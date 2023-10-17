HD-group оптимизирует энергозатраты и строит солнечные станции на крыше своих предприятий

В рамках стратегии энергоэффективности и энергобезопасности, группа компаний HD-group продолжает строительство солнечных станций на крыше своих предприятий. Такие проекты общей площадью почти 2500 м2 и мощностью 400 кВт уже реализовано на двух предприятиях группы – в Черновцах (ООО "Черновицкий хлебокомбинат") и Запорожье (ОДО «Запорожский хлебозавод №3)

"Сетевая солнечная электростанция проектируется и внедряется во внутреннюю систему электропитания предприятия таким образом, что при первой потребности в питании - потребление идет от собственной генерирующей установки, а при ее недостатке – из общей сети, компенсируя потребление. Срок службы такой станции 25 лет", - делится опытом руководитель департамента технического развития HD-group Дмитрий Дудузов.

По его словам, на сегодняшний момент фактическая судьба электроэнергии собственного производства предприятий, где работают СЭС, составляет около 14% в среднем за год.

"С начала эксплуатации СЭС позволили компании сэкономить на энергозатратах более 2,6 млн грн, что составляет 28,5% инвестиций в ее строительство. Общий объем инвестиций в строительство СЭС составил около 10,4 млн грн.

HD-group планирует активно реализовывать аналогичные проекты и на других своих предприятиях. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию солнечные электростанции еще на 5 заводах группы в Запорожье и Киевской области. Наша цель – обеспечить компенсацию энергозатрат на уровне 15% за счет собственного производства. электроэнергии для всех предприятий группы", – резюмирует эксперт.

Напомним, HD-group - национальная группа компаний, в состав которой входят предприятия по зернопереработке; заводы по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; завод по производству джемов, варенье; бакалеи; компания по организации логистических услуг и компания по организации закупок.