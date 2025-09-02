Экспорт электроэнергии из Украины в августе установил рекорд: что дальше

Август 2025 стал рекордным месяцем для украинского экспорта электроэнергии. За месяц было в целом экспортировано 450 тысяч МВт-ч, что является самым большим показателем по синхронизации Украины с энергосистемой континентальной Европы, пишет ExPro.

Как Украина торговала электроэнергией со странами-соседями?

В последние четыре месяца Украина наращивала экспорт электроэнергии, демонстрируя летние рекорды.

Что касается импорта — если сравнивать с зимой этого года, то существенного сокращения поставок заграницы не наблюдается. Но если сравнить с показателями июня-августа 2024 года, в этом году импорт упал в разы. Напомним, что в июне 2024 года Украина импортировала рекордные объемы электричества из зарубежья — более 800 тыс. МВт-час. Этим летом ситуация в энергосистеме позволяла уже значительно наращивать экспорт.

Увеличение экспорта электроэнергии обусловлено несколькими факторами. Во-первых, энергосистема работает стабильно благодаря слаженной и профессиональной работе энергетиков. Возобновлена значительная часть поврежденных ранее мощностей, также активно вводятся в эксплуатацию новые объекты. За первое полугодие и полугодие введено в эксплуатацию около 500 МВт СЭС (с учетом крышных СЭС), более 80 МВт ветрогенерации. Также сейчас активный период ввода в эксплуатацию установок хранения энергии, которые уже осенью будут предоставлять вспомогательные услуги энергосистеме. Во-вторых, август оказался не жарким, что повлияло на невысокое потребление и, соответственно, наличие свободных мощностей для экспорта.

Несмотря на заявления некоторых политиков, Венгрия все еще занимает существенную долю как в импорте, так и в экспорте — и оснований, чтобы этой долей уступить нет. В августе 2025 года Украина экспортировала в Венгрию более 170 тыс. МВт-ч, в то время как импорт за соответствующий период составил 110 тыс. МВт-ч. По сравнению с июлем экспорт по этому направлению вырос на 85%. Импорт увеличился только на 5%.

(Не) повышение цен после новых прайс-кепов

С августа на рынке электроэнергии начали действовать новые прайс-кепы, с изменением исключительно на часы "вечернего пика". По данным "Оператора рынка", индекс пика (18-23 часа) вырос на 27% – до 9202 грн/МВт-час. В то же время, базовая нагрузка почти не изменилась к предыдущему месяцу – 5188 грн/МВт-час.

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в августе составила 5420 грн/МВт*ч, что на 3% больше июля, но на 5,5% меньше аналогичного периода 2024 года.

Снизились и объемы торгов на спотовых рынках, РДН (рынок "на сутки вперед" и ВДР (внутрисуточный рынок), на 14% и 15% соответственно).

Что принесет сентябрь

В общем, для августа характерны высокие "летние" цены на электроэнергии. Уже в сентябре показатели могут снижаться из-за сезонного сокращения потребления и все еще высокого уровня генерации на солнечных электростанциях. Ценовые индексы на рынке "на сутки вперед" в первые дни сентября уже демонстрируют эту сезонную тенденцию - на 3 сентября цена base load опустилась до 3182 грн/МВт-ч, самого низкого с мая значения.

Но, к сожалению, нельзя выносить за скобки вражеские обстрелы энергетической инфраструктуры. РФ активизировала удары по критическим объектам в ряде регионов – Сумщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донбасса, Черниговщина. Могут восстановиться и массированные удары по другим областям, не следует пренебрегать коварством врага. В таком случае ситуация в энергосистеме будет зависеть от точности и уровня подготовки россиян, темпов обновления, погодных условий.