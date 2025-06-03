Енергоринок у травні: падіння експорту, рекордні ціни та кадрові ротації

У травні 2025 року експорт електроенергії з України різко скоротився – більш ніж на 40% у порівнянні з квітнем, склавши 92,5 тис. МВт-год, свідчать підрахунки ExPro.

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Водночас у річному вимірі поставки зросли у 22 рази – адже торік у цей час українська енергосистема переживала наслідки масштабних обстрілів, а експорт практично зупинився.

Імпорт та експорт електроенергії у травні 2025 р., МВт-год за добу

Джерело: моніторинг ExPro на основі даних ENTSO-E Transparency Platform

Падіння експорту було зумовлено холодною погодою на початку місяця та зниженим виробництвом електроенергії на сонячних електростанціях. Вже у третій декаді травня експорт відновився, але все ще не на найвищому рівні.

Серед експортерів електроенергії — компанії Групи ДТЕК, Укргідроенерго, Енергоатом, Енергетична компанія України та інші.

Імпорт електроенергії у травні 2025 року залишився майже на рівні квітня, збільшившись лише на 3% - до 193 тис. МВт-год. Протягом перших двох декад імпорт суттєво переважав експорт. Цьому сприяли як внутрішні потреби системи, так і привабливі ціни на електроенергію в сусідніх країнах. Перелік найбільших імпортерів майже незмінний — Д.Трейдінг, Енергетична компанія України, ЕРУ Трейдінг.

Ціни на електроенергію

За даними "Оператора ринку", середня ціна базового навантаження на ринку "на добу наперед" в Україні у травні зросла на 3,8% - до 4 421,95 грн/МВт-год.

"Обсяг торгів на ринку "на добу наперед" збільшився на 4,07%, на внутрішньодобовому ринку впав на 10,61%, і за травень 2025 року на обох сегментах ринку акцептовано 2458336,0 МВт-год. На РДН у травні цього року попит, у порівнянні з квітнем, збільшився на 4,29%, а пропозиція виросла на 0,95%. На ВДР попит зріс на 1,03%, пропозиція зменшилася на 17,75%", — звітують в "Операторі ринку".

Максимальні ціни традиційно фіксуються у години вечірнього піку, часто наближаючись до прайс-кепів. НКРЕКП наразі не змінює цінові обмеження, аргументуючи це доступністю імпорту в межах поточних лімітів.

"У мене є пропозиція до Департаменту, з метою оперативного реагування на ситуацію, яка у нас відбувається в країні, пов’язана із війною, і при моніторингу цін, розпочати процедуру перегляду прайс-кепів найближчим часом", — зазначив Голова НКРЕКП Юрій Власенко під час засідання 27 травня.

Середні погодинні ціни на ринку "на добу наперед" в Україні, за квітень та травень 2025, грн/МВт-год

Джерело: АТ "Оператор ринку".

Кадри

Тема кадрів знову в центрі уваги. Найгарячіше питання — хто очолить "Укренерго"? Серед претендентів: Олексій Брехт, Іван Юрик і Віталій Зайченко. Наглядова рада вже провела не один раунд співбесід і очікується, що зовсім скоро дізнаємось хто переможець.

У НКРЕКП також готуються зміни — влітку завершується термін повноважень Валерія Тарасюка та Руслана Кайдаша. А загалом конкурс було оголошено на три вакантних місця. Кандидатів назбиралось аж 18: Валерій Безус, Сергій Білоус, Іван Григорук, Леонід Дудка, Юлія Житник, Михайло Ільницький, Руслан Кайдаш, Дмитро Коваленко, Ігор Крижанівський, Максим Немчинов, Дмитро Олефір, Юрій Павлов, Олександр Похилко, Сергій Пушкар, Ірина Рожанська, Любомир Соловський, Наталія Хоцянівська, Роман Шикеринець. За результатами першого туру до ТОП-трійки увійшли Максим Немчинов, Роман Шикеринець та Любомир Соловський.

Не обійшлось і без звільнень — Ігор Сирота покинув пост генерального директора "Укргідроенерго" після 14 років роботи. До моменту обрання Наглядовою радою відповідно до вимог законодавства нового генерального директора обов’язки керівника компанії тимчасово виконуватиме Богдан Сухецький.