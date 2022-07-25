Июль 2022: зарплаты не успевают за потребительской инфляцией

В июле ситуация с зарплатами неоднородна в зависимости от региона страны. Незначительное повышение зарплат наблюдается в большинстве Западных областей Украины, кроме Львова и области.

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В то же время ощутимо снизились зарплаты в Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях на Волыни и Житомирщине. В Киеве средняя зарплата не изменилась и остается самой высокой по Украине. Средняя зарплата в июле в открытых вакансиях во всех областях Украины составляет 22460 грн.

На фоне роста темпов потребительской инфляции стабилизация и незначительное повышение средних зарплат в некоторых регионах в июле не внушает оптимизма. По данным Нацбанка Украины, в июне этого года показатель потребительской инфляции достиг 20,1% в годовом исчислении против 18% в мае. Напомним, что средние зарплаты из-за войны весной снизились на 10% если сравнивать с довоенным периодом. В некоторых профессиональных сферах зарплаты упали до -50%. С началом лета в большинстве профессиональных сфер снижение окладов прекратилось, однако зарплаты остаются низкими. В июле, даже с учетом незначительного повышения средней зарплаты в некоторых регионах Украины, доходы украинцев ниже по сравнению с первой половиной февраля.

Экспертно-аналитический центр кадрового портала grc . ua подробно проанализировал ситуацию с зарплатами в регионах Украины.

Данные grc.ua

Киев остается городом с самой высокой средней заработной платой. Средний оклад в столице держится почти на одном уровне в течение трех месяцев – 29200 грн в мае, 29500 грн в июне и июле.

В рейтинге регионов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в вакансиях в середине лета произошли изменения. В частности, во Львовской области, занимавшей в последнее время второе место в рейтинге зарплат, в июле средняя заработная плата снизилась. Если в июне в этом регионе в среднем предлагали 20 500 грн, то средняя июльская зарплата во Львове и области составляет 18 900 грн.

В отличие от Львова и области в большинстве областей Западного региона Украины в июле наблюдается положительная динамика средней заработной платы. Так, повышение средней зарплаты, предлагаемой в открытых вакансиях в июле, зафиксировано в Закарпатской области (16 600 грн), Ивано-Франковской области (15 200 грн), Хмельницкой области (14 800 грн), Тернопольской области (14 300 грн) и Ровенской области (11500 грн).

Более высокие, чем в начале лета, зарплаты в Одесской области. Здесь работодатели в июле предлагают в среднем 22500 грн. Для сравнения, в июне средняя зарплата в этом регионе составила 18700 грн. Такая динамика позволила Одесской области занять вторую позицию в списке регионов с самыми высокими средними зарплатами.

В рейтинг регионов, где в июле предлагают самые высокие зарплаты, кроме вышеупомянутых Киева, Одесской и Львовской областей попали также Харьковская область (средняя зарплата 18 000 грн), Запорожская и Черновицкая области (17 100 грн).

Разница между регионами по показателю средней зарплаты достаточно ощутима. Как отмечалось выше, самые высокие зарплаты предлагают в Киеве (в среднем 29 500 грн). Средняя заработная плата зафиксирована в Ровенской области (11 500 грн). В список регионов с самыми низкими зарплатами попали также Полтавская и Киевская области, где в среднем в июле предлагают 11 700 грн; Житомирская область (11 800 грн), Кировоградская область (12 100 грн), Черниговская область (12 100 грн).

Ощутимо снизились зарплаты, предлагаемые в июле, в Днепропетровской области (с 19 100 грн в июне до 16 100 грн в июле), в Николаевской области (с 19 500 грн в июне до 14 800 грн в июле), в Сумской области (с 14 300 грн. в июне до 12 500 грн. в июле), на Волыни (с 15 400 грн. в июне до 12 200 грн. в июле) и на Житомирщине (с 14 900 грн. в июне до 11 800 грн. в июле).

Данные были получены в результате анализа базы вакансий и резюме кадрового портала grc . ua в июле 2022 года