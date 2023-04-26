Реформа градостроительной отрасли существенно снизит уровень организованной преступности в Украине, - The Economist

В Украине существует возможность повлиять на уровень организованной преступности внутренними силами, а принятый парламентом проект №5655 – один из методов такого влияния.

Существует возможность существенно снизить организованную преступность в Украине, а основные усилия при этом должны прилагаться внутри страны. В частности, речь идет о введении градостроительной реформы в Украине. Об этом говорится в статье The Economist.

"Законопроект с декабря 2022 года (проект №5655) направлен на реформу городского планирования: в соответствующих правительственных документах говорится, что строительная отрасль склонна к "злоупотреблению властью", "общей коррупции" и "уклонению от наказания". По данным Reuters, В январе Зеленский уволил четырех заместителей министров и пять губернаторов регионов за взяточничество: "Все внутренние проблемы, которые мешают государству, устраняются", - сказал он, - пишут авторы материала. То есть акцентируется внимание на потребности во внедрении законопроекта №5655, который направлен на создание прозрачных и понятных правил игры в сфере градостроительства Украины.

В статье также отмечается, что борьбе с коррупцией и преступностью в Украине может оказать давление извне: средства на восстановление страны после войны, скорее всего, поступят от иностранцев и с определенными условиями. "До окончательного членства Украины в ЕС еще много лет, но процесс приближения к нормам ЕС является рычагом для борьбы с организованной преступностью", - подчеркивают авторы статьи The Economist.

Ранее сообщалось, что, по данным экспертов USAID TAPAS, увеличение прозрачности и существенное снижение коррупционных рисков – главные преимущества цифровизации, предусмотренной реформой градостроительной сферы (проект №5655).

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