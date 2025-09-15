Бум на установки зберігання енергії: в очікуванні 1 жовтня

Установки зберігання енергії стаю все більш помітними учасниками ринку електроенергії в Україні. Очікується, що цьогоріч буде встановлено понад 300 МВт нових energy storage — вони працюватимуть на ринку допоміжних послуг, на балансуючому ринку, на арбітраж. За даними НКРЕКП, вже видано 18 ліцензій на зберігання енергії. Серед найбільших гравців — ДТЕК, KNESS та ОККО.

УЗЕ на ринку допоміжних послуг

Системи накопичення можуть використовуватись на ринку допоміжних послуг та балансуючому ринку для підтримку стабільної частоти в енергосистемі.

Оператор системи передачі — НЕК "Укренерго" — вже провів 4 аукціони на довгострокові контракти з надання допоміжних послуг. Послуги з регулювання потужності частоти (РПЧ) за першим аукціоном, який відбувся у серпні минулого року, мають надаватись з 1 жовтня. За оцінкою "Укренерго", потреби у РПЧ наразі буде покрито приблизно на 97%. Водночас рівень покриття інших допоміжних послуг значно нижчий — завантаження в автоматичному режимі покривається на рівні 49% (579 МВт), симетричний резерв — на 86% (421 МВт). Наразі поки невідомо чи буде проводити «Укренерго» ще додаткові аукціони на доппослуги, рішення

Загалом, НЕК "Укренерго" простимулювала 863 МВт нових потужностей завдяки цим аукціонам – йдеться про установки зберігання енергії та малу газову генерацію. Можливістю відтермінування скористались лише 2 компанії — оператори газових установок.

Вихід УЗЕ на спотовий ринок

З другої декади вересня на ринку "на добу наперед" зʼявились заявки на продаж та купівлю електроенергії від УЗЕ. Ціни заявки на купівлю варіюються в межах 100-500 грн/МВт-год, а на купівлю — 9000-11000 грн/МВт-год.

Зокрема, в "Операторі ринку" розробили платформу економічної диспетчеризації установок зберігання енергії, тестування якої розпочнеться 7 жовтня 2025 року. Ця система дозволить змоделювати економічну доцільність роботи УЗЕ на різних сегментах ринку.

Нові проєкти

Один із найбільших проєктів УЗЕ ввели в експуатацію в ДТЕК – 200 МВт сумарно на 6 обʼєктах. Загальні інвестиції ДТЕК в будівництво становили 125 млн євро. Як зазначав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, окупність проєктів задовільна — близько 20% на рік.

В ДТЕК наразі не розглядають гібридні проєкти (УЗЕ+СЕС або УЗЕ+ВЕС), це в компанії повʼязують із економічної складовою.

Водночас, в Elementum Energy вже працюють над новим пілотним проєктом – 10 МВт батареї (ємність – 20 МВт-год) на 100 МВт Дністровській ВЕС, це було представлено під час форуму «Заряджай та заробляй», організованого Оператором ринку. Близько 60% ємності планується використовувати на арбітраж, 30% - на небаланси та 10% - на обмеження.

У KNESS наприкінці серпня повідомили про завершення будівництва усіх обʼєктів УЗЕ в межах спецаукціонів — йдеться про понад 100 МВт-год ємності. Один з проєктів збудований на УЗЕ розробки та виробництва KNESS, решта — у партнерстві з HiTHIUM.

Паливний гігант ОККО одним із перших ввів в експлуатацію обʼєкт, який є переможцем спецаукціону НЕК "Укренерго" з довгострокового придбання допоміжних послуг. Про це в компанії повідомили ще у лютому 2025 року. В планах в ОККО (Галнафтогаз) ще ІІ черга УЗЕ на 22 МВт.

Таким чином, ринок установок зберігання енергії в Україні перебуває на етапі активного зростання та вже демонструє перші результати інтеграції у ринкові механізми. Введення нових потужностей, проведення аукціонів «Укренерго», поява заявок на спотовому ринку та запуск платформ економічної диспетчеризації свідчать про формування інституційної бази. Попри виклики, пов’язані з високою капіталоємністю проєктів та необхідністю вдосконалення регуляторного середовища, динаміка залучення інвестицій і поява масштабних проєктів доводять стратегічну важливість цього сегменту. У найближчій перспективі СНЕ можуть стати одним з ключових інструментів інтеграції відновлюваних джерел енергії та підвищення стійкості енергосистеми.