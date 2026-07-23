Украина входит в эпоху дефицита людей

Когда работодатели говорят о дефиците кадров, многие удивляются: как может не хватать работников, если в стране до сих пор есть безработные? Казалось бы, это выглядит нелогично, но именно в этом и главный парадокс современного украинского рынка труда: дефицит кадров и безработица существуют одновременно. Это новая реальность, с которой придется жить в течение следующих десятилетий.

Подводя итоги 2025 года, мы увидели четкую тенденцию: на Едином портале вакансий было более 230 тыс. вакансий, а в течение года работодатели подали более 426 тыс. заявок на подбор работников. В то же время на учете состояло почти 338 тыс. безработных.

В 2026 году этот разрыв стал еще глубже. Казалось бы, рынок сам должен найти баланс, но этого не происходит. Значительная часть вакансий остается незаполненной. Нельзя игнорировать и тот факт, что средняя заработная плата, с которой уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд Украины, в конце мая 2026 составляла 23,8 тыс. грн, тогда как средняя зарплата в вакансиях Государственной службы занятости примерно 16,7 тыс. грн. Это свидетельствует о росте разрыва между ожиданиями работников и предложениями отдельных работодателей. На рынке труда именно работник все больше определяет условия найма, в то время как работодатели конкурируют за людей.

Проблема уже давно не в количестве людей, а в структурном и географическом несоответствии между потребностями экономики и имеющимися трудовыми ресурсами и ожиданием работников и работодателей.

Не только война изменила рынок труда

Война лишь обострила формируемые годами процессы. Миллионы украинцев находятся за границей. Сотни тысяч граждан мобилизованы в ряды Вооруженных сил. Часть людей сменила местожительство, профессию или вообще выпала из экономически активной жизни. О теневом рынке труда мало кто говорит.

Невозможно игнорировать и факт стремительного старения на рынке труда. В 2021 году в возрасте 16-29 лет работало 1,950 млн человек. В 2025-м их уже было 1,616 млн, то есть почти на 20% меньше. Если проанализировать возрастную группу работников 60-70 лет, то в 2021 году их было 1,167 млн, а в 2025 уже 1,310 млн, что больше на 10%. И эта тенденция в 2026-м продолжается.

Отрасли под влиянием кадрового кризиса

Особенно остро кадровый дефицит ощущается в строительстве, транспорте, логистике, аграрном секторе и энергетике. Сегодня найти опытного сварщика, электромонтера, механика, оператора производства или водителя грузового транспорта зачастую сложнее, чем привлечь кредит или закупить оборудование.

В ответ на это на украинских предприятиях уже происходит кадровая эволюция. Женщины массово овладевают традиционно "мужскими" профессиями. Бизнес готов вовлекать в работу людей с инвалидностью, пенсионеров и трудовых мигрантов. Ответом на нехватку работников становится автоматизация и цифровизация процессов.

Однако самый главный экзамен для нас впереди. Это вызов масштабного восстановления страны в условиях демографического кризиса. Нам нужно одновременно поднимать из руин инфраструктуру, восстанавливать города, строить новые заводы и жилье и делать это при критическом отсутствии человеческого ресурса. Мы входили в войну с многолетним сокращением населения и низкой рождаемостью, а боевые действия и миграция превратили этот тренд в демографическое пике. По оценкам некоторых международных экспертов, уже к 2030 году дефицит рабочей силы в Украине может составить от 3 до 4,5 млн. человек. Для понимания масштаба это больше, чем все трудоспособное население нескольких крупных областных центров.

Ловушка для экономики и страны

Мы рискуем попасть в опасную ловушку. С одной стороны, без восстановления жилья, школ и рабочих мест мы не сможем вернуть украинцев из-за границы. С другой стороны, без этих людей мы физически не способны реализовать восстановление.

Сегодня бизнесу приходится кардинально пересматривать подходы к управлению персоналом, инвестировать в собственные корпоративные центры обучения, быструю переквалификацию, адаптацию и долгосрочные программы содержания персонала.

И усилий одного бизнеса уже недостаточно. Государство должно радикально изменять подходы к политике занятости. Требуется комплексная агрессивная стратегия развития человеческого капитала. Такая стратегия должна опираться как минимум на четыре ключевых направления:

Создание экономических условий для возвращения украинцев из-за границы. Это не о лозунгах, а о конкретных стимулах: доступном жилье, перезапуске малого бизнеса, безопасности и сохранении связи с Украиной. Есть четкий и измеряемый результат: сколько вернется из выехавших 7-8 млн. Масштабная переквалификация взрослого населения. Система профобразования должна стать составной частью рынка труда, прежде всего регионального. И ориентироваться им нужно на взрослое население, ветеранов, людей с инвалидностью и короткие интенсивные программы по заказу конкретных предприятий. Безбарьерность и реальная интеграция ветеранов, людей постарше и лиц с инвалидностью. Бизнесу нужны экономические стимулы — от компенсации затрат на адаптацию рабочих мест к налоговым и страховым стимулам. Формирование современной и контролируемой политики по иностранной трудовой миграции. Мы должны честно признать: только внутренних ресурсов для быстрого обновления нам не хватит.

Если Украина стремится к быстрому экономическому восстановлению, масштабному восстановлению и успешной интеграции в ЕС, вопрос человеческого капитала должен стать абсолютным приоритетом государственной политики.

Если в ХХ веке основным ресурсом государств была территория, в ХХІ веке это технологии, то для Украины в ближайшие годы таким ресурсом становятся люди. Будущее Украины будет определяться не только тем, сколько средств мы привлечем на восстановление, но и тем, будет достаточно людей, способных превратить эти инвестиции в реальные рабочие места, новые предприятия и устойчивый экономический рост.