Группа Tolk присоединилась к Глобальному договору ООН

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5 сентября Международная Группа поставщиков энергоресурсов Tolk присоединилась к участникам Глобального договора ООН и обязалась придерживаться Десяти принципов Глобального договора ООН по четырем направлениям: защита прав человека, трудовые отношения, охрана окружающей среды и борьба с коррупцией.

Tolk последовательно выступает за развитие и продвижение экологически безопасных технологий, повышение ответственности за состояние окружающей среды и энергосбережение.

СЕО Группы поставщиков энергоресурсов Tolk Владимир Крупко отмечает:

«Присоединение к Глобальному договору ООН – это последовательный шаг в рамках стратегического развития Группы Tolk. Мы осознанно на постоянной основе внедряем системный социальный подход к людям и окружающей среде, в которой все работаем и живем, реализуя конкретные проекты. Уверены, что наш опыт будет полезен для внедрения лучших международных практик для развития Украины и улучшения жизни наших граждан, во время военного положения и в период восстановления и возрождения».

Основными направлениями устойчивого развития в стратегии и текущей деятельности Группы являются обеспечение здорового образа жизни и благополучия людей, поддержание гендерного равенства, ликвидация дискриминации в сфере труда и занятости, достойный труд и экономический рост, инновации и инфраструктура, возобновляемая энергия, ответственное потребление ресурсов, борьба с изменением климата, мир и справедливость и партнерство ради устойчивого развития.

Среди ключевых социальных проектов Группы Tolk:

Предоставление финансовой поддержки всеукраинскому обществу УТОГ, помощь в оплате реабилитации и оздоровления людей с недостатками слуха, договоры с локальными представительствами УТОГ – для заказа их услуг и продукции и поставки электроэнергии для них по специальным тарифам.

Поддержка в качестве партнера общественной организации "Развитие IT-образования" для содействия талантливой молодежи, избравшей для себя сферу цифровизации экономики.

Системная поддержка Благотворительного фонда " Майбутнє – дітям ", который помогает детям с инвалидностью, детям-сиротам и семьям внутренних переселенцев, выехавших из разных уголков Украины на Закарпатье.

Поддержка Гуманитарного хаба Харьковской ТЭЦ-5, который ежедневно в перерывах между обстрелами доставляет продукты, лекарства и другие необходимые вещи более 5000 жителям Харькова и ближайших населенных пунктов.

Целевая поддержка малого и среднего бизнеса: отмена маржи поставщика энергоресурсов до конца действия военного положения в Украине – внедрение для украинских компаний специального тарифа "Своевременная поддержка" без оплаты услуг поставщика.

Поддержка проектов в сфере равноправия, толерантности и инклюзивности в Украине, гендерного равенства.

Практика защиты окружающей среды и устойчивого развития, консультации специалистов Группы и содействие внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях клиентов.

Содействие внедрению использования «зеленой» энергетики, постоянное увеличение в энергетическом балансе Группы удельного веса электроэнергии, производимой из возобновляемых источников, заключение прямых договоров с производителями солнечной электроэнергии о закупке «зеленой» энергии и ее поставке потребителям Группы.

Консультирование pro bono органов государственной власти и энергетического профессионального сообщества по вопросам законотворчества, нормативных актов по развитию энергорынка Украины.

СПРАВКА

Сеть Глобального договора ООН в Украине - официальный представитель глобальной сети UN Global Compact (Глобального договора Организации Объединенных Наций). Это крупнейшая в мире ассоциация ответственного бизнеса, призывающая компании выстраивать свою деятельность и стратегию с учетом Целей устойчивого развития и на основе 10 Принципов в области прав человека, охраны труда, защиты окружающей среды и борьбы с коррупцией.

Международная Группа поставщиков энергоресурсов Tolk включает в себя украинские компании Августа, Закарпатьеэнергосбыт, Волыньелектросбыт, Tolk Petroleum, молдавскую INTRA ASSETS S.R.L. и словацкий TOLK EU s.r.o. Группа Tolk – это более 900 000 удовлетворенных потребителей, команда из 400 профессионалов, почти 4 миллиарда кВт·ч поставленной электроэнергии и свыше 3 миллионов м3 поставленного природного газа за 2021 год.