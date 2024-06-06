Роль ВІМ-проєктування в реалізації концепції відбудови України

В той час, коли триває війна, ворог продовжує руйнувати наші міста та села, українці живуть майбутнім, і не лише створюють візії, але й роблять реальні кроки - відновлюють та будують. І коли мова йде про відбудову, то це не лише про відновлення окремих пошкоджених будинків, не про відтворення копій зруйнованих міст. Під відбудовою України маємо на увазі більш широке розуміння - відновлення під гаслом “відбудувати краще ніж було”.

Цим завданням опікується держава, бізнес, гуманітарні фонди, а також міжнародні партнери. Так, наприкінці січня 2023 року з'явився і діє «фінансовий Рамштайн» - координаційна платформа донорів, одним з напрямків роботи якої є координація швидкого відновлення України у сферах енергетики, житла й інфраструктури.

11 та 12 червня 2024 року в Берліні відбудеться Міжнародна конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC2024), за участі лідерів урядів низки країн, міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства. Усі чотири тематичні виміри конференції прямо чи опосередковано будуть торкатись питань відбудови зруйнованих міст. Відбудова - це надважливе питання з огляду на необхідність забезпечення житлом людей, які втратили все: переселенців, тимчасових біженців, які повернуться на батьківщину, інфраструктури, яка дуже сильно постраждала за 2,5 роки війни, і т.ін. Лише за перший рік війни згідно з оцінкою експертів Київської школи економіки кількість пошкоджених приватних та багатоквартирних будинків склало понад 150 тисяч.

Українські та іноземні архітектори, містобудівники, урбаністи вже презентують своє бачення того, якою має бути Україна повоєнна. Це шанс для нас відтворити наші міста кращими, більш стійкими та сталими, спроєктувати їх як інтегровані простори, сучасні, зручні, дружні до людей. Це стосується і дизайну будівель і кращої інфраструктури громадського транспорту, наявності безпечних, зелених громадських просторів, тощо. І зробити це якомога швидше та якісно. Врахувати всі ці вимоги ще на етапі проєктування дозволяють сучасні технології.

Сутність та переваги ВІМ-технології

Віднедавна в усьому світі все більш широко використовується “Інформаційне моделювання будівель” або скорочено BIM (від англ. Building Information Modeling). Застосування BIM є обов’язковим для державних проєктів у низці провідних країн світу: Великій Британії, Німеччині, Франції, Данії, ОАЕ та Сінгапурі. Україна також йде шляхом широкого впровадження ВІМ-технологій у проєктування. 1 лютого 2021 року Кабінет Міністрів України затвердив Концепцію впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні, яка передбачає поетапний перехід, починаючи з 2020 по 2035 рік до проектування, з обов’язковим використанням ВІМ-технології об’єктів державного фінансування.

За допомогою BIM-технології створюється інформаційна модель, яка забезпечує точне бачення проєкту в цілому. Тривимірна віртуальна модель будівлі в цифровому вигляді включає повну інформацію про майбутній об'єкт.

Такий підхід до проєктування будівель дозволяє перевірити й оцінити різні рішення ще до початку будівельних робіт. Всі учасники проєкту (замовник, проєктувальник, будівельник) мають можливість більш повного, раціонального обміну інформацією, що дозволяє домогтися високої якості будівельних робіт, а також економить час і матеріальні витрати.

Ось основні переваги BIM-моделювання в будівництві:

підвищення точності фінансових розрахунків;

зменшення кількості змін в проєкті;

швидке коригування інформаційної моделі;

точне планування застосування будівельної техніки на майданчику;

покращення всіх ключових логістичних процесів будівництва та експлуатації.

Відновлення в режимі реального часу

Український уряд у 2023 році розпочав експериментальну відбудову шести деокупованих сіл та містечок за принципом комплексного відновлення на противагу точковим рішенням. На прикладі Чернігова розгортається перший масштабний кейс застосування ВІМ-технологій при відбудові. Для підготовки відновлення житлових районів обласного центру, що зазнав значних руйнувань в ході російського вторгнення, три французькі компанії, відібрані урядом України, створюють цифрового двійника міста. Це так би мовити “жива” версія проєкту, яку можна розвивати та змінювати в режимі реального часу.

Напередодні дня архітектури України, який відзначається 1-го липня, хотілось би зазначити що наші українські архітектори давно підхопили цей тренд - провідні українські архітектурні компанії ще до появи Концепції почали освоювати ВІМ-технології і вже мають більш ніж 10-річний досвід використання BIM-технологій: Архіматика, UVT, AVG та багато інших. Тож за експертизою ВІМ нам не треба далеко ходити, так само як і шукати надійних продавців ліцензійних продуктів для ВІМ-проєктування.

Наприклад, наша компанія на базі відкрих та прозорих тендерних процедур вже довгі роки є переможцем та постачальником програмного забезпечення від Autodesk (як пакетів CAD, так і BIM) для проектувальників, інженерів, архітекторів та дизайнерів. Важливо зазанчити, що ми не лише надаємо ПЗ, але пропонуємо інсталяцію, розгортання і налаштування, а також технічну підтримку.

Уява створює реальність

Сьогодні мирна Україна існує лише в нашій уяві. Ми мріємо про перемогу, про відбудову наших міст і сіл. Якими вони будуть залежить від співпраці всіх учасників процесу повоєнного відновлення. Починаючи від законотворців, закінчуючи людьми, які будуть там жити. Після війни на нас очікує відбудова у величезних масштабах.

Очевидно, що саме будівельна галузь стане потужним рушієм економічного зростання України. Імплементація сучасних методів будівництва та раціональних підходів до проєктування на основі технології BIM, є критично важливими. ВІМ-технології допоможуть створити цифрову модель наших міст, уявити та побачити їх в цифровому вигляді, зробити процес відбудови швидшим та раціональнішим.