Как активизировать внешнеэкономическую деятельность: путь от компенсационной к инвестиционно-экспортной модели

Профессор и зав.кафедрой в КНЭУ им. Гетмана, экс-председатель Совета НБУ

Украинский экспорт падает, импорт растет, а валютная стабильность держится только на внешней помощи. За девять месяцев 2025 г. импорт увеличился на 16,3%, тогда как экспорт сократился на 4,2%. Торговый разрыв уже превысил $49 млрд, а дефицит платежного баланса без грантов — более $44 млрд. В то же время структура экспорта постепенно меняется: доля товаров с добавленной стоимостью растет хотя и медленно. Украина стоит перед выбором или остаться экономикой компенсаций, или перейти к модели инвестиционного роста.

Текущая динамика внешней торговли в Украине демонстрирует глубокий дисбаланс. За девять месяцев 2025 г. импорт товаров вырос на 16,3%, в то время как экспорт сократился на 4,2%. Основные причины – падение аграрного производства, разрушение горных предприятий и отмена товарного безвиза с ЕС. Экспорт продовольствия и агросырья сократился на 8,9%, минеральных продуктов – на 12,2%.

В то же время положительным сигналом является рост более чем на 10% экспорта товаров с большей долей добавленной стоимости - продукции химической, легкой, деревообрабатывающей промышленности, стройматериалов и машиностроения. Это свидетельствует о медленной, но реальной диверсификации структуры экспорта.

Импорт: рост потребностей и ограничение производства

Импорт вырос во всех ключевых группах энергооборудования, топлива, машин, транспорта, продовольственных товаров. Больше всего - "машины, оборудование, транспортные средства" (+32,9%). Увеличение импорта объясняется потребностями ВСУ, повреждениями энергетической инфраструктуры и оживлением внутреннего спроса при слабом развитии собственного производства.

Более трети инвестиционного импорта составляет энергетическое оборудование, которое, по сути, заменяет разрушенные активы, а не расширяет производственную базу. Это ключевой симптом экономики восстановления, а не роста.

Экспорт: сырьевая ловушка и постепенный рост продукции с добавленной стоимостью

Сырьевые товары формируют до 80% экспорта. В то же время, доля инвестиционных товаров выросла на 18%, хотя их вклад в общий экспорт пока не превышает 2%.

Экспорт потребительских товаров возобновился до 97,5% довоенного уровня, но продукция с высокой добавленной стоимостью все еще не стала двигателем внешнего сектора.

Проблемы носят структурный характер: потеря производственных мощностей, слабая логистика, нехватка инвестиций и дорогостоящие кредиты. Без обновления промышленной базы экспорт не сможет стать локомотивом экономического роста.

Платежный баланс и валютный рынок: стабильность на дотациях

Украинская экономика существует в режиме перманентного валютного дефицита, компенсируемого внешней официальной помощью, а не экспортом или частным капиталом. За последние 12 месяцев структурный дефицит платежного баланса (без грантов) расширился до $44,3 млрд. (22% ВВП). Основные источники оттока валюты – торговый дефицит ($49,2 млрд), выплата процентов по инвестициям ($9,1 млрд) и отток наличных вне банков ($11,6 млрд).

Международная помощь ($46,9 млрд в год) закрывает эту дыру, но не решает ее причины – узкую экспортную базу, низкую производительность и отсутствие притока частного капитала. Доля грантов в пособии уменьшилась до 30%, что повышает долговые и валютные риски.

Валютная либерализация: доброе намерение с опасными последствиями

Политика валютной либерализации НБУ, начатая в 2023, имела целью уменьшить спрос на валюту. Она спровоцировала его рост: нетто-покупки валюты бизнесом выросли на 40%, а населением — на 20% валютных интервенций НБУ.

Теперь ключевым фактором валютного дефицита стал не фискальный сектор, а валютный рынок.

Условия войны и высоких рисков делают рыночные механизмы менее эффективными. Поспешная либерализация лишь усугубила волатильность и неопределенность, удерживая бизнес от инвестиционных решений.

Что делать: стратегия активизации внешнеэкономической деятельности

1. Переориентация модели с компенсационной на инвестиционно-экспортную.

Международная помощь должна становиться не просто бюджетным компенсатором, а катализатором инвестиций и экспорта.

2. Инвестиции в производство с высокой добавленной стоимостью.

Необходимо создать условия роста машиностроения, энергетического машиностроения, ИТ-экспорта и перерабатывающей агросферы.

3. Модернизация логистики и транспортной инфраструктуры.

Без обновления портов, железнодорожных маршрутов и терминалов невозможно восстановить конкурентоспособность экспорта.

4. Координация валютной, монетарной и торговой политики.

НБУ должен обеспечить предсказуемость курса, а правительство — целевые программы кредитования экспортеров и страхование рисков.

5. Создание благоприятной среды для частного капитала.

Защита прав собственности, прозрачность судебной системы и стимулирование реинвестиций — базовые условия возвращения бизнеса в Украину.

Украина сегодня живет на внешних дотациях, но не может до бесконечности поддерживать макростабильность "на дыхании доноров".

Чтобы перейти от модели выживания к модели развития, нужна новая архитектура внешнего сектора – где главную роль играет не внешняя помощь, а экспорт, инвестиции и частный капитал. Только так Украина сможет восстановить собственную валютную способность и стать игроком, а не просителем мировой экономики.