Група Tolk приєдналась до Глобального договору ООН

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5 вересня Міжнародна Група постачальників енергоресурсів Tolk приєдналась до учасників Глобального договору ООН та зобов’язалась дотримуватися Десяти принципів Глобального договору ООН за чотирма напрямами: захист прав людини, трудові відносини, охорона довкілля та боротьба з корупцією.Tolk послідовно виступає за розвиток та розповсюдження екологічно безпечних технологій, підвищення відповідальності за стан навколишнього природного середовища та енергозбереження.

СЕО Групи постачальників енергоресурсів Tolk Володимир Крупко зазначає:

«Приєднання до Глобального договору ООН — це послідовний крок у рамках стратегічного розвитку Групи Tolk. Ми постійно свідомо впроваджуємо системний соціальний підхід до людей та оточуючого середовища, в якому всі працюємо та живемо, реалізуючи конкретні проєкти. Впевнені, що наш досвід буде корисним для впровадження найкращих міжнародних практик задля розвитку України та покращення життя наших громадян під час дії воєнного стану та у період відновлення й відбудови».

Основними напрямами сталого розвитку у стратегії та поточній діяльності Групи є забезпечення здорового способу життя та благополуччя людей, підтримка ґендерної рівності, ліквідація дискримінації у сфері праці та зайнятості, гідна праця та економічне зростання, інновації та інфраструктура, відновлювана енергія, відповідальне споживання ресурсів, боротьба зі зміною клімату, мир та справедливість та партнерство заради сталого розвитку.

Серед ключових соціальних проєктів Групи Tolk:

Надання фінансової підтримки всеукраїнському суспільству УТОГ, допомога в оплаті реабілітації та оздоровлення людей, що мають вади зі слухом, договори з локальними представництвами УТОГ – для замовлення їхніх послуг і продукції та постачання електроенергії для них за спеціальними тарифами.

Підтримка в якості партнера громадської організації "Розвиток IT-освіти" для сприяння талановитій молоді, яка обрала для себе сферу цифровізації економіки.

Системна підтримка Благодійного фонду "Майбутнє – дітям", який опікується дітьми з інвалідністю, дітьми-сиротами та родинами внутрішніх переселенців, котрі виїхали з різних куточків України на Закарпаття.

Підтримка Гуманітарного хабу Харківської ТЕЦ-5, який щодня у перервах між обстрілами доставляє харчі, ліки та інші необхідні речі понад 5000 мешканців Харкова та найближчих населених пунктів.

Цільова підтримка малого та середнього бізнесу: скасування маржі постачальника енергоресурсів до кінця дії воєнного стану в Україні – впровадження для українських компаній спеціального тарифу “Своєчасна підтримка” без оплати послуг постачальника.

Підтримка проєктів у сфері рівноправності, толерантності та інклюзивності в Україні, ґендерної рівності.

Практика захисту довкілля та сталого розвитку, консультації фахівців Групи та сприяння у впровадженні енергоощадних технологій на підприємствах клієнтів.

Сприяння впровадженню використання «зеленої» енергетики, постійне збільшення в енергетичному балансі Групи питомої ваги електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел, укладання прямих договорів з виробниками сонячної електроенергії про закупівлю «зеленої» енергії та подальше її постачання споживачам Групи.

Консультування pro bono органів державної влади та енергетичної професійної спільноти з питань законотворчості, нормативних актів щодо розвитку енергоринку України.

ДОВІДКА

Мережа Глобального договору ООН в Україні є офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact (Глобального договору Організації Об'єднаних Націй). Це найбільша у світі асоціація відповідального бізнесу, що закликає компанії вибудовувати свою діяльність та стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку та на основі 10 Принципів у галузі прав людини, охорони праці, захисту довкілля та боротьби з корупцією.

Міжнародна Група постачальників енергоресурсів Tolk включає українські компанії Августа, Закарпаттяенергозбут, Волиньелектрозбут, Tolk Petroleum, молдавську INTRA ASSETS S.R.L. та словацьку TOLK EU s.r.o. Група Tolk – це понад 900 000 задоволених споживачів, команда з 400 професіоналів, майже 4 мільярди кВт⋅год поставленої електроенергії та понад 3 мільйони м3 поставленого природного газу за 2021 рік.