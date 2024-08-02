Обновление энергетического регулятора: реальное или косметическое?

Вчера медиа сообщили, что ожидается смена председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Там же сообщают, что нынешний глава регулятора отказался согласовать откровенно вредное решение, которое ставило бы в неконкурентные условия часть крупных потребителей электроэнергии, о чем я писал недавно. И этот шаг, очевидно, и стал причиной смены председателя НКРЭКУ.

Поле для маневра ротации дает то, что на этой неделе правительство назначило двух новых членов коллективного органа, выступающего энергетическим регулятором. Это процесс привычной ротации комиссионеров, после того как у части из них истекают сроки полномочий. Возникает вопрос, не попытается ли новый состав регулятора протянуть уже упомянутое ошибочное и популистское решение? Условно ли формальная процедура будет способствовать улучшению энергетического регулирования или все же наоборот сдвинет его в сторону популизма?

Работа регулятора часто вызывала вопросы у тех, кто занимается энергетикой. Однако, за последние несколько месяцев регулятор, хоть и с опозданием, все же принял ряд важных решений, направленных на более глубокую либерализацию рынка электроэнергии, а также упрощение подготовки энергосистемы к зиме, после масштабных потерь в результате российского энергетического террора.

Хотелось бы верить, что заданные темпы и тренды сохранятся. Однако этой вере мешает устойчивая память о нескольких болячках, которые присущи отечественной энергетической политике и регулированию.

Согласно украинскому законодательству, НКРЭКУ – чрезвычайно важный и влиятельный орган исполнительной власти. Однако, как говорит украинская поговорка – «Закон как дышло – куда вернешь туда и получилось», потому что реальность работы украинского регулятора не раз бывала иной.

Например, согласно закону, определяющему рамки работы регулятора (Закон О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг), одним из основополагающих принципов его функционирования является независимость в принятии решений. Но действительно ли этот коллективный орган независим? Например, Секретариат Энергетического сообщества (выступающий надзирателем получения обязательств участников энергосообщества) постоянно акцентирует необходимость обеспечения независимости регулятора в его работе. В одном из своих отчетов Секретариате даже отмечал, что независимость регулятора не просто юридическое требование, а фундамент, на котором Украине придется строить свою будущую интеграцию с европейскими энергетическими рынками.

Почти международный скандал разгорелся в прошлом году: регулятор объявил повышение тарифов для водоканалов, после чего последовала публичная острая реакция первых лиц государства. После этого регулятор еще раз подумал и свое решение отменил. Такое шаткое поведение регулятора даже усилия Секретариат Энергетического сообщества начать расследование по поводу независимости НКРЭКУ.

Понятно, что вопрос независимости лежит в плоскости воли и смелости членов регулятора (иногда и инстинкта самосохранения), чтобы проявлять независимость. А учитывая, что орган это коллективный, воля и смелость должна быть у большинства комиссионеров.

Кстати, о большинстве. Согласно закону, количество членов регулятора – семь, что, естественно, направлено на избегание ситуаций с равным разделением голосов в голосованиях. Еще в мае прошлого года конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов, среди которых правительство должно было избрать этого седьмого члена регулятора. Однако с того момента «воцарилась тишина» – прошло больше года, а никакого решения по этому члену не было. Кстати, подобные ситуации с длительным неназначением седьмого члена наблюдательных советов имели место в некоторых крупных энергетических компаниях. То есть проблема системная.

Задача регулятора — обеспечить баланс интересов разных сторон: защищать потребителей, создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций и обеспечить эффективную работу рынков. Эти интересы с позиции сторон могут казаться разновекторными. Да, потребители сочтут, иметь как можно более низкие тарифы – защиту их прав. Но при необоснованно низких тарифах у инвесторов не будет интереса вкладываться в энергетику. Отсутствие же инвестиций в новые мощности будет подрывать надежность и бесперебойность энергоснабжения, которое уже будет бить по потребителю. Поэтому регулятор должен искать этот шаткий баланс в условиях разбитой энергосистемы и экономического кризиса.

И баланс этот должен быть «справедливым», ведь согласно тому же Закону справедливость является одним из основных принципов работы независимого энергетического регулятора. Однако ни этот закон, ни другие не разъясняют содержание критерия справедливости. Естественно, что такие правовые пробелы позволяют манипулировать в аргументации и обосновании решений. А вдобавок есть проблемы по независимости в принятии решений.