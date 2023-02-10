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Из-за угрозы ракетной атаки применяются экстренные отключения света, - ДТЭК
Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.
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Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Там отмечают, что это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и верим в ПВО", - подчеркнули в ДТЭК.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, в настоящее время в Украине объявлена воздушная тревога. Враг готовится нанести массированный ракетный удар с применением авиации и кораблей. Некоторые телеграмм-каналы сообщают о пусках крылатых ракет.