Энергорынок в мае: падение экспорта, рекордные цены и кадровые ротации

В мае 2025 экспорт электроэнергии из Украины резко сократился — более чем на 40% по сравнению с апрелем, составив 92,5 тыс. МВт-ч, свидетельствуют подсчеты ExPro.

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В то же время, в годовом измерении поставки выросли в 22 раза – ведь в прошлом году в это время украинская энергосистема переживала последствия масштабных обстрелов, а экспорт практически остановился.

Импорт и экспорт электроэнергии в мае 2025 г., МВт-час в сутки

Источник: мониторинг ExPro на основе данных ENTSO-E Transparency Platform

Падение экспорта было обусловлено холодной погодой в начале месяца и сниженным производством электроэнергии на солнечных электростанциях. Уже в третьей декаде мая экспорт возобновился, но все еще не на самом высоком уровне.

Среди экспортеров электроэнергии – компании Группы ДТЭК, Укргидроэнерго, Энергоатом, Энергетическая компания Украины и другие.

Импорт электроэнергии в мае 2025 года остался почти на уровне апреля, увеличившись всего на 3% – до 193 тыс. МВт-час. В первые два декада импорт существенно преобладал экспорт. Этому способствовали как внутренние потребности системы, так и привлекательные цены на электроэнергию в других странах. Список крупнейших импортеров почти неизменен — Д.Трейдинг, Энергетическая компания Украины, ЭРУ Трейдинг.

Цены на электроэнергию

По данным "Оператора рынка", средняя цена базовой нагрузки на рынке "на сутки вперед" в Украине в мае выросла на 3,8% – до 4 421,95 грн/МВт-час.

"Объем торгов на рынке "на сутки вперед" увеличился на 4,07%, на внутрисуточном рынке упал на 10,61%, и за май 2025 года на обоих сегментах рынка акцептовано 2458336,0 МВт-час. 0,95%. На ВДР спрос вырос на 1,03%, предложение уменьшилось на 17,75%", — отчитываются в "Операторе рынка".

Максимальные цены традиционно фиксируются в часы вечернего пика, часто приближаясь к прайс-кепам. НКРЭКУ пока не изменяет ценовые ограничения, аргументируя это доступностью импорта в пределах текущих лимитов.

"У меня есть предложение в Департамент, с целью оперативного реагирования на ситуацию, которая у нас происходит в стране, связано с войной, и при мониторинге цен, начать процедуру пересмотра прайс-кепов в ближайшее время", — отметил председатель НКРЭКУ Юрий Власенко во время заседания 27 мая.

Средние почасовые цены на рынке "на сутки вперед" в Украине, за апрель и май 2025, грн/МВт-час

Источник: АО "Оператор рынка".

Кадры

Тема кадров снова в центре внимания. Самый горячий вопрос — кто возглавит "Укрэнерго"? Среди претендентов Алексей Брехт, Иван Юрик и Виталий Зайченко. Набсовет уже провел не один раунд собеседований и ожидается, что совсем скоро узнаем кто победитель.

В НКРЭКУ также готовятся изменения – летом завершается срок полномочий Валерия Тарасюка и Руслана Кайдаша. В целом конкурс был объявлен на три вакантных места. Кандидатов собралось 18: Валерий Безус, Сергей Белоус, Иван Григорук, Леонид Дудка, Юлия Житник, Михаил Ильницкий, Руслан Кайдаш, Дмитрий Коваленко, Игорь Крыжановский, Максим Немчинов, Дмитрий Олефир, Юрий Павлов, Александр Похылко, Сергей Пушкарь, Сергей Пушкарь, Хоцяновская, Роман Шикеринец. По результатам первого тура в ТОП-тройку вошли Максим Немчинов, Роман Шикеринец и Любомир Соловский.

Не обошлось и без увольнений — Игорь Сирота покинул пост генерального директора "Укргидроэнерго" после 14 лет работы. До момента избрания Наблюдательным советом в соответствии с требованиями законодательства нового генерального директора обязанности руководителя компании будет временно исполнять Богдан Сухецкий.