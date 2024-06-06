Роль ВІМ-проектирования в реализации концепции восстановления Украины

В то время, когда идет война, враг продолжает разрушать наши города и села, украинцы живут будущим, и не только создают видения, но и делают реальные шаги - восстанавливают и строят. И когда речь идет о восстановлении, то это не только восстановление отдельных поврежденных домов, не воспроизведение копий разрушенных городов. Под восстановлением Украины имеем в виду более широкое понимание - восстановление под лозунгом "отстроить лучше, чем было".

Этим заданием занимается государство, бизнес, гуманитарные фонды, а также международные партнеры. Так, в конце января 2023 появился и действует «финансовый Рамштайн» - координационная платформа доноров, одним из направлений работы которой является координация быстрого восстановления Украины в сферах энергетики, жилья и инфраструктуры.

11 и 12 июня 2024 года в Берлине состоится Международная конференция по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference – URC2024), при участии лидеров правительств ряда стран, международных организаций, бизнеса и гражданского общества. Все четыре тематических измерения конференции прямо или косвенно будут затрагивать вопросы восстановления разрушенных городов. Восстановление - это сверхважный вопрос, учитывая необходимость обеспечения жильем людей, которые потеряли все: переселенцев, временных беженцев, которые вернутся на родину, очень сильно пострадавшей за 2,5 года войны инфраструктуры и т.п. Только за первый год войны, согласно оценке экспертов Киевской школы экономики, количество поврежденных частных и многоквартирных домов составило более 150 тысяч.

Украинские и иностранные архитекторы, градостроители, урбанисты уже представят свое видение того, какой должна быть Украина послевоенная. Это шанс для нас воссоздать наши города лучшими, более устойчивыми, спроектировать их как интегрированные пространства, современные, удобные, дружеские к людям. Это касается и дизайна зданий и лучшей инфраструктуры общественного транспорта, наличия безопасных, зеленых общественных пространств и т.п. И сделать это как можно скорее и качественно. Учесть все эти требования на этапе проектирования позволяют современные технологии.

Сущность и преимущества ВІМ-технологии

Отнедавна во всем мире все более широко используется "Информационное моделирование зданий" или сокращенно BIM (от англ. Building Information Modeling). Применение BIM является обязательным для государственных проектов в ряде ведущих стран мира: Великобритании, Германии, Франции, Дании, ОАЭ и Сингапуре. Украина также идет по широкому внедрению BIM-технологий в проектирование. 1 февраля 2021 г. Кабинет Министров Украины утвердил Концепцию внедрения технологий строительного информационного моделирования (BIM-технологий) в Украине, которая предусматривает поэтапный переход, начиная с 2020 по 2035 год до проектирования, с обязательным использованием BIM-технологии объектов государственного финансирования.

С помощью BIM технологии создается информационная модель, которая обеспечивает точное видение проекта в целом. Трехмерная виртуальная модель здания в цифровом виде включает в себя полную информацию о будущем объекте.

Такой подход к проектированию зданий позволяет проверить и оценить разные решения еще до начала строительных работ. Все участники проекта (заказчик, проектировщик, строитель) имеют возможность более полного, рационального обмена информацией, что позволяет добиться высокого качества строительных работ, а также экономит время и материальные затраты.

Вот основные преимущества BIM-моделирования в строительстве:

повышение точности денежных расчетов;

уменьшение количества изменений в проекте;

быстрая корректировка информационной модели;

точная планировка применения строительной техники на площадке;

улучшение всех ключевых логистических процессов строительства и эксплуатации.

Восстановление в режиме реального времени

Украинское правительство в 2023 году начало экспериментальное восстановление шести деоккупированных сел и городков по принципу комплексного восстановления в противовес точечным решениям. На примере Чернигова разворачивается первый масштабный кейс применения BIM-технологий при восстановлении. Для подготовки восстановления жилых районов областного центра, потерпевшего значительные разрушения в ходе российского вторжения, три французские компании, отобранные правительством Украины, создают цифрового двойника города. Это так сказать "живая" версия проекта, которую можно развивать и изменять в режиме реального времени.

В канун дня архитектуры Украины, который отмечается 1-го июля, хотелось бы отметить, что наши украинские архитекторы давно подхватили этот тренд - ведущие украинские архитектурные компании еще до появления Концепции начали осваивать BIM-технологии и уже имеют более чем 10-летний опыт использования BIM-технологий : Архиматика, UVT, AVG и многие другие. Поэтому за экспертизой BIM нам не нужно далеко ходить, равно как и искать надежных продавцов лицензионных продуктов для BIM-проектирования.

К примеру, наша компания на базе открытых и прозрачных тендерных процедур уже долгие годы является победителем и поставщиком программного обеспечения от Autodesk (как пакетов CAD, так и BIM) для проектировщиков, инженеров, архитекторов и дизайнеров. Важно отметить, что мы не только предоставляем ПО, но предлагаем установку, развертывание и настройку, а также техническую поддержку.

Воображение создает реальность

Сегодня мирная Украина существует только в нашем воображении. Мы мечтаем о победе, о восстановлении наших городов и сел. Какими они будут зависеть от сотрудничества всех участников процесса послевоенного восстановления. Начиная от законодателей, заканчивая людьми, которые будут там жить. После войны нас ожидает восстановление в огромных масштабах.

Очевидно, что именно строительная отрасль станет мощным двигателем экономического роста Украины. Имплементация современных методов строительства и рациональных подходов к проектированию на основе технологии BIM критически важны. BIM-технологии помогут создать цифровую модель наших городов, представить и увидеть их в цифровом виде, сделать процесс восстановления более быстрым и рациональным.