Пустыня вместо обещанного рая: как россияне сознательно уничтожают окружающую среду оккупированного Донбасса

Россияне системно превращают оккупированные территории Украины в зону экологического бедствия. И не только масштабными боевыми действиями, приводящими к катастрофическому загрязнению природы. Речь идет о вполне сознательном нанесении умышленного вреда окружающей среде. Строительство новых свалок для регионов России, массовое подтопление шахт, создание кладбищ и военных баз в заповедниках, отсутствие экологического контроля, в частности при дезинфекции воды – это далеко не полный список того, что оккупанты делают с нашими землями.

Сразу шесть полигонов для мусора из России враг планирует создать на территории Луганской области, еще три в Донецкой области. При этом он уже и так системно вывозится на временно оккупированные территории. Собственная Ростовская область уже давно превращена россиянами в зону экологического бедствия. Из-за протестов местных жителей новые свалки там строить не стали – вместо этого мусор оттуда едет в Донбасс.

Что характерно, страдают от мусора уже и самые оккупированные территории Донбасса. Хотя до 2014 года жители Донецка, например, гордились чистотой своего города. Сейчас местные не могут похвастаться и этим. От мусора страдают практически все населенные пункты региона. Зафиксированы случаи, когда его не вывозили неделями и месяцами. Стихийные свалки постоянно возникают не только на окраинах, но даже прямо на улицах городов, в том числе и Донецка.

Оккупационные власти постоянно жалуются на дефицит людей в отрасли. Куда же делись мужчины после объявления тотальной мобилизации, традиционно работающих на таких профессиях – вопрос риторический. Исчезли в неизвестном направлении и мусоровозы вместе с контейнерами. Сейчас их в качестве «поддержки» высылают в «ДНР» из регионов России.

Само собой, что ни один мусороперерабатывающий завод за эти годы на Донбассе не был построен. Даже более-менее содержательные разговоры (только разговоры) об этом появились в 2023 году. Обещают сразу три. Насколько им можно верить – еще один риторический вопрос. Даже «жемчужина» и «витрина» российских завоеваний – Крым – до сих пор не получил такой завод. С 2015 года оккупанты кормят жителей Севастополя обещаниями о его построении. Однако дальше бумажек с намерениями дело так и не дошло. Интересно, что мешает? Может быть, отсутствие желания? А возможно ли понимание, что их присутствие в Крыму временное?

Еще одна охрана ситуация для Донбасса связана с массовым затоплением шахт. В 2021 году ОБСЕ зафиксировали 39 шахт под оккупацией, которые подтапливаются или уже полностью затоплены и не подлежат дальнейшей эксплуатации. Шахты затапливаются из-за отсутствия энергоснабжения, разрушения инфраструктуры, демонтажа насосного оборудования и т.д. Сколько их сейчас после того, как масштаб и интенсивность боевых действий выросли в разы – можно только догадываться.

Каждый такой случай может стать причиной локальной катастрофы, а их совокупность – уже крушения регионального масштаба. Затопление шахт оказывает влияние на уровень грунтовых вод и геологическую устойчивость земной поверхности. Такие действия могут привести к оседанию и оползню, в том числе в населенных пунктах. Могут быть повреждены или вообще выведены из строя объекты промышленности и инфраструктуры. В частности, элементы региональной системы водоснабжения, состояние которой и так на грани развала. Воды даже в больших городах могут не быть часами и днями, оползни могут вообще добить водопровод.

Нарушение водоотлива в шахтах влияет и на качество подземных и поверхностных вод. Особенно опасно это, учитывая, что некоторые шахты хранят в себе опасные отходы. А, например, шахта "Юнком" – вообще радиационные элементы после подземного ядерного взрыва в 1979 году. Она находится без откачки воды с 2018 года, что может привести к массовому заражению водоемов и почв региона.

Действия окупантов привели и к загрязнению земель и нарушению ландшафтов природно-заповедного фонда. Бессчетные объекты природно-заповедного фонда пострадали от стройки фортификационных сооружений, вырубки лесных насаждений, лесных и степных пожаров. Уничтожение деревьев приводит к критическому снижению лесистости в Донецкой и Луганской областях и уменьшению полезащитных, почвозащитных, водоохранных и рекреационных функций лесов.

На Кривой косе национального природного парка «Меотида» оккупанты регулярно проводят военные учения с использованием пулеметов и гранатометов, уничтожив большое количество птиц и их гнезд. А на территории ландшафтного парка «Донецкий кряж» создано кладбище для погибших военных.

Все это – очередное подтверждение, что украинские земли российские власти рассматривают только как колонию, источник ресурсов и людей. Все, что там можно украсть – будет вывозиться. Вся еще работающая инфраструктура будет беспощадно эксплуатироваться. На оккупированные территории ждут только новые военные базы и кладбища, экспроприация земель для феодальных наделов российским военным из какой-то очередной бурятии, массовое появление новых свалок, а возможно еще и химические или радиационные могильники.

Отдельные населенные пункты, которые нужны оккупантам для пропагандистских целей, как Мариуполь, смогут рассчитывать на определенные улучшения. Однако улучшение относительно чего – относительно полного уничтожения города самими же россиянами. Но это нужно только для картинки. Там сохраняются и скапливаются экологические проблемы. Так, хаотические и массовые захоронения после боев за Город Марии повлекли за собой масштабное отравление почв. А уничтожение или повреждение большинства канализационно-насосных станций не могло не привести к отравлению водоемов и подземных вод.

Деятельность окупантов может привести к последствиям, которых Европа не видела уже столетие. Отравленные воды и почвы, засоленные и заболоченные территории, взрывы метана и даже землетрясения – это может стать реальностью Донбасса. И, к сожалению, многое уже так и произошло. Россияне – это не «крепкие хозяйственники», миф о которых они охотно всем повествуют. Они эксплуататоры наихудшего уровня, и строят на захваченных землях они совсем не рай, а ад.

Считаю, что действия по умышленному загрязнению украинских земель следует считать экоцидом и потребовать привлечения к ответственности за них в международных судах. Оккупанты должны заплатить за весь сознательный вред, который они нанесли украинской природе.