Оптовый энергетический рынок: промежуточные итоги, нерезиденты, трейдеры и университеты

Почти через год на оптовом энергетическом рынке Украины зарегистрировались более 2,3 тысяч компаний.

С 1 ноября 2023 г. в Украине функционирует Реестр участников оптового энергетического рынка, который в Регуляторе запустили во исполнение положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению злоупотреблений на оптовых энергетических рынках" (REMIT). Теперь торговля на рынке электрической энергии и природного газа должна осуществляться только с соответствующей регистрацией, а нарушители подпадают под санкции от НКРЭКУ. В частности, на заседании 29 октября Регулятор планирует вынести решение по результатам расследования на оптовом энергетическом рынке по совершению сделок без регистрации по нескольким компаниям – пока это лишь оговорка.

Доля компаний с иностранной регистрацией составляет всего 5%. Больше всего иностранцев – из Словакии (17 юридических лиц), из Швейцарии (16) и из Польши (12).

Наиболее известные мировые энергокомпании и трейдеры, зарегистрированные на украинском оптовом энергетическом рынке – это Trafigura , Shell , Orlen , DXT Commodities, Engie , Uniper .

Среди компаний с британской регистрацией – ARK Trade , Shell Energy Европа , EDF Trading Limited , SEFE .

Безусловно, многие компании-нерезиденты имеют украинские корни — такие, как ERU Management, Naftogaz Trading Европа, D.Trading International, Zangas и другие.

Одной из недавно зарегистрировавшихся компаний является венгерская Milleyson , которая активно поставляет электроэнергию в Украину в этом году. По данным ExPro , с апреля по сентябрь уже было поставлено почти 35 тыс. МВт-час, у компании были контракты с "Нафтогазом", "Сипиджи Энерджи", "Энерджигазтрейд" и другими. В целом, в украинском реестре есть только 5 венгерских компаний, однако по этому направлению поступает больше импортной электроэнергии, около 40%.

Неожиданным участником оптового энергетического рынка стал Хмельницкий национальный университет, который зарегистрировался еще в декабре 2023 г. Известно, что учебное заведение активно работает над собственным вкладом в энергонезависимость, на крыше установлены солнечные панели, а студенты в лабораториях изучают как ставить СЭС "с нуля" .

По организационно-правовой форме больше всего обществ с ограниченной ответственностью (84,5%), еще 5% — акционерные общества, а остальные – другие формы.

Также, в Украине с марта этого года функционирует Реестр объектов электроэнергетики и электроустановок потребителей (в том числе активных потребителей), использующих альтернативные источники энергии для производства электроэнергии, в котором уже более 1,4 тысячи субъектов. Кстати, Хмельницкий университет там тоже присутствует, со своими 8 солнечными электростанциями.