это не просто розничная торговля, а социально значимая для народа любой страны отрасль.

Все развитые государства мира строго контролируют такой рынок через систему лицензирования, жесткие требования к квалификации персонала, стандарты хранения и механизмы ценообразования на лекарства И это естественно, ведь речь идет не просто о коммерции, а о жизни и здоровье нации.

Но в Украине сложилась прямо противоположная ситуация. За годы независимости, особенно в последнее время, фармацевтический сектор развивался практически в теневом формате, что позволяло "акулам" этого бизнеса игнорировать регуляторные требования, манипулировать ценами и получать сверхприбыли.

Именно такая позиция привела к тому, что сейчас в Украине наблюдается катастрофический дисбаланс между количеством аптек и квалифицированным персоналом. Так, на первый взгляд, украинский рынок переполнен аптеками — их насчитывается более 18 300. Однако по лицензионным требованиям в каждой аптеке должен быть провизор. Но на практике эту норму обходят – один дипломированный фармацевт формально "закрепляется" сразу за несколькими точками, часто обслуживая сразу четыре или пять аптек.

В результате большую часть консультаций в аптеках проводят так называемые "операторы торговых залов или ассистенты фармацевтов", не имеющие никакого фармацевтического образования: по сути, это люди, набранные просто через сайты вакансий – и хорошо, если не с помощью стикеров с объявлениями у подъездов. Да, они могут заучить ассортимент, могут продать любой препарат, но не несут ответственности за то, действительно ли он нужен пациенту и подходит ему. Следует ли объяснять, почему это создает огромные риски для здоровья граждан?

Теневая империя фармацевтических магнатов

Согласно открытым данным, на начало 2025 года пять крупнейших аптечных сетей Украины контролировали 68% товарооборота фармацевтического рынка, а поставки лекарственных средств были сосредоточены в руках только двух основных компаний, контролирующих более 90% всех поставок. Учитывая это, в целом фармацевтические магнаты имели возможность безбедно существовать, почти не сталкиваясь с каким-либо вмешательством в их дела со стороны государства. Поэтому так называемый "большой аптечный картель" давно уже научился умело уклоняться от справедливого налогообложения, пользуясь схемами с "убыточными" аптеками, черными зарплатами и скрытыми доходами через маркетинговые договоры.

Как бы это ни казалось странным, но по бумагам многие аптеки работают в "минусе", едва сводят концы с концами, что позволяет их владельцам избегать уплаты полноценного налога на прибыль. На самом деле сам бизнес, конечно, остается очень прибыльным, но эти доходы наполняют лишь теневой сектор экономики.

Также повсеместна практика выплаты зарплат "в конвертах", когда работники получают минимальные официальные выплаты, а основной доход поступает наличными, минуя налоговую систему. Впрочем, к сожалению, эта проблема касается не только аптечного, но и любого крупного и среднего бизнеса.

И напоследок скажем о такой "фишке" монополистов, как маркетинговые платежи. Распространенной практикой является то, что аптеки получают деньги от производителей за продвижение определенных брендов, что искажает конкуренцию и завышает цены для потребителей. Запрет маркетинговых договоров означает, что аптеки больше не смогут продвигать "выгодные" для них препараты, а будут обязаны ориентироваться на нужды пациентов. Именно эти платежи, годами остававшиеся в тени, государство тоже стремится ликвидировать.

Почему "картель" шантажирует государство?

В общем, позиция власти вполне понятна и явно найдет поддержку среди украинцев. Но аптечные сети восприняли реформу по-другому: не как вызов к честной конкуренции, а как угрозу своим доходам. Ибо введение прозрачных механизмов заставит их платить реальные налоги, соблюдать лицензионные требования и работать честно.

Наибольший страх для монополистов – потерять контроль над ценообразованием и каналами дистрибуции, поэтому они начали масштабную кампанию устрашения общества, пытаясь убедить его в том, что реформы приведут к полному хаосу. Главная стратегия аптечных магнатов – это манипуляция общественным мнением из-за заявлений, что, мол, реформа приведет к "закрытию аптек" и "дефициту лекарств".

Но это утверждение не выдерживает критики. Напротив, регулирование не уничтожит аптеки, а только устранит теневые доходы. Отказ от маркетинговых платежей не сделает лекарства более дорогими, а как раз запретит искусственно завышать их стоимость. В странах ЕС подобные механизмы уже давно работают и доказывают свою эффективность, за счет чего доступность лекарств только возросла.

Цена компромисса – здоровье нации

Подводя итог, отметим, что сегодня государство наконец-то стремится создать честные и прозрачные правила для всех участников аптечного рынка – и, как оказалось, они категорически не устраивают тех, кто десятилетиями работал в тени. Более того, монопольный картель даже прибег к шантажу.

Поэтому сейчас перед властью стоит выбор – поддаться давлению аптечной мафии или довести реформу до конца, чтобы создать честную, прозрачную и конкурентную фармацевтическую отрасль. Любой компромисс в пользу аптечных магнатов будет означать не просто сохранение теневых схем, продолжение манипуляций с ценами, но что важнее – их дальнейшее неконтролируемое влияние на здоровье миллионов украинцев.