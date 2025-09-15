Бум на установки хранения энергии: в ожидании 1 октября

Установки хранения энергии становятся все более заметными участниками рынка электроэнергии в Украине. Ожидается, что в этом году будет установлено более 300 МВт новых energy storage — они будут работать на рынке вспомогательных услуг, балансирующем рынке, арбитраже. По данным НКРЭКУ, уже выдано 18 лицензий на хранение энергии. Среди крупнейших игроков – ДТЭК, KNESS и ОККО.

УЗЭ на рынке вспомогательных услуг

Системы накопления могут использоваться на рынке вспомогательных услуг и на балансирующем рынке для поддержания стабильной частоты в энергосистеме.

Оператор системы передачи - НЭК "Укрэнерго" - уже провел 4 аукциона на долгосрочные контракты по предоставлению вспомогательных услуг. Услуги по регулированию мощности частоты (РПЧ) по первому аукциону, который прошел в августе прошлого года, должны предоставляться с 1 октября. По оценке «Укрэнерго», потребности в РПЧ будут покрыты примерно на 97%. В то же время уровень покрытия других вспомогательных услуг значительно ниже – загрузка в автоматическом режиме покрывается на уровне 49% (579 МВт), симметричный резерв – на 86% (421 МВт). Пока неизвестно, будет ли проводить «Укрэнерго» еще дополнительные аукционы на допуслуги, решение

В целом, НЭК "Укрэнерго" простимулировала 863 МВт новых мощностей благодаря этим аукционам – речь идет об установках хранения энергии и малой газовой генерации. Возможностью отсрочки воспользовались только 2 компании – операторы газовых установок.

Выход УЗЭ на спотовый рынок

Со второй декады сентября на рынке "на сутки вперед" появились заявки на продажу и покупку электроэнергии от УЗЭ. Цены заявки на покупку варьируются в пределах 100-500 грн/МВт-ч, а на покупку – 9000-11000 грн/МВт-ч.

В частности, в "Операторе рынка" была разработана платформа экономической диспетчеризации установок хранения энергии, тестирование которой начнется 7 октября 2025 года. Эта система позволит смоделировать экономическую целесообразность работы УЗЭ на разных сегментах рынка.

Новые проекты

Один из крупнейших проектов УЗЭ был введен в эксплуатацию в ДТЭК – 200 МВт суммарно на 6 объектах. Общие инвестиции ДТЭК в строительство составили 125 млн евро. Как отмечал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, окупаемость проектов удовлетворительна – около 20% в год.

В ДТЭК не рассматривают гибридные проекты (УЗЭ+СЭС или УЗЭ+ВЭС), это в компании связывают с экономической составляющей.

В то же время, в Elementum Energy уже работают над новым пилотным проектом – 10 МВт батареи (емкость – 20 МВт-час) на 100 МВт Днестровской ВЭС, это было представлено на форуме «Заряжай и зарабатывай», организованном Оператором рынка. Около 60% емкости планируется использовать на арбитраж, 30% – на небалансы и 10% – на ограничения.

В KNESS В конце августа сообщили о завершении строительства всех объектов УЗЭ в рамках спецаукционов — речь идет о более чем 100 МВт-ч емкости. Один из проектов построен на УЗЭ разработки и производства KNESS, остальные – в партнерстве с HiTHIUM.

Топливный гигант ОККО одним из первых ввел в эксплуатацию объект, являющийся победителем спецаукциона НЭК "Укрэнерго" по долгосрочному приобретению вспомогательных услуг. Об этом сообщили еще в феврале 2025 года. В планах в ОККО (Галнефтегаз) еще ІІ очередь УЗЕ на 22 МВт.

Таким образом рынок установок хранения энергии в Украине находится на этапе активного роста и уже демонстрирует первые результаты интеграции в рыночные механизмы. Введение новых мощностей, проведение аукционов «Укрэнерго», появление заявок на спотовом рынке и запуск платформ экономической диспетчеризации свидетельствуют о формировании институциональной базы. Несмотря на вызовы, связанные с высокой капиталоемкостью проектов и необходимостью усовершенствования регуляторной среды, динамика привлечения инвестиций и появление масштабных проектов доказывают стратегическую важность этого сегмента. В ближайшей перспективе СНЭ может стать одним из ключевых инструментов интеграции возобновляемых источников энергии и повышения устойчивости энергосистемы.