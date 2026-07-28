Украина входит в глобальную конкуренцию за людей

Почему человеческий капитал становится главным фактором конкурентоспособности страны, а борьба за таланты уже давно вышла за пределы HR-функции.

В разговорах о восстановлении страны, которые все чаще слышны в бизнес-среде, акцентируют внимание преимущественно на будущих инвестициях, новых производствах, инфраструктурных проектах, международной поддержке и источниках финансирования. Все это, безусловно, не имеет значения. Но чем дольше я наблюдаю за дискуссиями о будущем Украины, тем чаще замечаю одну общую черту: почти все они идут вокруг ресурсов и значительно реже вокруг людей.

Однако именно человеческий капитал все больше определяет пределы возможного как для отдельных компаний, так и для страны в целом. Капитал можно привлечь, технологии можно приобрести, а опыт можно перенять. Однако людей невозможно быстро создать, импортировать или заменить.

Мы видим это на уровне бизнеса. Для многих компаний вопрос развития сегодня упирается не в отсутствие рынков или финансирования, а в способность находить и удерживать людей. В ходе одной из дискуссий в CEO Club представитель крупного украинского бизнеса привел показательный пример: дефицит кадров в его компании составляет примерно 25-28% как на уровне рабочих специальностей, так и на уровне инженерных должностей. Это уже не проблема отдельных профессий или отраслей. Мы постепенно входим в новую реальность, где за человеческий капитал конкурируют не работодатели, а целые страны.

Человеческий капитал становится главным ресурсом конкуренции

Нравится нам это или нет, но демография, миграция, образование, профессиональная подготовка и качество жизни перестают быть отдельными темами. На самом деле, это разные проявления одного большого вопроса: будет ли в Украине достаточно людей, которые захотят связать с ней свое будущее?

Украина все больше конкурирует не только за капитал, но и за человеческий потенциал. И эта конкуренция давно вышла за пределы внутреннего рынка труда. Украинские работодатели все чаще соревнуются за людей не между собой, а с Польшей, Германией, Испанией, Нидерландами и другими странами, которые также нуждаются в молодых, образованных и мотивированных специалистах.

Было бы ошибкой сводить этот разговор только к возвращению граждан, уехавших во время войны. На самом деле речь идет о более широком процессе: в центре этой конкуренции находятся молодые люди, которые сегодня выбирают страну для обучения, профессионального развития и будущей жизни.

Люди выбирают не страну, а будущее

Благодаря чему можно выиграть эту конкуренцию? Еще совсем недавно казалось, что решение о переезде или возврате определяется прежде всего уровнем дохода. Логика была понятна: люди выбирают страны, где могут больше зарабатывать, иметь более высокий уровень жизни и больше возможностей для себя и своих семей. Сегодня этого объяснения уже недостаточно.

Миллионы украинцев, выехавших за границу во время войны, успели стать частью другой среды. Они увидели, как работают школы и университеты, как организованные общины, как функционируют государственные сервисы, медицина, рынок труда. Поэтому решение о возврате все реже сводится к простому сравнению зарплат или стоимости жизни.

Во время дискуссии в CEO Club неоднократно звучало мнение, которое, на мой взгляд, принципиально важно. Люди возвращаются не туда, где им было хорошо в прошлом, а туда, где видят для себя будущее. Именно поэтому сегодня так много зависит от того, какова перспектива страны на несколько лет вперед. Будет ли она создавать возможности для профессионального развития? Будет ли безопасной средой для жизни? Будет ли позволять строить долгосрочные планы? Даст ли чувство уверенности в завтрашнем дне?

Особое место в этих решениях занимают дети, поскольку для многих семей будущее детей более приоритетно, чем карьера, доходы или собственный комфорт. Значительно более актуальным для них вопрос: какое будущее ждет моих детей? Какое образование они получат? Насколько конкурентными будут в стремительно меняющемся мире? Будут ли иметь доступ к знаниям, технологиям и возможностям, необходимым для реализации собственного потенциала?

Не менее важным фактором остается безопасность, и речь идет не только о физической защите. Не меньшее значение приобретает чувство стабильности, понятные правила, работающие одинаково для всех, доверие к институтам и возможность планировать жизнь не на несколько месяцев, а на годы вперед.

Почему HR-стратегии уже недостаточно

Еще одно любопытное наблюдение. Когда речь идет о дефиците кадров, естественной реакцией бизнеса становится поиск решений внутри компании. Просмотреть систему мотивации, усилить рекрутинг, инвестировать в обучение, расширить социальный пакет – все это необходимо. Однако все чаще становится очевидным, что возможностей даже лучшего HR-департамента уже недостаточно.

Человеческий капитал не создается внутри компаний. Он формируется значительно раньше – в школах и университетах, в общинах, в городской среде, в семьях, в культуре взаимодействия между людьми. Поэтому решение человека остаться в стране, вернуться или переехать куда-то дальше почти никогда не зависит от одного работодателя.

Во время дискуссии в CEO Club звучало множество примеров, подтверждающих это мнение. Один из них касался проектов, где объединяются местные власти, бизнес и международные партнеры для создания простого, но критически важного сочетания жилья и работы. Для человека, потерявшего дом или вынужденного начинать жизнь заново, именно такая комбинация часто становится решающей. Не отдельная вакансия и не отдельная квартира, а цельная среда, позволяющая вновь ощутить опору под ногами.

Подобная логика работает и в образовании. Сегодня все больше работодателей говорят не о поиске готовых специалистов, а о необходимости участвовать в их подготовке. Именно поэтому растет внимание к профессиональному и техническому образованию, программам переквалификации и более тесному сотрудничеству между учебными заведениями и бизнесом. В мире, где профессии меняются быстрее учебных программ, развитие человеческого капитала становится общей ответственностью. Не менее важным вызовом является интеграция тех групп людей, которые раньше часто оставались без внимания работодателей: ветеранов, людей постарше, внутренне перемещенных лиц, а со временем, вероятно, иностранных специалистов.

Для большинства развитых стран привлечение талантливых людей из-за границы давно стало частью стратегии развития. Учитывая демографические тенденции и масштабы будущего восстановления, Украине также придется научиться конкурировать не только за своих граждан, но и за тех, кто потенциально может приехать сюда работать, преподавать, создавать бизнесы и инвестировать свой профессиональный опыт в развитие страны.

Побеждают страны, где люди видят возможности развития, потому что человеческий капитал всегда движется туда, где видит перспективу. И в конце концов именно это будет определять долгосрочную конкурентоспособность страны гораздо больше, чем статистические показатели.