Експорт електроенергії з України у серпні встановив рекорд: що далі

Серпень 2025 року став рекордним місяцем для українського експорту електроенергії. За місяць було загалом експортовано 450 тисяч МВт-год, що є найбільшим показником з синхронізації України з енергосистемою континентальної Європи, пише ExPro.

Як Україна торгувала електроенергією з країнами-сусідами?

Протягом останніх чотирьої місяців Україна нарощувала експорт електроенергії, демонструючи літні рекорди.

Щодо імпорту — якщо порівнювати із цьогорічною зимою, то суттєвого скорочення поставок закордону не спостерігається. Але якщо порівняти з показниками червня-серпня 2024 року — цьогоріч імпорт впав у рази. Нагадаю, що у червні 2024 року Україна імпортувала рекордні обсяги електрики з закордону — понад 800 тис. МВт-год. Цього літа ситуація в енергосистемі дозволяла вже значно нарощувати експорт.

Збільшення експорту електроенергії зумовлено кількома факторами. По-перше, енергосистема працює стабільно завдяки злагодженій та професійній роботі енергетиків. Відновлено значну частину пошкоджених раніше потужностей, також активно вводяться в експлуатацію нові обʼєкти. За перше півріччя І півріччя введено в експлуатацію близько 500 МВт СЕС (з урахуванням дахових СЕС), понад 80 МВт вітрогенерації. Також, зараз активний період введення в експлуатацію установок зберігання енергії, які вже восени будуть надавати допоміжні послуги енергосистемі. По-друге, серпень виявився не спекотним, що вплинуло на невисоке споживання і, відповідно, на наявність вільних потужностей для експорту.

Попри заяви деяких політиків, Угорщина все ще займає суттєву частку, як в імпорту, так і в експорті — і підстав аби цією часткою поступитись немає. У серпні 2025 року Україна експортувала до Угорщини понад 170 тис. МВт-год, в той час, як імпорт за відповідний період склав 110 тис. МВт-год. У порівнянні з липнем експорт за цим напрямом зріс аж на 85%. Імпорт — збільшився тільки на 5%.

(Не)підвищення цін після нових прайс-кепів

З серпня на ринку електроенергії почали діяти нові прайс-кепи, зі зміною виключно на години "вечірнього піка". За даними "Оператора ринку", індекс піка (18-23 години) виріс на 27% - до 9202 грн/МВт-год. Водночас базове навантаження майже не змінилось до попереднього місяця – 5188 грн/МВт-год.

Середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" у серпні склала 5420 грн/МВт*год, що на 3% більше за липень, але на 5,5% менше за аналогічний період 2024 року.

Знизились і обсяги торгів на спотових ринках, РДН (ринок "на добу наперед" та ВДР (внутрішньодобовий ринок), на 14% та 15% відповідно.

Що принесе вересень

Загалом, для серпня характерні високі "літні" ціни на електроенергії. Вже у вересні показники можуть знижуватись через сезонне скорочення споживання та все ще високий рівень генерації на сонячних електростанціях. Цінові індекси на ринку «на добу наперед» в перші дні вересня вже демонструють цю сезонну тенденцію – на 3 вересня ціна base load опустилась до 3182 грн/МВт-год, найнижчого з травня значення.

Але, на жаль, не можна виносити за дужки ворожі обстріли енергетичної інфраструктури. РФ активізувала удари по критичних обʼєктах у низці регіонів – Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина, Чернігівщина. Можуть відновитись і масовані удари по інших областям, не варто нехтувати підступністю ворога. В такому випадку ситуація в енергосистемі залежатиме від влучності та рівня підготовки росіян, темпів відновлення, погодних умов.