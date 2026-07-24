Уставшая экономика: как эмоциональное состояние украинцев меняет производительность бизнеса

Бизнес привык измерять эффективность из-за понятных показателей вроде производительности или прибыльности. Сегодня к ним пора добавить еще один все более важный фактор — эмоциональное состояние работников.

Адаптация к стрессу не означает восстановление

Украинская экономика работает в условиях затяжной турбулентности. Война, неопределенность, постоянное информационное давление и жизнь в режиме продолжительного напряжения постепенно формируют новую реальность. И хотя компании продолжают искать способы повышать эффективность, тем очевиднее, что производительность зависит от внутреннего ресурса людей так же, как и от процессов или систем мотивации.

Сейчас в Украине мы наблюдаем любопытную смену. Люди постепенно адаптируются к жизни в состоянии хронического стресса. На первый взгляд это выглядит положительно: острые реакции становятся слабее, часть показателей напряжения снижается. Наше исследование рабочей среды и психологического благополучия показывает, что доля работников, оценивающих свой уровень стресса как высокий, за год снизилась с 52% до 47%. В то же время, адаптация не означает восстановления.

Организм и психика человека привыкают даже к чрезмерной нагрузке. Впоследствии то, что раньше вызывало сильную усталость, начинает восприниматься как новая норма. И именно здесь для бизнеса возникает риск. Компании могут ошибочно трактовать адаптацию как стабильность. На самом деле за внешней стойкостью часто скрывается эмоциональное истощение. Данные свидетельствуют, что это сейчас и происходит. В сегментах сотрудников, находящихся в состоянии хронической перегрузки или балансирующих между вдохновением и выгоранием, уровень стресса постепенно снижается. Но это скорее признак привыкания к постоянной нагрузке, чем улучшение самочувствия или рабочей среды. Люди научились функционировать в новой реальности, однако это не значит, что они восстановили внутренний ресурс.

Наибольший риск – потеря вовлечённости

Человек продолжает выполнять задачи, приходит на встречи, соблюдает дедлайны. Формально система работает. Однако постепенно исчезает внутренняя вовлеченность: меньше инициативы, меньше энергии, более низкая способность генерировать новые решения, более слабая эмоциональная связь с работой.

Признаки этого процесса мы видим даже среди наиболее мотивированных работников. В группе "вовлеченных и вдохновенных" уровень стресса остается относительно стабильным, однако снижается вовлеченность в работу. То есть даже те, кто раньше являлся источником энергии и изменений внутри компаний, постепенно теряют эмоциональную связь со своей работой.

Для бизнеса это достаточно практические последствия. Работники реже предлагают идеи, избегают дополнительной ответственности, выбирают безопасные сценарии и менее готовы рисковать. Впоследствии это влияет на быстроту принятия решений, инновационность и способность компании адаптироваться к изменениям. Мы уже видим это в конкретных проявлениях поведения. Около трети (29%) трудоустроенных украинцев сообщает о снижении производительности. 28% чувствуют себя истощенными уже утром, 26% говорят об отсутствии мотивации даже к простым задачам, а почти четверть потеряла интерес к делам, которые раньше доставляли удовольствие. 21% избегает общения с коллегами. Это уже не вопрос настроения, а вопрос эффективности человеческого капитала.

Особенно важно, что истощение сегодня связано не только с работой. Значительная часть украинцев живет в условиях внешних факторов, постоянно забирающих ресурс: тревожность, новости, риски безопасности, семейные переживания, неопределенность в будущем. По данным исследования, 71% работающих украинцев имеют обстоятельства вне работы, регулярно истощающие их ресурс. Рабочий день больше не начинается "просто с кофе". Работник приходит в офис или на миф уже с определенным уровнем психологической нагрузки. И здесь возникает вопрос: готов ли бизнес работать с этой новой реальностью?

Выгорание становится новой управленческой реальностью

Многие компании продолжают смотреть на усталость как на индивидуальную проблему сотрудников. Считают, что они должны самостоятельно восстановиться, найти баланс или научиться лучше справляться со стрессом. Однако все очевиднее другое: эмоциональное состояние команды становится управленческой категорией.

Тем более что выгорание уже давно перестало быть исключением. Только 28% работающих украинцев не чувствуют его признаков. 56% говорят о частичном выгорании, а еще 16% прямо признают, что переживают его сейчас. Фактически мы имеем дело с явлением, в той или иной степени затрагивающей большинство экономически активного населения страны.

Доверие как новая валюта устойчивости

Сильные команды удерживаются не только зарплатами или бонусами. Большую роль сегодня играют доверие, качество взаимодействия и психологической безопасности. Люди гораздо легче проходят периоды нагрузки, когда понимают, что могут говорить о трудностях без страха осуждения или негативных последствий. В этом случае исследование дает очень важный сигнал для руководителей. Несмотря на низкую лояльность к работодателям, работники сохраняют высокий уровень доверия к своим коллегам и руководителям: 58% доверяют коллегам, 56% — руководству. Более половины также считают, что они могут рассчитывать на поддержку своего руководителя в сложных ситуациях.

Показательно и другое. Общий показатель готовности рекомендовать свою компанию как место работы остается отрицательным: eNPS составляет минус 15. В то же время, 62% работников сообщают о наличии психологической безопасности в коллективе. Это означает, что в условиях длительного кризиса людей удерживают, прежде всего, качество управления, доверие и человеческие отношения внутри команд. Поэтому вопрос ментального состояния выходит за пределы HR-функции и напрямую касается устойчивости бизнеса.

Украинский бизнес много говорит о цифровой трансформации, автоматизации и искусственном интеллекте. Все это действительно будет определять конкурентоспособность компаний в ближайшие годы. Но наряду с технологическим капиталом все большее значение приобретает человеческий ресурс. Когда 71% работников живут с внешними факторами истощения, а большинство в той или иной степени сталкивается с выгоранием, вопрос психологической устойчивости команды перестает быть темой благосостояния. Он становится вопросом производительности, инновационности и способности бизнеса развиваться в условиях длительной неопределенности.

Уставший человек может продолжать работать. Уставшая экономика тоже. Вопрос лишь в том, сколько времени продлится это движение без негативных последствий.